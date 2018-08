Las claves del máster de Pablo Casado

Pablo Casado, en una imagen del pasado 30 de julio. JAVIER LÓPEZ (EFE) Atlas-Quality

Pablo Casado, presidente del PP, cursó un máster como el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Según ha defendido, pese a ser un curso presencial, no se le exigió ni hacer exámenes ni ir a clase aunque, según asegura, no recibió ningún trato de favor. Este lunes, la juez del caso máster ha elevado al Tribunal Supremo la causa por el título que obtuvo el líder del PP, al apreciar "indicios de responsabilidad penal". Estas son las claves del máster que cursó el político popular:

¿Qué máster cursó Pablo Casado?

Pablo Casado cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, en 2008-2009. Es el mismo máster que el de Cifuentes, pero antes de que se adaptara a las normas europeas exigidas en el Plan Bolonia. Según explicó Casado a EL PAÍS, su máster "se rige por un Real Decreto de 2005, primer decreto San Segundo, por el cual España entra en Bolonia". En ese primer decreto, no se exigía un Trabajo Final de Máster como el actual, sino una tesina.

¿Cuántas asignaturas tenía?

Casado ha explicado que el máster estaba estructurado en 60 créditos, repartidos entre 22 asignaturas, de las cuales 18 le fueron convalidadas —40 créditos—. Según ha admitido el político, ni fue a clase, ni hizo exámenes. "Hice lo que se me pidió. No me pareció extraño. Si ha habido algo que no estaba bien, lo desconozco", aseguró el pasado abril. Las otras cuatro asignaturas las aprobó con la presentación de otros tantos trabajos.

¿Era obligatoria la asistencia a las clases?

Fuentes universitarias aseguran que las clases eran de lunes a viernes y que el hecho de que el máster no estuviera aún sometido a todas las normas del plan Bolonia no cambiaba la obligación de asistir.

¿Quién era el responsable del máster de Casado?

Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigió el Instituto de Derecho Público (IDP) hasta que la universidad lo suspendió de sus funciones, fue el responsable tanto del máster de Casado como del de Cifuentes. "Era la persona que me informó. A la hora de entregar los trabajos de investigación se hacía a través de él", señaló el presidente del PP en la cadena SER. Álvarez Conde es el principal implicado en el caso. Está imputado en la causa por el título que obtuvo la expresidenta de la Comunidad de Madrid y también en la pieza separada por el máster de Casado. En ambas ocasiones se acogió a su derecho a no declarar.

¿Cuánto pagó por el máster?

El 15 de octubre de 2008, Pablo Casado se matriculó, pagó 1.465 euros en tres pagos y luego abonó 227,20 euros por solicitudes de convalidación, pues hizo una petición. Le contestó el presidente de la comisión de adaptaciones y convalidaciones el 17 de febrero de 2009, informándole de que le convalidaban 18 asignaturas.

¿Tiene Casado el título de máster?

El político del PP ha reconocido que no tiene el certificado de notas oficial ni el título del máster, pero asegura que se debe a que nunca ha ido a buscarlos a la secretaría.

¿Qué investiga la juez?

El pasado mayo, la juez que instruye el caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, abrió una pieza separada para esclarecer las dudas en torno al máster de Casado. Tres alumnas que cursaron el posgrado con el presidente del PP han sido imputadas por lograr el diploma en condiciones ventajosas similares a las del líder popular: sin ir a clase y con multitud de convalidaciones. Una de ellas, Alida Mas Taberner, era subsecretaria de la conselleria de Educación de la Generalitat, bajo la presidencia de Francisco Camps.



Las otras dos alumnas investigadas son María Mateo Feito, hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, mano derecha de Cifuentes, y María Dolores Cancio Álvarez, que estaba vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), dirigido entonces por Enrique Álvarez Conde.

¿Por qué han sido imputadas estas tres alumnas?

La magistrada ha imputado prevaricación administrativa a las tres estudiantes —y además cohecho impropio a una de ellas— que obtuvieron el diploma exactamente en las mismas condiciones que el líder del PP, sin asistir a clase o con multitud de convalidaciones de asignaturas. Una de ellas incluso ha llegado a admitir que le dieron el máster sin hacer nada y tras un acuerdo con el director del curso.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

Por el momento, la juez ha imputado a siete personas, entre ellas, las tres alumnas ya mencionadas. Los otros cuatro imputados son Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama y quien aprobó a Casado tres de las únicas cuatro asignaturas que tuvo que cursar; Alicia López de los Mozos, profesora del máster y la docente que aprobó la cuarta asignatura al líder del PP; Fernando Suárez, exrector de la URJC y quien firmó el acta de convalidaciones de Casado, y Pablo Chico, profesor del máster que asegura que ese año no dio clase pero a quien una de las alumnas imputadas señala como el docente que la aprobó sin apenas acudir a la universidad.

¿Por qué ha elevado la juez la causa al Tribunal Supremo?

Pablo casado es diputado y, por tanto, está aforado. El alto tribunal es el único que puede investigarle. En un auto firmado este lunes, la magistrada decide trasladar al alto tribunal la causa de Casado al apreciar "indicios de responsabilidad penal" en la obtención por parte del dirigente conservador del título en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según reza el escrito, existen "indicios racionales de criminalidad".