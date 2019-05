La Comisión de la Verdad en Túnez: un ejercicio de memoria noble pero incompleto

Aunque el informe final estaba redactado desde el 31 de diciembre, fin del periodo de las labores técnicas de la Comisión, no fue hasta el 25 de marzo de se publicó -hasta ahora, solo en lengua árabe-. La principal razón de la demora fue el boicot del primer ministro, Youssef Chahed. De acuerdo con la ley, los presidentes de la República, el Gobierno y el Parlamento deben recibir una copia. No obstante, Chahed se negó a recibir a Ben Sedrine hasta el pasado viernes. “Chahed se ha rodeado de gente muy corrupta”, espeta la presidenta de la IVD. Su conflicto con el premier, que ha liderado una escisión de Nidá Tunis para crear su propio partido, Tahia Tunis, es agudo y ha provocado que, según la propia Ben Sedrine, le hayan retirado el pasaporte sin razón aparente, por lo que no puede salir del país.