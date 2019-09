Alemania vuelve a pedir perdón a las víctimas en el 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial

80 años después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia con más de 40 millones de muertos, Alemania ha vuelto a pedir perdón a las víctimas. Sin la asistencia del presidente de EE UU, Donald Trump, cancelada por la llegada del huracán Dorian, el mandatario francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro británico, Boris Johnson, la canciller alemana, Angela Merkel, se convierte en la principal líder europea en los actos de conmemoración de este domingo. Los homenajes cuentan con otra gran ausencia, la de Rusia, ya que su presidente, Vladímir Putin, no ha sido convidado. 30 años después de la caída del comunismo, Moscú todavía es visto como una amenaza en la zona, especialmente desde la anexión ilegal de Crimea en 2014.

"Rindo homenaje a las víctimas del ataque a Wielun. Rindo homenaje a las víctimas polacas de la tiranía alemana y les pido perdón", ha afirmado en ambos idiomas el presidente germano Frank-Walter Steinmeier durante su discurso a primera hora del día en esta localidad del centro del país. "Es más fácil ir donde los soldados lucharon que al lugar donde el Ejército bombardeó criminalmente a civiles que estaban dormidos", ha declarado su homólogo polaco, Andrzej Duda. La presencia del presidente alemán es una forma de "compensación moral", ha señalado.

Aquel 1 de septiembre de 1939 los ataques comenzaron poco antes de las cinco de la mañana con los bombardeos aéreos a la localidad de Wielun, de unos 16.000 habitantes. La ciudad quedó arrasada y un 10% de la población murió. Casi de forma simultánea, otra ofensiva, esta vez naval, se llevaba a cabo contra la fortificación militar de Westerplatte, en la costa del Báltico, símbolo hoy de la resistencia polaca, donde también se han celebrado homenajes este domingo.

Hasta el ataque a Wielun “la aviación siempre había sido utilizada como un apoyo de la infantería y para eliminación de objetivos militares, aunque pudiesen darse daños colaterales civiles. Sin embargo, esta vez, el objetivo fue la población civil”, explica José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. “El bombardeo producía dos efectos. Por un lado la demostración de fuerza aniquiladora y por el otro, un éxodo de la población en busca de refugios seguros en las zonas rurales, abandonando los centros urbanos más cercanos a la frontera, donde se estabilizarían los frentes. Esta salida masiva colapsó todas las comunicaciones e impidió a las unidades militares propias movilizarse en su defensa”, comenta el académico.

El acto principal del aniversario se celebra este mediodía en la plaza varsoviana de Pilsudski, donde se encuentra la tumba del soldado desconocido (construida sobre los cimientos del palacio real Sajón, destruido durante la guerra). En la ceremonia intervendrá el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, quien sustituye a Trump. A menos de mes y medio para la celebración de elecciones generales en Polonia el próximo 13 de octubre, estaba previsto, además, que este lunes el presidente firmara una declaración sobre el despliegue de 1.000 soldados estadounidenses en Polonia acordado con Duda en junio.

La delegación española en la ceremonia de este domingo está encabezada por el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el presidente del Senado, Manuel Cruz.

Para el historiador polaco Pawel Skibinski el 1 de septiembre “recuerda el trauma de la aniquilación de una quinta parte de la población del país”. Unos seis millones de polacos perdieron la vida durante el conflicto, la mitad de ellos judíos. “No contamos, entre los historiadores, otras víctimas como los ciudadanos polacos de nacionalidad bielorrusa o ucraniana que se apropió la URSS como sus propias bajas”, explica en conversación telefónica.

“El sentimiento de orgullo nacional polaco tiene sus raíces en su experiencia de la Segunda Guerra Mundial como una forma de demostrar que la brutalidad de los regímenes totalitarios no puede vencer a una sociedad que quiere vivir en libertad. Desde ese punto de vista el fin de la guerra para Polonia se da en 1989 con la caída del comunismo”, opina Skibinski.

El conflicto bélico dejó además un país en ruinas cuya reconstrucción llevó décadas. “Por un lado, la escala de devastación fue la más seria del continente europeo, por otro, bajo el sistema comunista, Polonia no participaba en el Plan Marshall, por lo que solo podía contar con sus propias fuerzas para la reconstrucción”, asegura el historiador. “Además, los soviéticos nos dieron como una forma de indemnización los territorios orientales alemanes parcialmente poblados por polacos. El problema es que estos territorios también fueron saqueados y devastados por la URSS durante los primeros meses después de la guerra como una forma de venganza hacia los alemanes, lo que provocó, paradójicamente, que Polonia sufriera pérdidas materiales a manos de los vencedores soviéticos", señala el historiador.

Indemnizaciones

Unas declaraciones del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, del ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), reabrieron en agosto el contencioso con Berlín por las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. “Polonia no recibió una indemnización adecuada (...) Perdimos seis millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, mucho más que otros Estados que recibieron importantes reparaciones. No es justo. Esto no puede seguir así”, exclamó el dirigente.

José Luis Orella considera muy complicado que haya una indemnización económica. “Principalmente porque los pagos a particulares cuando ya han fallecido varias generaciones son difíciles”. Cree que sí se puede llegar a otro tipo de acuerdos “filosóficos”, como los que ya hubo, “petición de perdón, favorecimiento mutuo”, pero en su opinión, “Polonia no puede exigir nada a la actual Alemania”.