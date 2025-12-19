Los mejores libros infantiles y juveniles de 2025, a tiempo para la carta a los Reyes

Muros que se vuelven puentes, animales feúchos, una adaptación de Carmen Martín Gaite o un club de dibujantes, en la selección de las obras favoritas del año de libreros de distintas Comunidades Autónomas

Los regalos ponen a toda la familia de acuerdo. Salvo en su cantidad: los niños piden un aluvión, sus padres ejercen de dique, Papá Noel y los Reyes Magos se desviven para encontrar contrarreloj un equilibrio que contente a pequeños y mayores. Labor complicada, desde luego, aunque existe un atajo: libros. Una alegría tanto para los primeros lectores como para quien pretende inculcarles tan bonita costumbre. La lista para esta Navidad, donde libreros de distintas Comunidades Autónomas han seleccionado sus obras de literatura infantil y juvenil favoritas del año, lo pone aún más fácil: una garantía para regalar. Y para disfrutar.

Papilla, ¡por favor!

Laura Mucha y Marc Boutavant

Combel , 2025. 48 páginas. 16,90 euros. Desde 2 años

Osito solo quiere leer tranquilamente su libro nuevo, pero no dejan de aparecer diferentes personajes de cuentos en su casa que quieren probar la rica papilla que ha preparado… ¿Conseguirá acabar el libro? Un divertido álbum ilustrado, con una estructura repetitiva que homenajea a los cuentos clásicos de la literatura infantil.

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

Piedra a piedra

Giuliano Ferri

Kalandraka . 24 páginas. 12 euros. Desde 2 años

Una sutil maravilla sin palabras donde lo que separa puede volverse, literalmente, puente para encontrarse, si todos los animales están dispuestos a colaborar para ello. [También en gallego y catalán]

Por Tommaso Koch

Buscar

Olga de Dios

NubeOcho , 2025. 40 páginas. 14,90 euros. Desde 3 años

Bu siempre avanza mirando al suelo. ¿Qué estará haciendo? Cada vez que sus amigos y vecinos le preguntan, responde lo mismo: buscar. Hasta que un imprevisto le obliga a levantar la cabeza. Y a ver lo mucho que tiene alrededor, como para ir persiguiendo algo más.

Por Tommaso Koch

Berta y yo

Beatrice Alemagna

Combel , 2025. 48 páginas. 16,90 euros. Desde 3 años

Berta es el nombre de una costra, sí, eso que todos tuvimos una u otra vez en las rodillas durante la infancia. Una costra que acompaña a la narradora de este libro como una buena amiga, en las travesuras, en el aburrimiento y en las visitas a la abuela que vive en el campo. Un buen día Berta se cae y se esfuma, aunque siempre quedará su recuerdo en la rodilla y en la memoria. Un álbum que nos lleva a evocar aquellos pequeños momentos de la niñez que parecían insignificantes, pero que con el tiempo se convirtieron en grandes vivencias. ¡Bravo por Beatrice Alemagna!

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

En busca de nuestros vecinos cósmicos

Chloe Savage

Traducción de Antonio Díaz Pérez. Andana , 2025. 36 páginas. 15,90 euros. Desde 4 años

En un hermoso viaje visual y sensorial a través de sus bellos textos e ilustraciones, Chloe Savage nos contará la historia de una misión espacial donde la perseverancia tiene su premio. La comandante Julia y el equipo del Nomada Estelar afrontarán una aventura donde aprenderemos que la vida es algo más que un objetivo marcado con anterioridad, que lo crucial y satisfactorio es el propio viaje. Un hermoso viaje en el que podemos disfrutar en cada momento que se nos presenta.

Por Begoña Company ( Abacus , Valencia)

La historia real

Sergio Ruzzier

Traducción de Berta Carreras. Liana , 2025. 32 páginas. 16 euros. Desde 4 años

En el suelo hay un tarro roto, y ya sin galletas. Gato le pregunta a Ratón qué ocurrió aunque, en realidad, parece evidente. Resulta, sin embargo, que puede haber muchas explicaciones: la visita de una familia de insectos, la parada de un extraterrestre sin gasolina, que las propias galletas quisieran huir... tal vez ninguna sea exactamente la historia real, pero todas son mucho más entrenidas que la verdad.

Por Tommaso Koch

Último viaje en tren

Emma S. Varela y Leire Salaberria

Triqueta Verde , 2025. 40 páginas. 16,95 euros. Desde 5 años

Hoy es el último viaje de Don Topo, el revisor del tren que va de Villa Azul al Mar Blanco, pasando por un Túnel Gris, en donde él se siente la mar de bien. Para este día tan especial, todos los pasajeros tienen una sorpresa preparada para Topo en el último vagón. Un cuento bellamente ilustrado con una dinámica de lectura circular que deja paso a una reflexión sobre la nostalgia, las emociones y el reconocimiento colectivo.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Avecedario

Laura Vila y Violeta Cano

Nórdica , 2025. 64 páginas. 18,95 euros. Desde 5 años

Con texto rimado y unas ilustraciones maravillosas, este álbum os llevará página a página desde la A de abubilla hasta la Z de zorzal después llegará tu turno, ¿Cuántas podrás encontrar? La mejor guía ilustrada para que los peques conozcan las aves de su vecindario que además os animará a seguir descubriendo el reino animal.

Por Karol Conti ( El Gato de Cheshire , Zaragoza)

Operación Beluga

Ángela Castro y Zuzanna Celej

A fin de cuentos , 2025. 32 páginas. 21 euros. Desde 5 años

Precioso álbum ilustrado que narra, basándose en un hecho real ocurrido en 1984, la historia de 3.000 belugas que quedaron atrapadas en el ártico, sin posibilidad de llegar bajo el hielo hasta mar abierto. El pueblo chukchi las mantuvo con vida dos meses, y con ayuda de varios países, consiguió salvarlas, curiosamente a través de la música (no desvelamos cuál, para mantener el interés).

Por Antonio Rivero ( Canaima , Las Palmas de Gran Canaria)

Portada de 'La Panadería', de Lucía Belarte y David Lorenzo.

La panadería

Lucía Belarte y David Lorenzo

Kalandraka , 2025. Desde 5 años

La familia lobo se muda a vivir a un pequeño pueblo habitado por animales de granja. Abren su negocio, una panadería, pero los vecinos se muestran recelosos y reticentes. Sin embargo, una emergencia, una riada, provoca un giro narrativo que conduce a la aceptación, al ser justamente esta familia diferente la que ayuda a la reconstrucción del lugar y acoge a sus habitantes. Un álbum ilustrado realizado íntegramente a grafito, con luces y sombras que ayudan a ensalzar y entender la situación de rechazo que vive la familia lobo, la relación entre los personajes, el detalle de los gestos.[también en catalán y en gallego].

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

sebastian

En el bosque

Ana María Matute, ilustrado por Elena Odriozola

Libros del Zorro Rojo , 2025. 16 páginas. 25,90 euros. Desde 6 años

En el año Matute recuperamos este bello libro objeto para jugar a adentrarnos en el bosque imaginado por la escritora de la mano de Elena Odriozola.

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Un viaje por el mundo en 24 mercados

Maria Bakhareva y Anna Desnitskaya

Duomo , 2025. 88 páginas. 18 euros. Desde 6 años

¿Te has dado cuenta alguna vez de que cuando vas al mercado no solo vas a comprar? Son cajas de estimulación de nuestros sentidos: oler pescado como si estuviéramos en un barco, observar las diferentes tonalidades de fruta como si estuviéramos paseando sobre un arco iris, escuchar diferentes conversaciones al mismo tiempo pero todas acompasadas como una perfecta melodía… Por esto y por sus delicadas ilustraciones, este álbum ilustrado ha sido uno de los más premiados del año. De lectura fácil y detallista, propone viajar por todo el mundo, mes a mes, visitando los mercados más interesantes de cada país que sin duda querrás conocer.

Por Marta García Fernández ( El Guardián de los Libros , León)

El nuevo viaje de El Principito

Eloy Moreno, ilustrado por David Sierra

Salamandra , 2025. 120 páginas. 17,05 euros. Desde 8 años

¿Te imaginas cómo sería un nuevo encuentro entre el piloto y El Principito en la actualidad? En esta continuación, aprobada por la fundación Antoine de Saint-Exupéry, el autor reinterpreta el clásico de 1943 con una mirada contemporánea que mantiene la esencia del original y con nuevas ilustraciones.

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

El pirata

Masakatsu Shimoda

Corimbo , 2025. 42 páginas. 16 euros. Desde 8 años

Un viaje a las profundidades del océano de un pirata herido de muerte. En su descenso va despojándose de todas sus pertenencias para al final asistir a una nueva transformación. Una bella historia del ciclo de la vida.

Por Oblit Baseiria Virgili ( Casa Anita , Barcelona)

Rata y los animales feúchos

Jérôme D’Aviau

Traducción de Alba Pagán. Libros del Zorro Rojo , 2025. 224 páginas. 21,90 euros. Desde 9 años

Un cuento precioso sobre cómo Rata encuentra el sentido al viaje asombroso que es su vida. Con unas ilustraciones profundamente poéticas, esta historia arrastra a la superficie toda la belleza de aquellos animales feúchos e incomprendidos, que por encima de todo desean llegar a un lugar al que poder llamar hogar. Pero, ¿en qué consiste realmente eso que llamamos hogar?

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

Memorias del bosque. Los recuerdos de Ferdinand Topo

Mickäel Brun-Arnaud

Traducción de Diego de los Santos Domingo. Flamboyant , 2025. 294 páginas. 22,90 euros. Desde 10 años

Una joya literaria. Lo que comienza como una gran aventura en la que encontrar un libro autobiográfico se convierte en un paseo por la memoria frágil de uno de sus protagonistas. Un viaje profundo y amoroso que muestra la crueldad y la ternura de la “enfermedad de Todololvido, la que viene y se lo lleva todo, desde los recuerdos más disparatados hasta los besos más dulces”. Es una bonita historia de amor que resiste al fuego, al tiempo y al olvido. Fomenta la empatía y te deja el corazón calentito.

Por Reyes Saurí ( Abacus , Valencia)

Caperucita en Manhattan

Helena Bonastre y Catalina González Vilar, basado en la obra de Carmen Martín Gaite

Siruela , 2025. 140 páginas. 21,95 euros. Desde 10 años

Espléndida novela gráfica en la que las autoras homenajean a Carmen Martín Gaite, en el centenario de su nacimiento. Recogen, de la manera más fiel posible, su ‘Caperucita en Manhattan’, relectura que hizo la autora del clásico universal. Con unas ilustraciones tiernas y precisas y un texto muy cuidado, conocemos a los excéntricos personajes, sus particulares vidas y sus ideales de libertad.

Por Antonio Rivero ( Canaima , Las Palmas de Gran Canaria)

El club de los dibujantes

Raina Telgemeier y Scott McCloud

Traducción de Iris Mogollón González. Maeva Young , 2025. 288 páginas. 19,90 euros. Desde 10 años

Raina Telgemeier, en esta ocasión de la mano del teórico del cómic Scott McCloud, vuelve a conectar de manera fantástica con esas mentes adolescentes creativas, enérgicas y singulares para animarles a seguir adelante con sus sueños. En este Club del Cómic todos tienen cabida, lo importante es aprender a dibujar, practicar la técnica y encontrar el estilo y la voz de cada uno. Un cómic altamente motivante para chavales con ganas de aprender a dibujar.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia. Alfaguara , 2025. 232 páginas. 18,91 euros. Desde 12 años

Una excursión de escolares al zoológico termina en una serie de eventos inesperados y paradójicos que los padres de Joséphine, la protagonista, intentarán reconstruir. Cada uno de los personajes de este relato destila dimensiones psicológicas de calado universal. A través de una investigación sencilla, Dicker entrelaza humor, misterio y reflexiones sobre la sociedad, la democracia, lo absurdo, la inclusión y el papel de padres y docentes, en un tono accesible para todos.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Lobo

Saša Stanišić y Regina Kehn

Traducción de Alfonso Castelló. Siruela , 2025. 192 páginas. 19,95 euros. Desde 12 años

La magnífica narrativa de esta historia provee al joven protagonista de un humor y una ironía tan necesaria que hace que fluya la adversidad de la trama sin tanto drama. Unas vacaciones de campamento no deseadas, la vivencia de una verdadera amistad y el coraje para no guardar silencio ante el acoso a un compañero, son solo algunos de los temas cruciales que trata esta novela juvenil. Consigue contar de manera muy cercana la complejidad de sentirse excluido [También en catalán]

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

El silencio de la princesa Midas

Alba Quintas Garciandia

SM , 2025. 136 páginas. 12,50 euros. Desde 13 años

Alba Quintas aborda con muchísima sensibilidad qué ocurre con los menores que se quedan huérfanos por la violencia de género, cómo les afecta a ellos y a su entorno en un libro que se lee desde el miedo, el dolor y la rabia pero que a la vez es una historia de resiliencia, llena de magia y de la emoción y la inocencia propias de una niña que tiene derecho a seguir siéndolo.

Por Karol Conti ( El Gato de Cheshire , Zaragoza)

Quicksilver

Callie Hart

Traducción de Jesús Jiménez Cañada. Faeris , 2025. 768 páginas. 24,95 euros. Desde 14 años

Si te gusta la narrativa romántica fantástica, nos encontramos con el primer volumen de la saga ‘Alquimia y Fae’ donde una joven debe sobrevivir en un mundo dominado por una cruel e inmoral reina, quien la encerrará en su castillo para ser juzgada por el simple hecho de proteger a su hermano menor y donde descubrirá su poder secreto, relacionado con la alquimia, muy valioso para los dos bandos enfrentados en la guerra. De lectura ágil gracias a sus escenas de acción, no deja de lado su tinte romántico ni mágico con ciertos toques de crítica social a la falta de libertad propiciada por el autoritarismo (aunque sea mágico).

Por Marta García Fernández ( El Guardián de los Libros , León)

Golpe de luz

Rita Bullwinkel

Traducción de Ce Santiago. Sexto Piso , 2025. 196 páginas. 20,50 euros. Desde 14 años

Esta historia se cuenta a través de los pensamientos de las ocho jóvenes que se enfrentan en un torneo de boxeo juvenil en el Bob’s Boxing Palace de Reno, Nevada. Entre un asalto y otro se ponen en juego las emociones, expectativas, miedos, e ilusiones de estas chicas que, como cualquier adolescente, tratan de abrirse paso hacia una identidad propia, más allá de lo que simplemente se espera de ellas. Con una narrativa cruda y honesta que no infantiliza a sus personajes, uno de nuestros libros favoritos del año.

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

La espada fulgurante

Lev Grossman

Traducción de Julio Hermoso Oliveras. Destino , 2025. 816 páginas. 25,90 eros. Desde 14 años

¿Qué más se puede decir sobre la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda? Resulta que mucho, y muy original. Grossman mezcla su respeto y conocimiento del mito original con humor, modernidad y renovada épica.

Por Tommaso Koch

Será todo para mí

Zerocalcare

Traducción de Carlos Mayor Ortega. Reservoir Books , 2025. 304 páginas. 21,75 euros. Desde 16 años

Prácticamente todas las novelas gráficas de Zerocalcare son recomendables. Así como sus dos series de animación. Pero en este cómic los elementos que han hecho célebre al dibujante romano (reflexiones muy complejas, emotivas y profundas, escondidas bajo enormes dosis de ironía y autocrítica) alcanzan una de sus cotas más altas.

Por Tommaso Koch