Venezuela libera a una veintena de presos políticos, entre ellos dos italianos y el exmarido de la activista Rocío San Miguel

Venezuela ha excarcelado esta madrugada a una veintena de presos políticos, entre los que se encuentran dos italianos y el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada, defensora de los derechos humanos y académica Rocío San Miguel, también de doble nacionalidad. Todos ellos han salido de la cárcel de Rodeo 1, de Caracas, tras intensas gestiones diplomáticas.

La activista Rocío San Miguel, gran conocedora del ejército venezolano, fue excarcelada el 10 de enero, tras cumplir dos años de condena en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide. Su expareja, Alejandro González de Canales, es un militar retirado del ejército venezolano. Fue detenido el mismo día que San Miguel, el 9 de febrero de 2024. En ese momento trabajaba como gerente para la empresa petrolera Chevron, en Venezuela. Estaba a cargo de coordinar los vuelos de empleados y directivos de la empresa. Fue acusado de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir.

Por su parte, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, que fueron excarcelados esta madrugada, se encuentran bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, informa Efe. “Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia”, declaró Tajani, explicando que “el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma”.

Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos. Tras el arresto del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior. La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

