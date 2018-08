Los profesores de Casado callan o no recuerdan nada ante la juez

Ante la juez del caso máster, el nombre de Pablo Casado ha desaparecido del vocabulario y de la memoria de los dos profesores que aprobaron al líder del PP en las cuatro únicas asignaturas que tuvo supuestamente que cursar para obtener el título de Derecho Autonómico concedido en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El catedrático Enrique Álvarez Conde, principal implicado en la trama, y la docente Alicia López de los Mozos han comparecido este jueves como imputados ante la magistrada que investiga la causa, Carmen Rodríguez-Medel. Pero el primero ha optado por callarse y se ha negado a declarar; y la segunda ha reiterado insistentemente que no recuerda nada. "No me acuerdo de que asistiera ni de que dejara de asistir", ha afirmado López, según señalan fuentes jurídicas.

Según relató el propio Casado cuando saltó el escándalo, él pactó personalmente con Álvarez Conde unas condiciones ventajosas para obtener el diploma. No tenía que ir a clase. No tenía que presentar un Trabajo Fin de Máster (TFM). Le convalidarían 18 de las 22 asignaturas del curso —que suponían más de un 80% de las materias y dos tercios del total de créditos exigidos (60)—. Y las cuatro restantes las aprobaría supuestamente entregando unos trabajos que apenas sumaron 92 folios en total (incluyendo portadas, índices, bibliografías...) y que le evaluaron Conde y López. Ambos le pusieron sobresalientes en todas ellas. Aunque la profesora dice ahora que no recuerda nada de aquello. Y el máximo responsable del IDP ha preferido mantenerse en silencio ante la juez.