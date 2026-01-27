El mexicano David Toscana gana el premio Alfaguara de novela 2026

El escritor David Toscana (México, 64 años) se alzó este martes con el premio Alfaguara de novela 2026 con la obra El ejército ciego, que llegará a las librerías el próximo marzo. Distinguido con el premio Xavier Urrutia y el Elena Poniatiwska, así como por el premio Bienal Vargas Llosa, por obras anteriores, suma ahora un nuevo galardón —“el que todos deseamos”, afirmó— con una nueva obra de ficción. Según el acta del premio Toscana se aleja “del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

El jurado en esta XXIX edición ha estado presidido por Jorge Volpi, escritor mexicano ganador de este mismo premio en 2018 y actual director del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid, y ha estado integrado por las escritoras Brenda Navarro y Agustina Bazterrica, así como por la scout y programadora cultural Camila Enrich —quien puso en marcha el proyecto de Finistres en Cataluña— y el periodista que dirige el programa de RTVE Página dos, Óscar López. Pilar Reyes, directora editorial de la división literaria de Penguin Random House Grupo Editorial, formó también parte del jurado con voz pero sin voto.

“A partir de un hecho histórico del siglo XI en le que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa”, expone el acta. El autor, formado como ingeniero en su Monterrey natal y residente en Madrid desde hace unos años, subió al escenario donde le aguardaba el jurado, y habló del espacio fuera del tiempo que se construye en la literatura. “No pensé mucho en nuestra época, porque las novelas piensan por sí solas. El libro habla de un evento ocurrido hace 1.012 años, que necesariamente habla también de nuestro tiempo, como las novelas de hace mil años también nos hablan de hoy”, señaló antes de añadir que entiende su libro como un homenaje a la literatura.

La celebración y anuncio del premio, en la galería de cristal del palacio de Cibeles de Madrid, reunió este martes a distintos actores del mundo literario y editorial. Nuria Cabutí, CEO del Penguin Random House Grupo Editorial, abrió el turno de intervenciones para reivindicar el papel de los libros en una “época marcada por la velocidad” y el importante papel que la literatura juega en “entrenar en empatía y pensamiento crítico”. La escritora y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, subrayó la apuesta de la ciudad por la cultura como eje estratégico, antes de ceder la palabra al secretario de Estado de Cultura, Jordi Marti Grau.

Autores premiados en anteriores ediciones como Santiago Roncagliolo, Manuel Vicent, Sergio Ramírez, Patricio Pron o la académica Clara Sánchez. El premio Cervantes y académico Luis Mateo Díaz, junto a sus colegas en los plenos de la RAE Manuel Gutiérrez Aragón y José María Merino, el director del Instituto Cervantes y poeta, Luis García Montero, la escritora y editora invitada del sello yeguas de Troya, Gabriela Wiener, se dieron cita en el almuerzo al que también acudieron escritores como rosa Montero, Marcos Giralt Torrente o Luisgé Martín.

Dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación en todo el territorio de habla hispana por el sello Alfaguara, el premio es uno de los más concurridos en lengua española. En esta ocasión se recibieron 1.140 manuscritos de los cuales casi la mitad fueron remitidos desde España (524), y más de un centenar desde Argentina, México y Colombia respectivamente.

Este galardón, casi en su trigésima edición, fue creado a mediados de los años sesenta cuando nació Alfaguara, interrumpido poco después y retomado a finales de los noventa con su actual formato y espíritu transatlántico. Entre los ganadores de los últimos años cabe mencionar a Pilar Quintana, Sergio del Molino, Ray Loriga, o Juan Gabriel Vázquez.