May se inclina por solicitar a la UE una prórroga corta del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, no solicitará a la UE una prórroga prolongada del Brexit, según han indicado este miércoles varias fuentes oficiales a las agencias de noticias Reuters y Efe. "La primera ministra no pedirá una larga extensión" porque hay razones para darle al Parlamento "un poco más de tiempo" para que llegue a un acuerdo que desbloquee la salida de Reino Unido del club comunitario, han explicado fuentes de Downing Street. Las fuentes consultadas han señalado que May va a enviar este miércoles una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que solicitará una prórroga corta de la aplicación del Artículo de 50 del Tratado de Lisboa, el que regula la salida de un país del bloque comunitario, todavía fijada para el 29 de marzo.

"El pueblo de este país ha estado esperando casi tres años [para la retirada británica de la UE]. Está harto del fracaso del Parlamento a la hora tomar una decisión y la primera ministra comparte esa frustración", ha dicho una fuente de Downing Street a Reuters. Según la cadena de televisión británica Sky News, la prórroga que va a solicitar la primera ministra es de tres meses, de forma que el adiós definitivo pasaría a estar fijado el 30 de junio de este año para completar así la tramitación del acuerdo.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado este miércoles que la UE ya ha hecho mucho para facilitar que Reino Unido pueda aprobar el acuerdo sobre el Brexit, por lo que ha descartado conceder "garantías adicionales" al Gobierno de Londres sobre el proceso de salida del bloque. "No habrá renegociaciones ni nuevas negociaciones ni garantías adicionales a las que ya se han dado", ha asegurado Juncker en declaraciones a la cadena de radio alemana Deutschlandfunk. "Nos hemos aproximado intensamente a Reino Unido. No puede haber más", ha insistido.

El presidente de la Comisión Europea también ha dicho que, hasta el momento, Bruselas no ha recibido ninguna carta de May para solicitar un aplazamiento de la fecha de entrada en vigor del Brexit. Los 27 socios de la UE analizaron este martes por la tarde en Bruselas los preparativos para una posible prórroga de la salida británica, aunque sin detalles todavía sobre la petición de Londres. El negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, recomendó a los miembros de la UE que sopesen con mucho cuidado la idea. "Una prórroga es también una prórroga de la incertidumbre. Y es algo que puede tener muchísimas consecuencias", advirtió.

Este jueves y viernes en Bruselas hay una muy importante cumbre con la sombra del Brexit de nuevo sobrevolando. La UE espera, como todo parece indicar, que el Gobierno de May curse esta semana una petición de aplazamiento del Brexit al menos hasta junio. El visto bueno a esa prórroga puede llegar en la reunión si finalmente la primera ministra británica solicita la extensión, ya que Bruselas no descarta que, tras la cumbre europea, May vuelva a intentar la aprobación del acuerdo la próxima semana a pesar del golpe que recibió este lunes después de que el Parlamento le prohibiese presentar por tercera vez su plan para el Brexit si no introducía cambios.