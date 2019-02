La campaña más catalana entra en el juicio del ‘procés’

La convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril ha irrumpido en la primera semana del juicio del procés, que está previsto que dure alrededor de tres meses. La campaña electoral, que todos los partidos asumen que girará en torno al conflicto catalán, se desarrollará en paralelo a la vista oral y fuentes consultadas del tribunal aseguran que el juicio seguirá su curso y no se plantean suspenderlo durante las dos semanas previas a los comicios. No obstante, la primera semana de campaña coincide con Semana Santa, unos días para los que el tribunal no había todavía concretado si modificaría el calendario habitual de sesiones (martes, miércoles y jueves). Una posibilidad sería dejar libre toda o parte de esa semana.

El Tribunal Supremo ha puesto el acelerador en los últimos meses a la causa del procés con una fecha en el horizonte: que el juicio terminara antes de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo. No hay ninguna ley que impida que un caso en el que se juzga a políticos coincida con unas elecciones, pero el Supremo quería evitar que la vista se convirtiera en una plataforma electoral para el independentismo (varios de los acusados, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras han mostrado su intención de ser municipales o europeos en esos comicios) y para Vox, que ejerce como acusación popular. Pero nadie en el tribunal contaba con que hubiera elecciones generales en abril, una fecha imposible de esquivar para la vista oral, que empezó este martes.

El tribunal tiene la facultad de acordar la suspensión de un juicio siempre que lo motive en algunas de las razones que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la enfermedad de algún miembro del tribunal, las defensas, las acusaciones o los procesados, la incomparecencia de un testigo imprescindible o la necesidad de practicar alguna prueba. Nada dice de las campañas electorales.

Es habitual que los jueces eviten durante esas dos semanas previas a los comicios dictar sentencias o tomar decisiones que afecten a políticos o que puedan beneficiar o perjudicar directamente a algún partido. Pero las elecciones del 28 de abril, advierten en el tribunal, son sobrevenidas. “Normalmente, se intenta no dictar resoluciones en esos días para no interferir en campaña. Pero en este caso es la campaña la que entra con un juicio ya en marcha”, señalan fuentes jurídicas. En el Supremo todos señalan el ejemplo más reciente: el juicio de los ERE de Andalucía no se suspendió durante la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, pese a que en el banquillo se sentaban dos expresidentes de esa comunidad (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y varios ex altos cargos del PSOE andaluz.

La vista del procés acaba de empezar y todavía pueden ser muchas las razones de peso jurídico que puedan obligar a cambiar el calendario previsto, pero las fuentes consultadas aseguran que la campaña electoral no es una de ellas. La opción de suspender las sesiones, además de no estar recogida en ninguna ley, está jurídicamente desaconsejada en este caso porque nueve de los acusados se encuentran en prisión preventiva. “Estaríamos prevaricando si paramos por unas elecciones”, afirma un miembro del tribunal.

El Supremo ha citado a más de 500 testigos para el juicio, entre ellos, decenas de dirigentes políticos estatales y catalanes de la última fase del procés, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el lehendakari Iñigo Urkullu y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además de varios diputados catalanes. El calendario no está fijado, pero para mediados de abril la intención es que ya hayan comparecido la mayoría, si no todos, los testigos, o incluso que la vista esté ya centrada en el análisis de periciales y pruebas, lo que evitaría el desfile de testigos de peso político en las semanas más próximas de la campaña.

Con todo, la convocatoria electoral dispara la conexión entre el juicio del procés y la actualidad política, que desde antes de empezar la vista se asumió como inevitable. Vox y el independentismo (con 12 acusados sentados en el banquillo y decenas de líderes dando apoyo dentro y fuera del tribunal cada sesión) tendrán a diario un altavoz para su causa.