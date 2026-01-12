Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | 12 nuevas excarcelaciones elevan a 29 el total de liberados, según Foro Penal

Familias de presos políticos hacen una viglia esperando las excarcelaciones a las afueras del centro penitenciario Rodeo I, en la ciudad de Guatire, Venezuela, el 9 de Enero de 2026.

Nicolás Maduro, desde Estados Unidos: “Estamos bien, somos unos luchadores” | Trump sugiere que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien ha podido hablar con los abogados. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este domingo que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, advirtiendo de que la isla ya no recibirá petróleo ni dinero tras la intervención en Venezuela. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! [en mayúsculas en el mensaje original]”, ha escrito Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha respondido que su país “se prepara” para “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”. Venezuela ha ratificado “su postura en el marco de las relaciones con la República de Cuba” y ha hecho un llamado “al diálogo político y diplomático”. En Caracas, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 12 presos políticos y eleva a 29 el total de liberados. Delcy Rodríguez afirma que es necesario preservar el poder político para defender a Venezuela tras la captura de Maduro. El gobierno activa patrullajes policiales en todo el país por el reinicio de clases.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.