El PP recurrirá los decretos leyes del Gobierno ante la Junta Electoral

En vídeo, declaraciones de Pablo Casado. Foto: El presidente del Partido Popular Pablo Casado, durante un acto en Madrid este fin de semana. ATLAS / EFE

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que su partido recurrirá ante la Junta Electoral Central los decretos leyes [previstos para casos de urgente necesidad] que apruebe el Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso, hasta que se celebren las elecciones el próximo 28 de abril. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de los comicios.

"No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral", ha afirmado Casado. El pasado viernes, tras la aprobación de una batería de decretos sociales, como la extensión del permiso de paternidad, el líder del PP ya acusó a Sánchez de "hacer anuncios de medidas que no va a poder pagar" con fines electoralistas y el partido estudiaba "todas las opciones legales" para hacer frente al "carnaval de decretazos" del Gobierno. Casado no descarta llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Sánchez ha utilizado la figura del real decreto de manera recurrente por su debilidad numérica en las Cortes, donde el PSOE solo cuenta con 84 diputados. También el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió con frecuencia a esa figura. El Constitucional corrigió en 2015 el abuso del decreto ley al anular dos apartados de una norma aprobada por el Consejo de Ministros. Entonces fue la oposición, encabezada por los socialistas, quien llevó el asunto a los tribunales.

Cambios en la política de género

A cuatro días de la huelga feminista, Casado se ha comprometido a promover un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.Hace un año, no obstante, el líder del PP aseguraba que eso ya era "ilegal" por lo que no veía necesario legislar en ese sentido. "En el último gobierno popular, la brecha salarial se ha reducido cinco puntos y estamos por debajo de la media europea", ha declarado este lunes. "La consideramos inaceptable. Sigue habiendo empleadores que discriminan salarialmente a las mujeres simplemente por su género"

Casado ha presentado al PP como el partido que más ha hecho por las mujeres. "Somos el partido que está planteando tolerancia cero contra los maltratadores, que suelen reincidir. Luego, a la progresía le sienta mal que se les aplique la prisión permanente revisable. A los que secuestran y asesinan mujeres los quiero en la cárcel muchos años", ha dicho el líder popular. "La izquierda nunca se ha preocupado de los derechos de las mujeres", ha añadido.

El presidente popular ha recordado que su partido está en contra de las cuotas y de lo que llama "colectivización por género o edad". "Citando a Pío Baroja, es más fácil llevar al rebaño que a la oveja sola", ha dicho. "Está muy bien que nos declaremos todos feministas, pero sin colectivizar y sin mentir ni hacer demagogia".