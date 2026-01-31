Los mejores libros infantiles y juveniles de enero 2026

Todo sobre los dragones, dinosaurios que no saben asustar, la relación entre hermanos o una casa muy inquietante, en la selección de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes

La infancia está llena de cambios. Y, entre otras muchas lecciones de la vida, los niños aprenden poco a poco a adaptarse. Otra cosa es que les resulte fácil: hasta las modificaciones más pequeñas, como parar de jugar para cepillarse los dientes, siempre rozan, y a veces desencadenan la tragedia. Y luego están las revoluciones reales, como la llegada de un hermano, un terremoto que incluso puede hacer falta la ayuda de un libro para aplacarlo. De ello hablan, precisamente, varias de las obras escogidas en la selección de la mejor literatura infantil y juvenil de libreros de distintas Comunidades Autónomas para este mes. Aunque, por supuesto, también de dragones, magia, casas extrañas o estornudos. Tramas y temas para los gustos de cualquiera. Para asegurarse de que, entre tantas variaciones, por lo menos la pasión lectora nunca cambie.

Amelie y la metafísica de los tubos

Alexandra Garibal

Gribaudo , 2026. 40 páginas. 16,90 euros. Desde 3 años

Está adaptación infantil del cuento de Amelie Nothomb hará las delicias de pequeños y mayores con la historia de una niña de apenas dos años que empieza a encontrarse con las luces y sombras que le depara su complejo corazón; junto a su abuela, Nishio-san, descubrirá la alegría que despiertan pequeñas cosas como un poco de chocolate blanco, o la simple luz del sol.

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

Un jardín propio

Marta Ardite y Alicia Varela

Babulinka , 2025. 60 páginas. 18,70 euros Desde 3 años

Un álbum con preciosas ilustraciones lleno de referencias al mundo del arte que manda un mensaje claro: las semillas que crecen fuera de nuestra vista son las raíces de nuestros sueños y la esencia de nuestra creatividad, así como la importancia de conocernos para expresarnos.

Por Karol Conti ( El Gato de Cheshire , Zaragoza)

Una vuelta al año

Mariana Ruiz Johnson

Kalandraka , 2026. 50 páginas. 16 euros. Desde 3 años

A través de una familia de ratones exploraremos el cambio de las estaciones a lo largo del año, el paso del tiempo y cómo afecta a nuestra vida diaria y a nuestras relaciones sociales. Un libro ilustrado repleto de detalles y humor para todas las edades. [también en catalán, gallego y euskera]

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

El dragón panadero

Devin Elle Kurtz

Astronave , 2025. 48 páginas. 17,95 euros. Desde 4 años

Una joya visual que subvierte el arquetipo fantástico para ofrecer una oda a la autenticidad. Con una estética ‘comfy’ e ilustraciones vibrantes, narra la historia de un dragón que cambia el fuego del combate por el de los hornos, mandando los prejuicios al cuerno para abrazar su verdadera pasión. Un despliegue de talento gráfico que reivindica la ternura como el acto de rebelión definitivo frente a la tradición. [también en catalán]

Por Noelia Tomás Huete ( Abacus , Valencia)

Juan Rex

Joaquín Camp

Traducción de Alba Pagán. Libros del Zorro Rojo , 2025. 56 páginas. 19,90 euros. Desde 5 años

Álbum ilustrado de gran formato, con un enorme atractivo visual. Narra la historia un simpático tiranosaurio que desde pequeño se ha estado preparando para una cosa en su vida: asustar a la gente. Pero llegado el momento, la cosa no funciona como esperaba. Una conversación en un banco con Elvira, una amable mujer, dará un vuelco a su vida… [también en catalán]

Por Antonio Rivero ( Canaima , Las Palmas de Gran Canaria)

Mala hierba

Ángeles Quintero y Karina Cocq

Akiara , 2025. 40 páginas. 15 euros. Desde 5 años

Un exuberante y asilvestrado mundo vegetal está ahí, fuera de la casa, esperándola. Por eso la niña, llena de curiosidad, decide salir a verlo, a sentirlo y, por qué no, a descubrir e investigar las propiedades de esas “malas hierbas”, como las llama su padre. Este hermoso y poético álbum nos cuenta cuánto atrevimiento necesitamos para crecer, el mismo que necesita una frondosa vegetación para inundar nuestro jardín. [También en catalán]

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Un concierto de estornudos

Paula Merlán y Esther Hernando

Carambuco , 2026. 40 páginas. 15,67 euros. Desde 5 años

Los estornudos de la perrita Lisa suenan como una orquesta sinfónica en pleno concierto, pero a sus amigos no les hacen tanta gracia ya que siempre terminan empapados. Lisa tendrá que encontrar la manera de compartir su talento sin mojar a nadie. Un cuento que explica de manera intuitiva la importancia de cubrirse cuando estornudamos para proteger a los demás y así trabajar la autoestima, la convivencia y la educación emocional.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

La bruja en la torre

Julia Sardá

Traducción de Rebeca G. Izquierdo. Blackie Books , 2026. 64 páginas. 17,90 euros. Desde 6 años

Llega el nuevo y maravilloso libro de Julia Sardá sobre las tres hermanas Franca, Carmela y Tomasina; en esta ocasión nos cuenta el descubrimiento de Carmela de su propio camino, aprendiendo a disfrutar de sus ratos a solas, sus paseos y todos los amigos que le quedan por descubrir. [también en catalán]

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

El camino amarillo

Sven Nordquist

Traducción de Amanda Eda Monjonell Mansten y Dea Marie Mansten. Flamboyant , 2025. 36 páginas. 17,50 euros. Desde 6 años

Puede que, un día, esperando que aparezca tu amigo que llega tarde como siempre, te duermas bajo un árbol y despiertes en un nuevo mundo. No tengas miedo, sigue las indicaciones del camino amarillo y vivirás la más bella aventura jamás imaginada. [También en catalán]

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Los pequeños libros de las pequeñas Brontë

Sara O’leary y Briony May Smith

Tutifruti , 2025. 48 páginas. 16,90 euros. Desde 6 años

Allá en los páramos ingleses, hace más de dos siglos, nacieron y vivieron los cinco hermanos Brontë. Tuvieron una infancia complicada, marcada por la enfermedad y las penurias, pero siembre estuvieron rodeados de libros e historias que marcaron su vida, convirtiendo a tres de ellas en las famosas Hermanas Brontë, grandes genios de la literatura universal. Sus primeros libritos, en los cuales se centra este bello álbum, fueron sus piezas literarias originales y germen de lo que vino después.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Dragonología

Wayne Anderson, Douglas Carrel y Helen Ward

Edelvives , 2025. 30 páginas. 21,72 euros. Desde 8 años

Si quieres saberlo todo sobre los dragones, esta es la guía definitiva. Conoce su hábitat, sus costumbres, sus tipologías y todos los datos que puedas imaginar. Aprende los hechizos para invocarlos, toca un pedacito de su piel y llévate una muestra de polvo de dragón. Un libro imprescindible para todo el quiera hacerse un experto en dragones: ¿quién dice que solo puedan existir en la imaginación?

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Kimba. El emperador de la jungla

Osamu Tezuka

Planeta Cómic , 2025. 528 páginas. 30 euros. Desde 9 años

Una magnífica edición integral de este manga clásico del japonés Tezuka que ya saborea los 75 años de existencia y del que se hizo un anime en color en 1965 que popularizó la obra en el mundo. En las aventuras gráficas de Kimba, un león blanco albino como su padre, se explora el choque entre la naturaleza y la vida urbana. Aunque no ha sido reconocido por Disney, es vox populi que se inspiró en estas escenas y en este personaje para crear su película El rey león.

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

La fuerza del dragón. Crónicas de Lilium 1

Paula Gallego

Salamandra , 2025. 224 páginas. 16,10 euros. Desde 9 años

Bajo el peso de antiguas profecías, se despliega un mundo donde la magia es un arma y el destino una cadena. Paula Gallego narra una lucha desesperada por la libertad, donde los secretos de sangre y las lealtades rotas marcan el camino de sus protagonistas. Es una travesía épica que late entre el sacrificio y el deseo de cambiar lo escrito. Una historia breve en palabras, pero inmensa en su atmósfera de leyenda.

Por Noelia Tomás Huete ( Abacus , Valencia)

Los maravillosos cuentos de los 7 osos

Émile Bravo

Traducción de Daniel Cortés. Hachette , 2026. 144 páginas. 17,95 euros. Desde 12 años.

Había una vez siete osos bajitos y desconfiados que vivían en un bosque de cuento de hadas por el que no paraban de pasar los principales personajes de los cuentos clásicos en su versión más alocada. Desde Piel de Asno hasta El Gato con botas, pasando por Los Tres Cerditos o Caperucita Roja, todos interactúan entre sí en una dinámica desternillante. Recopilatorio de cuatro historias en formato cómic reunidas en un solo volumen por primera vez, para lectores de todas las edades.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Vacaciones en Saltkrakan

Astrid Lindgren

Traducción de Ulla Ljungström. Kókinos , 2025. 364 páginas. 23,50 euros. Desde 12 años

La familia Melker ha alquilado una vieja casa en una pequeña isla, salvaje y hermosa, para sus vacaciones veraniegas. Ellos aún no lo saben, pero pueda que sea el verano de sus vidas. La aventura, la libertad, las amistades en vacaciones… un tiempo para recordar siempre. Una lectura maravillosa para descubrir solos o compartida en voz alta con adultos.

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

¿Dónde está la reina del baile?

Sélpide San Luis

Roca , 2026. 384 páginas. 17,05 euros. Desde 12 años

Un incendio, una desaparición y muchos secretos se esconden en el misterioso pueblo de Winterbrook. Bea Spencer, una adolescente recién mudada y aficionada al ‘true crime’, se unirá a cuatro compañeros de instituto para investigar y descubrir la posible conexión tras estos sucesos.

Por Toni Fernández ( Baobab . Palma de Mallorca)

La rebelión de la mariposa

Miriam Mosquera

Puck , 2025. 448 páginas. 23,50 euros. Desde 14 años

Tras la desaparición de todos los animales, la república del Edén se divide en dos con un muro. Los Celestes y los Domésticos. En este apasionante escenario se mezclan el amor, la lucha, la justicia, intereses políticos... Eva Salazar luchará contra el gobierno para recuperar a Nina, la doméstica que la ha criado y ha sido abandonada al otro lado del muro. Al igual que un pequeño aleteo de una mariposa, Eva consigue encontrar a más gente que luche por la libertad.

Por Marta García Fernández (El Guardián de los Libros, León)

El diario de la señorita Litgi

Kim Aubert

Norma . 128 páginas. 24,95 euros. Desde 14 años

El librero pide cinco. El autor rebaja a cuatro euros. Trato hecho. Y, a cambio de pocas monedas, se lleva todo un tesoro. Lo relata el propio Kim, en el arranque de la novela gráfica que ha dedicado al diario que se llevó aquel día de un mercadillo. Un viaje a la vida íntima que la señorita Litgi solo confesó durante 20 años a esas páginas. Y, de paso, la reconstrucción de una época entera.

Por Tommaso Koch

Academia Z

F. M. Wylde

Ediciones Martínez Roca , 2026. 384 páginas. 18,90 euros. Desde 14 años

Una distopía postapocalíptica adictiva con todos los ingredientes para atrapar al lector, donde la protagonista es seleccionada para acceder a la Academia y superar las pruebas para el ejército que lucha contra los zombis que han asolado la Tierra.

Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)

Strange Houses 1

Uketsu y Kyo Ayano

Reservoir Books , 2025. 432 páginas. 23,65 euros. Desde 15 años

Un misterio que arranca con el plano de una casa: algo no cuadra, hay un espacio que no tiene sentido desde el punto de vista arquitectónico. ¿Por qué? Una pregunta que atormenta cada vez más a la protagonista, y al lector. O a millones de ellos: en Japón este manga supuso un fenómeno de ventas.

Por Tommaso Koch