El Gobierno someterá el miércoles a votación cinco decretos en la Diputación Permanente

Cinco decretos leyes serán sometidos a votación el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso con todas las posibilidades de ser convalidado al decidir el Gobierno que no presentaría para su aprobación decretos sobre los que no tuviera la seguridad de ser avalados. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para el 3 de abril a la Diputación Permanente, órgano que actúa en sustitución del Congreso una vez disueltas las Cortes, a punto de que algunos de los decretos cumplan ya el plazo oficial de un mes para su convalidación. Ante la dificultad de pactar medidas con la oposición en plena precampaña electoral, el Gobierno ha limitado más de lo inicialmente previsto la aprobación de decretos leyes.

Los cuatro decretos fueron aprobados en Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo y este viernes el gabinete aprobará un quinto decreto sobre una materia "de interés social", señalan fuentes gubernamentales. El Gobierno mantiene la negociación con algunos grupos políticos para alcanzar una mayoría que le permita sacarlos adelante.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que no votará ninguno de los decretos del Gobierno para que puedan ser convalidados y sea efectiva su entrada en vigor. Sin entrar en el fondo de los mismos, el PP se opone a la existencia de esos decretos al estimar que esa figura solo debe ser utilizada para aprobar materias de absoluta urgencia y no ve que ninguna de las aprobadas por el Consejo de Ministros corra prisa. No lo ve así el Gobierno, que estima imprescindible convalidar los cuatro que hasta ahora ha llevado al Consejo de Ministros y someterá el miércoles próximo a votación. Un plan de contingencia ante la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo es el primero de ellos. Con el mismo se trata de proteger los intereses básicos de los españoles residentes en el Reino Unido ante un Brexit unilateral y sin acuerdo.

Ya hay mayoría suficiente, según fuentes gubernamentales, para convalidar el decreto con medidas urgentes en materia de alquiler de vivienda. No es lo que quería Unidos Podemos, que pretendía una regulación de las rentas, pero sí se producen avances en defensa de los inquilinos que mejoran la situación respecto a la legislación actual. Una mayoría se perfila igualmente segura para aprobar la ampliación de la baja de paternidad, que empezará por ocho semanas este año y terminará con 16 en 2020. Este decreto lleva consigo más medidas de igualdad en el plano laboral. El cuarto decreto contiene la percepción de un subsidio de 430 euros a los parados desde los 52 años. Se recupera también la cotización a la seguridad social de las cuidadoras que se ocupan de personas dependientes.