Los Franco pedirán más tiempo para la reinhumación si el Supremo no acepta su recurso

Los Franco, tal y como habían anunciado, no aceptan el plazo de 15 días dado por el Consejo de Ministros para proponer un lugar alternativo para la reinhumación del dictador actualmente en la Basílica del Valle de los Caídos que no sea la cripta familiar en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Y solo aceptarían estudiar otra ubicación, como persigue el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Tribunal Supremo no acepta su recurso, en el que piden medidas cautelares y que ya está ultimado. Eso sí, en ese caso, pedirían de nuevo más tiempo. El albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, ha enviado este jueves un escrito al Consejo de Ministros comunicando todas estas intenciones y para que no se entendiera su no respuesta dentro del plazo marcado como una aceptación por silencio administrativo.

El letrado Utrera-Molina responde así al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero con el cual se ponía fin al procedimiento administrativo de exhumación de los restos mortales de Francisco Franco de la sepultura en donde están enterrados desde hace 43 años en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El Ejecutivo determinó en ese acuerdo, además, que la cripta alternativa para la inhumación en La Almudena planteada por la familia era "inidónea" y le daba 15 días a los nietos del dictador para comunicar otro lugar distinto.

Los Franco responden así, con este escrito, que consideran ese acuerdo del Consejo de Ministros "nulo de pleno derecho por ser contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales" y especifica en concreto los de igualdad ante la ley, libertad religiosa e intimidad personal y familiar consagrados en los artículos 14,16 y 18 de la Constitución. Y se agarran a esos derechos para catalogar igualmente nulos en Derecho los anuncios de vetos del Ejecutivo a la propuesta de reubicar los restos en La Almudena.

El abogado de los Franco avanza en su escrito los argumentos que incluirá en el inminente recurso que tiene ultimado para presentar ante el Tribunal Supremo. Utrera-Molina confirma así que recurrirán ese acuerdo del Consejo de Ministros ante la sala contencioso administrativa del Supremo y que en el mismo solicitarán la suspensión cautelar del mismo, y también del propio plazo dado de 15 días para designar el nuevo sepulcro para la reinhumación o de cualquier otra actuación administrativa hasta que se dicte sentencia sobre su recurso. El letrado especifica en su escrito que la familia, además, no dispone actualmente de otro panteón.

Los Franco, según su representante, se ratifican de forma expresa en que "en el hipotético caso de que se llevara a cabo la exhumación de los restos mortales de su abuelo de su actual sepultura en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la reinhumación de los mismos deberá realizarse, previas honras fúnebres y oficios religiosos correspondientes con arreglo al rito de la Iglesia Católica, en el lugar señalado en su día". Es decir, en la sepultura de los Franco en la catedral de La Almudena, "toda vez que no existe habilitación legal alguna que permita al Gobierno condicionar o vetar la decisión de los familiares".

El abogado de los Franco hace constar en su oficio la determinación expresa de los nietos del dictador de no señalar ninguna otra alternativa para la exhumación para que el Gobierno no pueda interpretar "en modo alguno" ese "silencio o renuncia" como una respuesta que les habilite a tomar esa decisión en su lugar, "tal y como varios miembros del Gobierno han anunciado de forma pública". Y también dejan constancia así de que solo "en el hipotético caso de que por parte del Tribunal Supremo se desestimase el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros", los Franco señalarán un lugar alternativo para que se lleve a cabo la reinhumación" pero piden entonces que se les conceda de nuevo "un plazo razonable, habida cuenta de los requisitos que ha de cumplir dicho emplazamiento para que sea del agrado del Gobierno".

El recurso de los Franco recordará así al Consejo de Ministros que los restos de Franco "no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que puedan disponer a su antojo" sino que su disponibilidad recae en sus familiares directos.

El albacea recuerda al Gobierno que el Tribunal Supremo ya apuntó, en su auto del pasado 17 de diciembre de 2018 ante un anterior recurso, que no podría llevarse a cabo la exhumación sin que los afectados pudieran recurrir, recabar la tutela efectiva y esperar a que la sala respectiva se pronunciara.