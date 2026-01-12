Delcy Rodríguez nombra al edecán de Maduro ministro de Presidencia

Delcy Rodríguez ha hecho este lunes sus primeros cambios en el Gobierno con personas leales que han jugado algún papel con Nicolás Maduro. La presidenta de Venezuela ha asumido la sucesión durante un periodo que Marco Rubio, secretario de Estado, ha llamado de “estabilización” tras la captura del anterior líder chavista, que va a enfrentar un juicio en Nueva York.

Los nombramientos de Delcy Rodríguez responden a una lógica interna y de afianzamiento del chavismo en la estructura de mando, que está siendo reconfigurada sin Maduro de una forma muy gradual y sin síntomas de un golpe de timón, como demuestran estos dos cambios.

Rodríguez ha designado como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro, en sustitución del vicealmirante Aníbal Coronado, que a su vez queda al frente de una cartera sin mucho peso político, la de Ecosocialismo.

La presidenta ha anunciado el nombramiento de Escalona con un sentido mensaje en Telegram: “Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo”. Escalona ha tenido visibilidad en los medios por las retransmisiones de las alocuciones del presidente, que con frecuencia le hacía bromas. En una ocasión, Maduro se refirió a él al hablar de Juan Guaidó, un opositor que durante unos años lideró lo que se conoció como Gobierno interino desde el extranjero: “Mi arma secreta, Escalona, se lo voy a mandar al autoproclamado para que lo destruya (…)“.

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, otra figura con poder en el país, defienden su soberanía y aseguran que han aceptado una negociación con Washington, pero no una tutela, como ha insinuado Donald Trump al afirmar que él se encuentra “a cargo” de Venezuela.

Antes, el día 6, tres días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez ya realizó sus primeros movimientos tras jurar como presidenta en la Asamblea de Venezuela. En ese momento nombró al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, alguien de su plena confianza, como vicepresidente Sectorial de Economía. También destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, por obvias razones, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, que va a encargarse de la Guardia de Honor Presidencial y director de la DGCIM, la inteligencia militar.

El golpe militar de Estados Unidos, que después de bombardear Caracas y tres estados se apoderó del presidente en ese momento, ha provocado una revisión del esquema de seguridad alrededor de la presidencia, que en ese momento quedó expuesta y vulnerable.

A la vez, la líder de la oposición, María Corina Machado, ha visitado al Papa León XIV y se ha sabido que será recibida el jueves por Trump en la Casa Blanca. Machado también recibió un espaldarazo de los líderes de algunas grandes compañías petroleras que operan en Venezuela al decirle al presidente de Estados Unidos que necesitan garantías de una mayor estabilidad para invertir en el país.

La situación venezolana cambia por horas. Trump anunció que el chavismo le venderá a su país 50 millones de barriles de petróleo, una cantidad y una operación que los líderes chavistas aseguran que ya estaba preparada con Maduro todavía al mando.

La situación resulta confusa estos días. Delcy Rodríguez ha negociado con Washington la apertura de embajadas en uno y otro lado y se especula incluso con que podría visitar la Casa Blanca. El diálogo sobre el petróleo también fluye, un signo, de acuerdo a los chavistas, de colaboración y entendimiento, aunque siempre sin olvidar que Maduro fue secuestrado, de acuerdo a su visión. Al mismo tiempo, Trump lo pone en cuestión, como hizo ayer al subir en su red social, Truth, una imagen trucada de Wikipedia en la que se le reconoce como “presidente interino de Venezuela”.