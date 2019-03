Sánchez: “Queremos un acuerdo pero ya no depende de nosotros”

Hace tiempo que España ha endurecido su discurso sobre el Brexit. Ya desde el encontronazo del pasado noviembre por la redacción del artículo 184 por sus implicaciones sobre Gibraltar, España se colocó en el sector de los que decían que el acuerdo no se puede tocar bajo ningún concepto. Si no se pudo cambiar para ajustar ese problema para España, tampoco se puede para lograr que el Parlamento británico lo vote, insiste la delegación española en cada cumbre. Ahora, llegados al punto final, Pedro Sánchez ha subido la intensidad de su discurso en público y en privado y se ha colocado al lado de la posición más dura, encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, aunque con algunos matices propios.

A la salida de la cumbre, visiblemente agotado, Sánchez fue claro: la UE ha llegado hasta donde podía, ahora le toca al Parlamento británico. Si rechaza el acuerdo, habrá salida desordenada y ellos serán los responsables. “Estamos en un momento crítico de la construcción europea. La historia va a juzgar lo que vaya a pasar en las próximas semanas. Los ciudadanos españoles en el Reino Unido y los británicos en España deben saber que el Gobierno está preparado para una salida desordenada. La UE y el Gobierno de España hemos hecho un ejercicio de empatía con el Gobierno británico. Hemos planteado adendas al acuerdo. Pero esto ya no depende de nosotros, sino del Parlamento británico. Espero que pueda ser ratificado la próxima semana por una amplia mayoría. Y si no, el acuerdo al que hemos llegado [en la UE] contempla las otras opciones, como una salida desordenada”, sentenció. El Brexit sin acuerdo está pues más cerca que nunca.

España, como todos los demás, quiere un Brexit acordado. El Gobierno está dispuesto a ayudar a Theresa May para que gane de una vez la votación en el Parlamento, pero no ve nada claro que sea posible. Por eso durante la cumbre, Sánchez, como el presidente francés, Emmanuel Macron, apostó por dejar muy claros todos los escenarios, incluido el del Brexit sin acuerdo. España se colocó así en la posición dura de Francia, aunque con matices propios.

La nueva fecha clave es el 12 de abril, el día de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo. “Tenemos que salvaguardar la seguridad jurídica de la UE, con la participación o no del Reino Unido en las elecciones, y proteger instituciones como el Parlamento Europeo”, explicó Sánchez. Los españoles que viven en el Reino Unido tienen derecho a votar allí en las europeas, por eso también es importante resolver antes.

Sánchez ya había lanzado varios varios mensajes en la línea de acelerar la solución o asumir la ruptura. Ayer, según fuentes españolas, la reunión fue durísima y May tuvo que escuchar todo tipo de críticas de los líderes, que le pedían que les avance qué puede pasar en el Parlamento británico. May no contestó con claridad a las preguntas de los socios y no les ofreció ninguna garantía. Cuando ella dejó la cumbre para que discutieran los demás, la cita se alargó mucho más de lo previsto para ver qué ofrecían. Se optó por los dos escenarios: prórroga corta si hay un sí en el Parlamento, y si no el 12 de abril deben decidir si convocan elecciones europeas o está fuera sin acuerdo.

Estas fuentes españolas insisten en que Sánchez quiere contribuir en lo posible a que el Reino Unido no sea llevado a una situación de “cliff edge” —al borde del precipicio— y May pueda encontrar una salida en el Parlamento, pero cada vez ve menos margen. “Hemos tenido una posición constructiva, queríamos salvaguardar la unidad de la UE”, insistió el presidente, que ayer atendió a la prensa a la entrada y a la salida de la cumbre, algo que no había hecho hasta ahora.