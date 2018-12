“Fue un error de Susana Díaz apoyarse en la derecha en vez de poner en marcha un Gobierno del cambio”

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, durante la entrevista. Mònica Torres/ Rafa Gassó (Vídeo)

Mónica Oltra (Neuss, Alemania, 1969), líder de Compromís, coalición de tres partidos que gobierna con el PSPV-PSOE y el apoyo de Podemos en la Comunidad Valenciana, avanza en esta entrevista a EL PAÍS que su formación acudirá sin la compañía de la formación morada e Izquierda Unida a las próximas generales. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, afirma que la responsabilidad de la debacle socialista corresponde a la dirigente andaluza por "derechizar" su discurso. La portavoz del Ejecutivo valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, defiende el Acuerdo del Botánico como “vacuna contra la extrema derecha”. Partidaria de agotar la legislatura, recomienda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que gobierne y tome decisiones.

Pregunta. ¿Qué opina de la caída socialista en Andalucía?

Respuesta. Es la crónica de un suceso anunciado. Cuando se derechiza el discurso, las políticas, las decisiones y los pactos, al final, la derecha avanza electoralmente. Fue un error estratégico de Susana Díaz apoyarse en la derecha en vez de poner en marcha un Gobierno del cambio que diera respuestas. Optó por apoyarse en Ciudadanos, en vez de aprovechar una coyuntura de cambio para políticas de cohesión social, de protección.

P. ¿El discurso del Gobierno del Botánico?

R. Sí, como hicimos aquí, que abordamos dos emergencias: la social, por el impacto que la crisis tuvo sobre muchas familias, que las dejó en una situación de gran vulnerabilidad; y la democrática, porque el Partido Popular había instalado la corrupción en todas las instituciones y se había dedicado a robarnos a manos llenas. Dinero que en vez de ir a educación, a sanidad, a políticas sociales, a atención a la dependencia y a la creación de empleo, financiaba al PP y a sus amiguetes. Tres años después la vida de miles de valencianos y valencianas ha mejorado.

“La vacuna contra la extrema derecha son las políticas sociales”

P. ¿El conflicto catalán no ha influido?

R. También, pero menos. Que se haya impuesto el discurso nacional sobre el conflicto territorial ha influido de manera que las posiciones se han radicalizado. Por un lado tenemos una reivindicación de independencia de Catalunya, y en el otro extremo el nacionalismo español centralizador con todo ese auge de machismo, racismo y xenofobia, que lamentablemente hemos visto en otros lados de Europa. Los dos extremos han polarizado la sociedad, la han enfrentado, y obviamente es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar.

P. La izquierda se ha abstenido.

R. Sí. Y hay que cuestionarse la razón. La incapacidad de movilizar al electorado tiene mucho que ver con lo que he dicho sobre la presidenta andaluza, que no ofreció respuesta a la inquietud, la incertidumbre, la angustia y la inseguridad de muchas personas. Por eso creo que la vacuna contra la extrema derecha son las políticas sociales, que la gente sepa que si atraviesa un momento difícil en su vida porque no tiene trabajo, porque tiene una situación de dependencia, por las razones que sean, tiene a los poderes públicos para sostenerla. Los ciudadanos tienen que sentirse seguros, formando parte de una sociedad que los protege.

P. ¿No se hizo?

R. No. Cuando no se pone la vacuna, se convierte en una epidemia, que como vemos, se extiende con facilidad. La extrema derecha se combate con políticas previas.

P. ¿De quién es la responsabilidad?

R. Hay una responsabilidad institucional por derechizar el discurso. Si uno no defiende los postulados del cambio político, de un discurso emancipador para las capas populares y las clases medias, al final, quien va ocupando el tablero es el discurso dominante, que es el de la derecha. Y lo hace con mensajes muy simples, muy fáciles.

P. ¿Cómo Vox?

"Pedro Sánchez debe gobernar y tomar decisiones"

R. Efectivamente. ¿Qué ha pedido para pactar que tenga que ver con las competencias autonómicas? Que se elimine el impuesto de sucesiones. Vox no defiende a las capas populares ni a las clases medias, defiende a los ricos. La gente normal, con rentas medias no paga ese impuesto.

P. ¿Los resultados son extrapolables a la Comunidad Valenciana y a España?

R. No. Aquí sí que nos estamos vacunando contra este tipo de discursos. Además, hay un hecho diferencial. No hay ningún Gobierno como el nuestro porque Compromís no está en el resto de España. La experiencia del Botánico, de un Gobierno plural, de políticas emancipadoras, progresistas y de izquierdas, con la fórmula del mestizaje, es la vacuna para este tipo de extremismos de derecha, excluyentes y machistas. La brecha entre los que más tienen y menos tienen es cada vez mayor, y eso es lo que estamos intentando frenar desde el Botánico.

P. ¿Tiene miedo de Vox?

R. La política del miedo no es buena compañera. Es el único sentimiento humano que nos paraliza. La alegría, la indignación, el enfado nos moviliza. Por eso hay que desterrar el miedo de la política. Nosotros somos más de actuar, de movernos, de seguir con estas políticas que han mejorado la vida de la gente. Más de un millón y medio de personas ya no pagan el copago farmacéutico en esta comunidad. En este momento hay una renta valenciana de inclusión para las familias en situación de empobrecimiento que lo que hace es fomentar la cohesión social. Hay 55.000 personas en el sistema de protección de la dependencia que no estaban hace tres años. Los niños y niñas que lo necesiten tienen los libros gratis. Ha descendido a la mitad los escolares que estudian en barracones. Hemos sido valientes. Si no tuvimos miedo a un partido corrupto y todopoderoso como el PP, ¿cómo vamos a tener miedo a la democracia?

P. ¿Qué recomienda al presidente del Gobierno?

"Los valencianos queremos ser españoles de primera"

R. A Pedro Sánchez le recomiendo gobernar y tomar decisiones.

P. ¿Qué significa?

R. Que las decisiones del Gobierno de España tienen que tener un impacto que mejore la vida de la gente. La gente lo tiene que notar. Esa es la vacuna.

P. ¿Es partidaria de agotar la legislatura?

R. Sí. Lo que digo es que tiene que tomar decisiones y medidas. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del IPREM, el índice del que dependen la mayoría de las ayudas sociales de este país. Tiene que tomar medidas como devolver las cotizaciones a las mujeres cuidadoras de la dependencia. Tiene que proteger a las familias monoparentales, la mayoría formadas por mujeres. Que si se equiparan los permisos de paternidad y maternidad, las familias monoparentales puedan disponer de la totalidad de los dos periodos. En el caso de la agenda valenciana, conseguir que nuestra financiación no sea discriminatoria. Los valencianos queremos ser españoles de primera. Todo el mundo ha reconocido que hay una anomalía, pero en nuestro caso no se cumple la Constitución, que en su artículo 156 dice que las comunidades tienen derecho a la suficiencia financiera.

P. Pero necesita disponer de apoyos.

R. Hay medidas que se pueden tomar con instrumentos propios del Gobierno como son los decretos leyes. Todo lo que sea urgente para paliar la emergencia social está justificado.

P. ¿Sigue llevándose tan bien con Puig como al principio?

R. Sí, tengo muy buena relación, no solo política, también personal. Una relación que hemos cultivado. Y eso tiene un impacto muy positivo en la política. Tenemos grandes coincidencias y sabemos gestionar nuestras diferencias, que obviamente también tenemos. Siempre hemos encontrado el punto de encuentro.

P. ¿Repetirá Compromís su alianza con Podemos para las generales?

R. No es inteligente una fórmula que te hace perder representación, que nos resta posibilidades electorales. Otra cosa es la alianza política, que la tenemos, de objetivos comunes aquí y en el Congreso de los Diputados. Se puede tener una alianza política sin tener una alianza electoral.