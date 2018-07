La Complutense no detecta irregularidades en el título de Derecho de Casado

La Universidad Complutense no ha detectado irregularidades en la forma en la que Pablo Casado, nuevo presidente del PP, obtuvo en 2007 su licenciatura en Derecho por lo que va archivar la información reservada que abrió y no va a iniciar ningún expediente. Casado aprobó la mitad de la carrera en cuatro meses.

Casado, según una información que adelantó El Mundo a mediados del pasado mayo, empezó la carrera en ICADE en 1999 y luego trasladó el expediente al Cardenal Cisneros donde se matriculó dos años con un sprint final infrecuente. Nada más ser elegido diputado de la Asamblea de Madrid, en mayo de 2007, el político concluyó de golpe una carrera que había ido aprobando a trompicones durante siete años. Entre junio y septiembre superó 12 materias, casi la mitad de la licenciatura (25 asignaturas). Es decir, el equivalente a lo que aprobaba un buen estudiante -en primera convocatoria- en dos años y medio. Casado cursó una licenciatura de cinco años, ahora los grados en Derecho duran cuatro.

El Mundo aseguró que la cúpula del PP madrileño presionó en esos meses a la dirección del Cisneros, un centro controlado por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, para lograr que Casado, en ese momento parlamentario y presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, se licenciase cuanto antes. Fuentes del entorno afirmaron en sus páginas que se dieron a Casado “facilidades” cuando no le “regalaron” la nota.

Seis días después de esta exclusiva, el rector de la Complutense, Carlos Andradas, anunció que su universidad abría una investigación reservada sobre su título y, aunque cauto, mostró su asombro: “Es inusual, pero no imposible, aprobar 12 asignaturas en un cuatrimestre". Para llevar a cabo las pesquisas la UCM reclamó al Cardenal Cisneros toda la información académica relativa al político del PP: expediente, actas, exámenes, listado de profesores… El informe se ha redactado en base a las actas y las matrículas, no hay rastro de los exámenes.

La sombra de la duda sobre Casado, sin embargo, se había instalado un mes antes de la polémica en el Cisneros. Casado reconoció en abril a EL PAÍS que había finalizado en 2009 el mismo máster de Derecho Público de su compañera de partido y expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sin asistir a clase y con 18 de las 22 asignaturas convalidadas. Apenas redactó cuatro trabajos que sumaban 90 páginas.

Precisamente a Casado le convalidaron esas 18 materias por compartir más del 80% de su contenido con asignaturas del grado de Derecho cursado en el Cisneros. El procedimiento de convalidaciones y la defensa del posgrado no está claro, por lo que la juez que investiga el máster de Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una pieza separada sobre Casado en la instrucción y a partir del 2 de agosto tomará declaración a los profesores. Tres compañeras a las que se convalidó con las condiciones de Casado acudirán en calidad de investigadas (antes imputadas). Casado, sin embargo, es aforado y no ha sido convocado, aunque Rodríguez-Medel ha preguntado al Congreso si este es diputado por lo que el caso podría remitirse al Tribunal Supremo.

En la URJC, además, Casado tiene otro frente abierto: el grado en Economía y Administración de Empresas que cursó entre 2007 y 2014, compatibilizándolo con la política y con el máster de Cifuentes. A las pocas horas de anunciar la Complutense sus pesquisas por la licenciatura en Derecho, la URJC comunicaba que abría una información reservada sobre el doble grado, pero no ha trascendido nada más. El rector de la URJC, Javier Ramos, en contra de lo asegurado a la prensa, no detalló ante el Consejo de Gobierno de la universidad qué había motivado la investigación del doble grado. El gabinete de prensa sostiene que “sigue abierta la investigación y se sigue recopilando información" pero que "no hay fechas” para extraer conclusiones.

Otros certificados académicos de Casado están también en entredicho. Su paso por Harvard, resultó ser un curso de cuatro días en el barrio madrileño de Aravaca que no exigía ser licenciado. Se presenta también como fellow de la SAIS (School of Advanced International Studies) de la Universidad Johns Hopkins cuando solo ostenta un cargo honorario. Y su currículum del Congreso recoge también un “CLS del Government Affairs Institute de Georgetown” que según la guía docente del centro dura 18 meses, pero Casado reconoce que estuvo allí solo dos meses de verano. Sus obligaciones políticas le impedían ausentarse más tiempo de Madrid.