Colombia lanza un mensaje contra la impunidad con la orden de arresto de un exjefe de las FARC

El viernes por la noche la justicia de paz de Colombia tomó una decisión que trasciende su valor estrictamente jurídico. El tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra ordenó a la Policía Nacional y a la Interpol el arresto de un exjefe de las FARC, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa. El propósito de la detención es que este antiguo comandante de la guerrilla, que se encuentra en paradero desconocido desde 2018, comparezca ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por "incumplir gravemente" lo estipulado en los acuerdos alcanzados en 2016 con el Estado.



Detrás del fallo, el primero dictado por violación de los compromisos adquiridos, hay un mensaje claro contra la impunidad. Es decir, los miembros de la antigua organización insurgente que se alejen de las normas y condiciones pactadas en La Habana por el Gobierno de Juan Manuel Santos se enfrentarán a la justicia. La Sala de Reconocimiento de la Verdad estableció, por ejemplo, que El Paisa "en estos momentos no es elegible para recibir las sanciones propias de la JEP". Esto significa que, al menos temporalmente, el excabecilla de la Columna Teófilo Forero, una de las más sangrientas de la guerrilla, se enfrenta a las penas ordinarias sin los beneficios contemplados por este tribunal.



Óscar Parra, presidente de la sala, se refirió precisamente a la filosofía general de esta resolución, que fortalece el principio de velar por "un cumplimiento riguroso" de los acuerdos y garantiza "la centralidad de los derechos de las víctimas". La advertencia no tiene dobles lecturas: hay que "tomarse en serio las reglas que gobiernan la concesión de beneficios y tomarse en serio las reglas". Velásquez Saldarriaga, señala el auto, "no compareció frente a los llamados que hasta el momento ha realizado la Jurisdicción, ni ha contribuido a la verdad y la reparación de las víctimas". La magistrada Catalina Díaz incidió en que el excomandante guerrillero mostró "nulo interés" en acercarse a los perjudicados por el conflicto armado. Por esta razón, la JEP, un tribunal centrado en la reconciliación, le revocó la libertad condicional de la que gozaba hasta ayer.

El presidente, Iván Duque, se pronunció minutos después de conocer la decisión. "He ordenado a nuestra policía capturar a El Paisa, según providencia de la JEP. En Colombia no debe haber impunidad para delincuentes de lesa humanidad. Hay que reivindicar a las víctimas. Nuestro país reclama genuina justicia, verdad, reparación y no repetición", señaló a través de las redes sociales. El mandatario propuso hace un mes y medio reformar la norma que regula el funcionamiento de la JEP, lo que alentó una intensa discusión política sobre la impunidad y la eficacia del tribunal.

Por esto también es relevante el fallo adoptado. El lunes se pronunciará el Senado después de que la Cámara de Representantes rechazara las revisiones planteadas por Duque. Este sábado dijo su objetivo es que "no entren más colados a los procesos de paz". "Que tengamos la capacidad de diferenciar quiénes son los que van a estar en un proceso de reincorporación y quiénes son los mafiosos que se quieren meter en el proceso para eludir a la justicia”.

El Paisa se alejó hace meses del camino de transición a la vida civil emprendido por la mayoría de los excombatientes de las FARC. Lo hizo casi al mismo tiempo que Iván Márquez, que durante los diálogos con el anterior Gobierno fue el jefe de la delegación de paz de la organización y después arremetió contra el proceso de reincorporación. Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de nacido de la antigua guerrilla, criticó con amargura, en varias ocasiones, esta decisión.