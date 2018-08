“España debe estar preparada para más presión migratoria que en los últimos 10 o 15 años”

Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas, tiene más personal, presupuesto y poderes que nunca. Dispone de 320 millones para 2018, un dineral frente a los seis millones con los que nació en 2005. Y aunque la sede sigue en Varsovia (Polonia), mira mucho más al Mediterráneo que al Este. Su director ejecutivo, el francés Fabrice Leggeri (1968), que ha dedicado buena parte de su carrera al control de fronteras y la migración desde los ministerios del Interior y Defensa de Francia y la Comisión Europea, fue entrevistado el jueves en Algeciras, frente a las costas donde Frontex dio sus primeros pasos y que se han convertido en la principal puerta de entrada a Europa los migrantes que escapan de la pobreza o de persecuciones. Dirige la agencia desde 2015, cuando llegó el millón de refugiados ha cambiado dramáticamente el panorama político europeo con el auge de los partidos antiinmigración. Y que agrandó la agencia hasta sus dimensiones actuales.

Pregunta. La operación Índalo de vigilancia de Estrecho se ha extendido del verano a todo el año y Frontex también interroga a los migrantes, ¿por qué no lo hacía antes?

Respuesta. No es un interrogatorio, no hacemos investigaciones policiales. Podemos entrevistarlos (debrief) para saber más sobre su viaje, circunstancias, sobre cuál fue la razón (para emigrar) y, en base a eso, podemos entender mejor el perfil para hacer análisis de riesgo o ver tendencias y predecir qué puede ocurrir en las siguientes semanas y meses. Y hay otra utilidad: podemos recoger datos personales –la regulación europea nos da la base legal—, luego, pueden ser utilizados en investigaciones criminales.

P. ¿Qué preven en España en próximos meses y años?

R. Esto no es algo que cambie de repente. Cuando visité España hace dos años, teníamos una media de 6.000 cruces ilegales por año. Luego esta cifra se ha duplicado y duplicado de nuevo. Entonces teníamos grandes necesidades en Grecia e Italia. Yo incluso decía que España no era preocupante, que era un buen ejemplo porque tenéis la cooperación de Marruecos. En medio de la gran crisis de 2015, le decía a las autoridades españolas: “Lo lamento, pero si representas el 2% no eres un asunto que me preocupe”. Pero ahora (la situación) ha cambiado.

Si no hay migración legal, las redes criminales deciden quién llega”

P. Las llegadas a España se han duplicado aunque a nivel europeo han caído un 43%. ¿Espera que sigan aumentando a este ritmo? ¿Qué se ralentice, acelere?

R. En junio y julio vimos un aumento, unos 8.000 cruces irregulares por mes. Fue un récord. Pero es un periodo muy corto. Tenemos que estar preparados para afrontar una situación desafiante en España. Por dos razones: la presión migratoria del continente africano se mantendrá a un nivel muy alto por la situación económica, la demografía… Son factores clave y, si en algunos países tienes guerras y problemas internos, es posible que haya gente que necesite protección internacional. La Unión Europea, todo el mundo, debería ser consciente de esto.

P. ¿Espera que vengan más migrantes?

R. Además la ruta del Mediterráneo central es percibida como peligrosa. Y varias nacionalidades pueden viajar legalmente a Marruecos, sin visado, y esto acorta el tiempo necesario para viajar del país de origen a la UE a una semana.

P. Más corto, más barato y más seguro, como dice. ¿Significa eso que España recibirá más irregulares?

R. También depende de la cooperación de países que no son miembros de la UE. No hablo solo de Marruecos porque también debemos pensar en cómo ayudar a Marruecos, que está expuesto. Volviendo a su pregunta. España tiene que estar preparada para una presión más alta de la que ha experimentado en los últimos 10 o 15 años, todos tenemos que estar preparados para ayudar y centrar nuestros esfuerzos en España. Y también es importante que desarrollemos ahora los medios operativos que por si un día hay una gran gran crisis.

Hay más ahogados porque los envían con barcos no aptos, sin gasolina ni agua”

P. Los datos dicen que el peligro de la ruta entre Libia e Italia aumenta. Uno de cada 17 migrantes murió o despareció este año frente a uno por 43 a esta fecha en 2017. ¿A qué lo atribuye?

R. La razón es -- y este es un fenómeno es algo que se vio claramente en los últimos 2-3 años-- es el acuerdo entre las redes criminales. Hace tres años, en la operación Tritón podíamos ver que los barcos eran capaces de llegar a territorio europeo, a Lampedusa, posiblemente a Malta. Eso ya no ocurrió después porque los barcos no estaban preparados, iban sin gasolina, sin agua. No era posible llegar a la UE, era más y más arriesgado.

P. ¿Es posible lograr una reducción sustancial de la inmigración irregular sin ampliar o abrir canales legales?

R. Si no hay migración legal, un proceso bien estructurado que funcione de asilo, eso tiene consecuencias en las fronteras externas porque, entonces, las redes criminales deciden quién vendrá, no la autoridad consular concediendo o rechazando un visado. Ahora, tengo que decir que no está en el mandato de Frontex implementar esto.

P. Desde que Italia cerró sus puertos en junio, varios países de la UE se han repartido a los rescatados por un puñado de barcos de ONG, militares y de la Guardia Costera. ¿Es un modelo para una solución estable?

R. La ley internacional dice que las personas, no hablamos solo de migrantes, en el mar tienen que ser rescatadas. No hay duda de esto. Y deben ser desembarcadas en el puerto seguro más cercano. Legalmente, tenemos la posibilidad de desembarcar en un tercer país, fuera de la UE si se cumplen unas condiciones. Debe ser un país seguro. El concepto de tercer país seguro es la referencia, porque de otra manera acabamos con todos los migrantes rescatados en el mundo viniendo a Europa. No sé cuál será la decisión política, pero desde una perspectiva operativa es un hecho que el puerto seguro más cercano no tiene por qué estar en la UE.