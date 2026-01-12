Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | 12 nuevas excarcelaciones elevan a 29 el total de liberados, según Foro Penal
Nicolás Maduro, desde Estados Unidos: “Estamos bien, somos unos luchadores” | Trump sugiere que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien ha podido hablar con los abogados. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este domingo que Cuba debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, advirtiendo de que la isla ya no recibirá petróleo ni dinero tras la intervención en Venezuela. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO! [en mayúsculas en el mensaje original]”, ha escrito Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha respondido que su país “se prepara” para “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”. Venezuela ha ratificado “su postura en el marco de las relaciones con la República de Cuba” y ha hecho un llamado “al diálogo político y diplomático”. En Caracas, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 12 presos políticos y eleva a 29 el total de liberados. Delcy Rodríguez afirma que es necesario preservar el poder político para defender a Venezuela tras la captura de Maduro. El gobierno activa patrullajes policiales en todo el país por el reinicio de clases.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Venezuela excarcela a dos italianos, que regresarán a Italia en las próximas horas
El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. “Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, explicando que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.
Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos. Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior. La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos. (Efe)
La tarde del 2 de enero, Nicolás Maduro se quitó el chándal, se puso un traje y una corbata roja y abrió los salones del palacio de Miraflores para recibir a Qui Xiaoqi, el enviado especial a Venezuela del presidente chino, Xi Jinping. Durante la ceremonia, ambas delegaciones intercambiaron algunos regalos, entre ellos, un caballo de cerámica. Cuando llegó a sus manos, Maduro aprovechó para soltar un chiste: “Venezuela y China, vamos cabalgando, la unión perfecta a toda prueba en todo momento. Siempre victoriosos”, dijo exhibiendo caribeñismo ante la fría delegación oriental. Solo 48 horas después de aquellas risas, la imagen —todavía impensable hace apenas una semana— de Maduro entrando esposado en un tribunal de Nueva York, comenzó a circular en los despachos diplomáticos, mientras en Venezuela se normalizaba una palabra hasta entonces inimaginable: “Transición”.
La diáspora venezolana contempló el sábado 3 de enero con asombro, incertidumbre —y muchos, según cuentan, ilusión— el ataque de Estados Unidos a Caracas y el apresamiento del presidente Nicolás Maduro. En la última década, más de ocho millones de personas escaparon de un país que ahora cuenta poco más de 28 millones. Esto da una idea de la sangría que ha experimentado Venezuela. Huyeron de la represión chavista pero también del estrangulamiento económico. Muchos de estos exiliados ven las noticias con la esperanza de volver. Otros asumen que el regreso es ya imposible, pero asisten con la misma expectación e interés a las informaciones que llegan desde su país. Esta es la historia de 11 de ellos.
Qué ha pasado en las últimas horas
Foro Penal confirma 12 nuevas excarcelaciones. Según las cifras de esta organización, en total son 29 los presos políticos liberados desde el anuncio de las excarcelaciones masivas por parte del gobierno de Venezuela.
Venezuela reafirma su apoyo a Cuba tras la amenaza de Trump. El Gobierno de Delcy Rodríguez ha emitido un comunicado en apoyo a Cuba luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que la isla se quedará sin petróleo tras la intervención en Venezuela y sugiriera que la Administración de Miguel Díaz-Canel busque una salida negociada “antes de que sea demasiado tarde”.
Nicolás Maduro, desde EE UU: “Estamos bien, somos unos luchadores”. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, que están “bien” y que son “unos luchadores”, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien ha podido hablar con los abogados.
El primer ministro de Suecia critica duramente la retórica estadounidense sobre Groenlandia y Dinamarca. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha criticado duramente la “retórica amenazante” contra Groenlandia y Dinamarca por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la última hora de este domingo, 11 de enero, sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del expresidente del país Nicolás Maduro.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.