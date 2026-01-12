Los dos italianos liberados en Venezuela son un cooperante y un empresario que llevaban más de un año en prisión

Italia ha recibido con júbilo la liberación de dos presos italianos prácticamente desaparecidos en las cárceles venezolanas desde hace más de un año, sin ninguna acusación concreta, y que tienen perfiles muy distintos. Uno es Alberto Trentini, cooperante véneto de 46 años, que llevaba 423 días detenido, muy conocido en el país por la movilización de su familia, mientras que el segundo es un caso con menos eco público por las circunstancias que le rodeaban. Se puede decir que casi ha sido ahora cuando la mayoría de los italianos han sabido de su existencia: Mario Burlò, de 52 años, un empresario inmobiliario de Turín que había salido de Italia y cuyo paradero era desconocido tras verse envuelto en una investigación por vínculos con la mafia, de la que salió absuelto; y luego, en la turbia quiebra del equipo de baloncesto Auxilium Torino. De hecho, es reclamado en su ciudad para ser juzgado, con una petición de tres años y medio de cárcel. Acaban de condenar al resto de los acusados.

Los dos estaban encerrados en la prisión de El Rodeo I, en Caracas, destinada a presos políticos, sin que nunca se abrieran procesos judiciales contra ellos ni sus familias supieran nada de su suerte durante meses. Trentini fue arrestado en un control de carretera el 15 de noviembre de 2024, cuando viajaba con ayuda humanitaria de ONG, Humanity & Inclusion. La primera visita consular solo se permitió después de seis meses, y también pasó el mismo tiempo hasta que pudo hacer la primera llamada a casa. Su familia se ha movilizado estos meses en Italia para presionar al Gobierno italiano, al que no ha ahorrado críticas porque, en su opinión, no estaba haciendo lo suficiente para obtener su liberación.

Burlò, en cambio, fue arrestado nada más entrar en Venezuela por tierra, a través de la frontera con Colombia, en las mismas fechas que Trentini, el 10 de noviembre de 2024. Su caso es distinto porque era reclamado en Italia por la justicia y durante meses su paradero fue desconocido, ni siquiera estaba claro que estuviera detenido en Venezuela. Era lo que sostenían sus abogados, pero aún el pasado verano el tribunal de Turín no acababa de creérselo, porque tampoco había informaciones fiables.

En el pasado, Burlò había sido condenado a siete años de cárcel en el proceso Carminus sobre las actividades en Piamonte de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, pero en febrero de 2025, mientras estaba en encarcelado en Venezuela, fue absuelto en el Tribunal de Casación, equivalente al Supremo en Italia. Todo ello ha contribuido a que el caso de Burlò apenas tuviera repercusión pública. Es más, en los últimos días sus abogados habían reprochado al Gobierno italiano que en sus declaraciones públicas solo hablara de Trentini.

Pero finalmente ha habido un final feliz para los dos detenidos. Trentini y Burlò llegarán a Italia entre la noche de este lunes y la mañana del martes, en un avión del Estado italiano que ya está volando hacia Caracas, según ha informado el ministerio de Asuntos Exteriores. “Nos han tratado bien, no nos han torturado”, han declarado, según los medios italianos. Se han enterado de la captura de Maduro al llegar a la embajada.

La noticia se ha producido de madrugada y es señal del cambio de estrategia de Giorgia Meloni. La primera ministra italiana en un primer momento se apresuró a declarar “legítimo” el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que había respondido, según su versión, a un “ataque híbrido” de Venezuela. Y llamó también a Corina Machado para hablar de una posible transición democrática. Esto influyó probablemente en que las primeras liberaciones de detenidos políticos no incluyeran a los dos italianos. Pero luego se activó la diplomacia y la propia Meloni pidió públicamente la liberación de Trentini a la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como un gesto de cambio de clima que implícitamente suponía reconocer la legitimidad del nuevo Ejecutivo de Caracas.

Ha sido la propia Meloni la que ha hecho pública la puesta en libertad de los dos presos a las 6.40 de este lunes a través de sus redes sociales, con palabras que denotan el cambio de tono en las relaciones con el régimen venezolano: “Deseo expresar, en nombre del Gobierno italiano, un sentido agradecimiento a las autoridades de Caracas, empezando por la presidenta Rodríguez, por la constructiva colaboración demostrada en estos últimos días”.

Los dos reclusos fueron conducidos a la embajada italiana en la capital venezolana a las 11 de la noche, las cinco de la mañana en España. Lo primero que pidió Trentini fue un cigarrillo y aunque en el edificio consular está prohibido fumar, el embajador, Giovanni De Vito, hizo una excepción y les dio dos pitillos a cada uno. Luego llamaron a sus familias por teléfono para decirles que estaban bien y que pronto estarán en casa.