Nace el Premio Aena Narrativa para reconocer el mejor libro del año en español con un millón de euros

El nuevo galardón reconocerá el mejor título de los publicados en el ámbito hispanohablante o en lenguas cooficiales y traducidos al español en 2025

La escritora y periodista Rosa Montero y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, durante la presentación del premio.Fernando Sánchez (Europa Press)
Andrea Aguilar
Andrea Aguilar
Madrid -
Cuesta pensar que falten premios y galardones literarios en España, más bien cabría concluir que ese apartado está saturado. Y, sin embargo, este jueves se ha anunciado en Madrid un nuevo galardón, el Premio Aena Narrativa, que se propone contribuir a cubrir un hueco y que supone un auténtico terremoto en el sector. Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, acompañado por Rosa Montero, que es la presidenta del jurado del nuevo galardón, anunció que el premio está dotado con un millón de euros para el ganador y 30.000 euros para los cinco finalistas. Además, la compañía invertirá adicionalmente más de otro millón en la compra de ejemplares de los títulos seleccionados como finalistas. La gala de entrega se celebrará el 8 de abril en Barcelona.

El nuevo premio es un reconocimiento con vocación trasatlántica que nace bajo el lema “leer es volar”, y tiene como socios a la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa. En la Biblioteca de la UNED en el barrio de Lavapiés, ha dado la bienvenida el rector de la UNED Ricardo Mairal, que ha destacado la importancia de impulsar el fomento de la lectura y de la creación.

Frente al premio Booker en lengua inglesa o el Goncourt en francés, la lengua española, con cerca de 519 millones de hablantes nativos, no cuenta con un premio de tanto prestigio que distinga el libro del año. Se otorgan anualmente más de 1.200 premios en España, la gran mayoría a libros inéditos, los mejor remunerados promovidos por grandes sellos editoriales (premio Planeta, premio Nadal, premio Alfaguara). También hay importantes premios institucionales que reconocen una trayectoria literaria, como el premio Cervantes.

