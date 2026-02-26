Los mejores libros infantiles y juveniles de febrero 2026

Un cumpleaños ignorado, las aventuras de un koala o una antología de ensayos ecologistas, en la selección de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes

Los mayores siempre van con prisas. A veces ni ellos saben por qué. Ni mucho menos lo entienden los pequeños: ¿en qué cabeza cabe dejar de jugar porque “hay que irse a dormir”? A la pobre Bridget le pasa algo aún peor: ni sus minúsculos amigos tienen tiempo para ella. Aunque Voy muy liado, como todos los álbumes de Oliver Jeffers, esconde sorpresas, junto con reflexiones. En realidad, sucede con buena parte de la selección de la mejor literatura infantil y juvenil de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes: juntan conocimiento y asombro, risas y lágrimas, amor y guerra. Obras para responder a preguntas para todas las edades. Incluida una de las más incomprensibles: ¿por qué Palestina no está en los mapas?

Portada de 'Cucú', de Kaori Takahashi, editado por Oceano Travesía.

Cucú

Kaori Takahashi

Oceano Travesía , 2025. 12 páginas. 9 euros. Desde 0 años

Hacen falta unos cuantos meses para que un bebé empiece a entender un libro. Pero hay quien recomienda leérselos incluso ya desde los tres, para que vayan acostumbrándose y fascinándose. Hasta un mayor, en realidad, puede sorprenderse con las capacidades de la literatura infantil: por ejemplo, esta historia desplegable, sin palabras, tan sencilla como tierna.

Por Tommaso Koch.

Portada de 'Una vez fui un árbol', de Eoin McLaughlin, ilustrado por Guilherme Karsten.

Una vez fui un árbol

Eoin McLaughlin, ilustrado por Guilherme Karsten

Algar , 2026. 32 páginas. 17,95 euros. Desde 2 años

No solo era un árbol viejo cualquiera. Era un pino. Era alto, verde y hermoso, los pájaros vivían en su cabeza y las ardillas saltaban en sus brazos. Antes de eso fue una semilla que vivía en una piña y que la ardilla Daniel se comió… Un día alguien lo taló y se convirtió en papel tinta y palabras. Una historia sobre los ciclos de la naturaleza, la transformación y la magia de la lectura, narrada desde el punto de vista más inesperado: el de un libro que fue un árbol.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Portada de 'La oruga muy muy impaciente', de Ross Burach.

La oruga muy muy impaciente

Ross Burach

Jaguar , 2026. 32 páginas. 15,95 euros. Desde 3 años

La paciencia no suele ser una virtud extendida en la infancia, como no lo es para esta oruga que no tiene ni un poquito, para esperar a convertirse en mariposa. Mira a su alrededor, intenta respirar, trata de pensar en otra cosa, lo intenta de verdad, con todas sus fuerzas, pero no consigue quedarse tranquila mientras la magia de la naturaleza sucede. Un libro que actúa como un bálsamo humorístico para los padres y madres de un niño inquieto.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Portada de 'Hogar', de Isa Pirracas.

Hogar

Isa Pirracas

Bindi , 2026. 32 páginas. 16,5 euros. Desde 3 años

Un busca y encuentra con mucha chicha, repleto de locas escenas hogareñas en las que localizar los objetos que nos propone el libro, pero además la intrahistoria está contada en letra mayúscula para que nuestros cachorros la puedan leer fácilmente, y descubrir cómo es la vida de los personajes en sus diferentes hogares, y cuáles son los detalles que los hacen únicos: un faro, una granja, una estación espacial, el desierto, ¡entre muchos otros! [También en catalán]

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

Portada de 'Voy muy liado', de Oliver Jeffers.

Voy muy liado

Oliver Jeffers

Andana , 2026. 32 páginas. 16,5 euros. Desde 3 años

A Bridget no hay nada que le apetezca más que celebrar su cumpleaños con sus amigos, pero… ¿qué pasa si todos están tan ocupados que no pueden ir?, ¿tendrá que soplar las velas sola? Divertido álbum ilustrado, de humor absurdo e inteligente, que nos invita a reflexionar sobre las prisas y la amistad.

Por Toni Fernández ( Baobab . Palma de Mallorca)

Portada de 'Mamás salvajes ', de Jessie Jans.

Mamás Salvajes

Jessie Jans

Lectio , 2026. 32 páginas. 16,95 euros. Desde 5 años

Si te gustan los animales y te apasiona conocer como crecen en su hábitat, este es tu álbum. Las magníficas ilustraciones nos permiten descubrir como la conexión de admiración y amor que existe entre las pequeñas crías y sus mamás es la misma que la de los humanos con sus bebés. Además de ofrecernos interesantes curiosidades sobre 12 especies diferentes, muestra escenas cotidianas cálidas y tiernas que harán las delicias de los exploradores de cualquier edad.

Por Marta García Fernández (El Guardián de los Libros, León)

Portada 'El enigma Eucalipto', de Paul Cox.

El enigma Eucalipto

Paul Cox

Libros del Zorro Rojo , 2026. 48 páginas. 21,90 euros. Desde 6 años

En medio del océano Pacífico hay una islita llamada Kokotetetonga. Sólo la habitan koalas y tejones. Cada comunidad vive en una parte de la isla y en perfecta armonía hasta que un día… [También en catalán]

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Portada 'Un mapa para Palestina', de Maysa Odeh y Aliaa Betawi.

Un mapa para Palestina

Maysa Odeh y Aliaa Betawi

NubeOcho , 2026. 40 páginas. 15,9 euros. Desde 6 años

Layla, nieta de migrantes palestinos, se afana observando un mapa del mundo junto a los compañeros de clase. Al intentar localizar el origen de su familia y no encontrarlo, llega la gran pregunta: “¿Por qué Palestina no está en el mapa?”. Una delicada y cálida lectura que permite compartir con nuestras niñas y niños el conflicto palestino más allá de las noticias. Nos cuenta que la identidad de un pueblo, los aromas, los recuerdos y las historias susurradas viven en el corazón de su gente. [También en catalán y en euskera]

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Portada 'El tesoro de Tristán', de Florence Parry Heide y Edward Gorey.

El tesoro de Tristán

Florence Parry Heide y Edward Gorey

Blackie Books . 72 paginas. 16,9 euros. Desde 7 años.

Tristán adora comprar cómics, pero ahorrar no se le da demasiado bien. Su suerte cambia cuando de la noche a la mañana empiezan a crecer billetes en el árbol de detrás de su casa. Lamentablemente, nadie está suficientemente atento a su aviso como para poder compartirlo. Un cuento sobre la incredulidad de los adultos, que se contrapone con la mirada más sosegada y perspicaz de los niños. [También en catalán]

Por Andrea Encinas ( Abacus , Valencia)

Portada de 'Policán13. Érase una vez Joselito', de Dav Pilkey.

Policán 13: Érase una vez Joselito

Dav Pilkey

SM , 2025. 224 páginas. 14,5 euros. Desde 8 años

Siempre es un buen momento para recomendar Policán. Incluso cuando apenas aparece, como en este cómic. Las aventuras del perro policía ofrecen humor, ternura, acción, amistad, amor y algo de escatología: la receta ideal, en definitiva, para una lectura de la infancia. Quien haya seguido la saga entera encontrará aquí una entrega centrada en personajes secundarios muy queridos. Quien empiece, en cambio, descubrirá por qué ya van 13 libros publicados. Hace poco, además, también se lanzó un álbum de pegatinas.

Por Tommaso Koch.

Portada de 'El gran libro de los museos', de Éva Bensard y Benjamin Chaud.

El gran libro de los museos

Éva Bensard y Benjamin Chaud

Maeva , 2026. 60 páginas. 24,9 euros. Desde 8 años

Doce museos extraordinarios del mundo, incluido el Guggenheim de Bilbao, fueron los escogidos para este álbum ilustrado que destaca por lo curioso de su contenido y lo divertido de las ilustraciones. El recorrido propone un sutil equilibrio entre historia, información artística, curiosidades y obras relevantes, además de presentar los diferentes oficios que participan en la vida de los museos.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Portada de '¿Por qué no se cae la Luna?', de Dennis Siva y Leonard Furuberg.

¿Por qué no se cae la Luna?

Dennis Siva y Leonard Furuberg

Nórdica , 2026. 64 páginas. 18,5 euros. Desde 8 años. A la venta el 2 de marzo

La rebanada de pan suele caer por el lado untado. Malasuerte, se queja el que lo sufre. Pero resulta que hay una explicación científica. Y, en realidad, relativamente obvia: al ponerle mermelada, o Nutella, el lado más rico se convierte también en el más pesado. Hay otras 52 preguntas, respuestas e ilustraciones, en este libro capaz de entretener tanto a pequeños como a mayores. Y de ofrecer datos tranquilizadores: es más probable ganar la lotería que ser fulminados por un rayo.

Por Tommaso Koch

Portada 'La niña y la robot', de Oz Rodríguez y Claribel A. Ortega, editado por Duomo.

La niña y la robot

Oz Rodríguez y Claribel A. Ortega

Duomo , 2026. 240 páginas. 16,9 euros. Desde 9 años

Una novela que aborda un tema actual y muy real: las políticas migratorias y las familias que se rompen por esas decisiones injustas. Y lo hace desde un enfoque cercano que ayuda al pequeño lector a comprenderlo y vivirlo en primera persona. Pero además es un libro lleno de aventuras que habla de tecnología, y de niñas que piensan, se preguntan y crean.

Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)

Portada de 'Las marionetas del Capitán Spelhorst', de Kate DiCamillo, ilustrado por Julie Morstad.

Las marionetas del Capitán Spelhorst

Kate DiCamillo, ilustrado por Julie Morstad

Blackie Books , 2026. 168 páginas. 16,9 euros. Desde 10 años

Cinco marionetas (un rey, una loba, una pastora, un chico y una lechuza) son compradas por un solitario y viejo capitán de barco. Tras su muerte, empezarán un viaje hacia la mayor aventura de sus vidas. Un excelente libro sobre el poder de las historias que recordarás para siempre.

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

Portada de 'Chucho Feucho', de Grégory Panaccione.

Chucho feúcho

Grégory Panaccione, adaptación de una obra de Daniel Pennac

Nuevo Nueve , 2025. 128 páginas. 25 euros. Desde 10 años

A través de los ojos de un perro poco agraciado, esta novela gráfica aborda temas como el abandono animal, la incomprensión y la necesidad de afecto de las “mascotas” que habitan nuestros hogares. Con firmeza y sin tapujos, pero también con ternura y mucho humor, esta historia no te deja indiferente. Las preguntas surgen de inmediato y consiguen que te cuestiones qué significa realmente cuidar y tener como compañero a otro ser vivo. Si quieres entender lo que es un perro, ¡lee este cómic!

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Portada de 'Miss Charity', de Marie-Aude Murail, Loïc Clément y Anne Montel, editado por Errata Naturae.

Miss Charity

Marie-Aude Murail, Loïc Clément y Anne Montel

Errata Naturae , 2026. 128 páginas. 24 euros. Desde 11 años

Miss Charity es una jovencita con inquietudes científicas que no son consideradas deseables para la pequeña damita inglesa de clase burguesa que es. Colecciona animales, los observa y cuida, convirtiendo su habitación en una clínica veterinaria improvisada En un intento por domesticar su rebeldía, su madre contrata a una refinada institutriz francesa que, lejos de disuadir a la niña, la llevará a descubrir su talento artístico para las acuarelas. Una novela gráfica inspirada en la vida de la ilustradora Beatrix Potter, que se impuso a su tiempo para lograr ser quien sin duda siempre había sido.

Por Begoña Company ( Abacus , Valencia)

Portada de 'Por arte de magia', de Pietro Grandi.

Por arte de magia

Pietro Grandi

Zahorí , 2025. 142 páginas. 24,5 euros. Desde 13 años

Este libro es un almacén de trucos, objetos, enigmas, personajes, ilusiones y mucho más para descubrir el mundo de la magia. ¿Qué esconde el mago o el ilusionista bajo su chistera, en sus manos o debajo de la mesa? Atrévete a abrir la puerta a un territorio secreto y fascinante.

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Portada de 'Tama Puia. Los hijos del volcán', de Chiki Fabregat.

Tama Puia. Los hijos del volcán

Chiki Fabregat

Siruela , 2026. 200 páginas. 17,95 euros. Desde 14 años

Un urban fantasy bellamente escrito con una historia que atrapa desde el principio con una profecía. Una que habla del origen de todo ese mundo y de la energía más poderosa, el amor, en todas sus vertientes. Llena de diversidad y empoderamiento femenino, con seres inmortales nacidos del fuego.

Por Karol Conti (El gato de Cheshire, Zaragoza)

Portada de 'See you in Memories', de Pen So.

See You in Memories

Pen So

Planeta Cómic , 2026. 132 páginas. 30 euros. Desde 14 años

Este estuche contiene dos libros: en el primero, en formato cómic, descubriremos la historia de la misteriosa aparición de Mat Yi Lei, desmemoriada y desorientada, después de estar tres años sin tener noticias de ella. El otro libro es el cuaderno de dibujo de la propia Mat Yi Lei, con el cual podrá ir reconstruyendo su historia a través de las calles de Hong Kong. Un viaje que recorre un tiempo y un espacio mágico en el que muchos lugares y protagonistas han cambiado.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Portada de 'Entre el amor y la guerra', de Julie Berry.

Entre el amor y la guerra

Julie Berry

Elastic , 2026. 576 páginas. 19,95. Desde 14 años

La narradora es la mismísima diosa Afrodita. Aunque esa es solo la primera de las muchas ideas originales y fascinantes que ofrece este libro, centrado en las historias de una pianista, un soldado que aspira a convertirse en arquitecto, un genio del jazz y una huérfana, en medio de las dos guerras mundiales.

Por Tommaso Koch

Portada de 'Brimstone', de Callie Hart.

Brimstone. Saga Alquimia & Fae 2

Callie Hart

Faeris , 2026. 768 páginas. 23,95 euros. Desde 14 años

Una nueva entrega de la serie top en romantasy que ya cautivó con la primera, con personajes secundarios fuertes y una intrigante trama de fantasia oscura. Saeris continua luchando contra el mal aunque su vida pende de un hilo. Los peligros acechan en la Ciudad de la Plata y, aunque sabe que si regresa a casa está en peligro, su reino y su hermano la necesitan. Confiando nuevamente en Fisher está dispuesta a salvarlos a todos.

Por Marta García Fernández (El guardián de los libros, León)

Portada de 'H is for Hope (E de Esperanza)', de Elizabeth Kolbert, ilustrado por Wesley Allsbrook y editado por Carbrame.

H is for Hope (E de Esperanza)

Elizabeth Kolbert, ilustrado por Wesley Allsbrook

Carbrame , 2026. 159 páginas. 35 euros. Desde 14 años

Elizabeth Kolbert nos propone un recorrido de la A a la Z que repasa la historia del cambio climático desde sus orígenes hasta nuestros días, encadenando cápsulas ensayísticas que acompaña con las brillantes ilustraciones llenas de significado de Wesley Albrook; este libro nos parece una invitación irresistible para reflexionar sobre la crisis climática.

Por Julia de Ugarte Candil (La Lumbre, Madrid)