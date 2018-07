Trump evita criticar a Putin y anuncia una nueva relación con Rusia

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras su reunión este lunes Helsinki. AFP Firma: YURI KADOBNOV. Vídeo: Reuters - Quality.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, han escenificado este lunes en Helsinki un acercamiento de posturas tras el deterioro de las relaciones entre ambos países por la invasión rusa del este de Ucrania y la posterior anexión de Crimea en 2014. “Nuestra relación nunca ha sido peor que ahora, pero eso ha cambiado en las últimas cuatro horas”, ha dicho el mandatario estadounidense al término de la reunión con su homólogo ruso en su primera cumbre bilateral, celebrada en la capital de Finlandia. En una comparecencia conjunta, Trump y Putin han negado la injerencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016 que llevaron al propio Trump a la Casa Blanca. El presidente estadounidense rehusó criticar al mandatario ruso durante toda la cumbre.

"La reunión de hoy [este lunes] es solo el comienzo de un proceso más largo, pero hemos dado los primeros pasos hacia un futuro mejor", explicó Trump, quien aseguró que la reunión con su homólogo ruso "fue muy bien" y que ambos mantuvieron un "diálogo directo, abierto y profundamente productivo". Además, Trump ha hecho un alegato a favor del diálogo con Rusia y ha recordado que "incluso durante las tensiones de la Guerra Fría, cuando el mundo era muy diferente, Rusia y EE UU pudieron mantener un buen diálogo".

Sobre la mesa de ambos líderes había asuntos importantes a abordar como el desarme nuclear norcoreano, la anexión rusa de Crimea o la injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales de EE UU. En relación a este aspecto, el presidente de Rusia ha sido contundente: "No hay pruebas en cuanto a los hechos reales se refieren. Debemos guiarnos por hechos, no por rumores". Preguntado al respecto, Putin ha asegurado que prefería la victoria del candidato republicano sobre la de Hilary Clinton.

Trump dio respaldo a las conclusiones del líder del Kremlin. "No hubo injerencia. No conocía al presidente y no hubo nadie que participara en actos de confabulación. Son gente que no estuvo involucrada en la campaña. Al lector común le diré que no tuvieron nada que ver", ha dicho el presidente de EE UU. "Nosotros hicimos una gran campaña y por eso soy presidente".

Previamente al encuentro, el líder estadounidense ya había anticipado sus intenciones de mejorar unas relaciones que, según dijo, se habían debilitado en los últimos años como consecuencia de los errores de sus antecesores en la Casa Blanca. “Llevarse bien con Rusia es algo bueno, no es malo. Creo que el mundo quiere ver que nos llevemos bien”, dijo el republicano.

Los dos dirigentes han conversado a solas —con la mediación de intérpretes— en el Palacio Presidencial de Helsinki durante más de dos horas y han mantenido un almuerzo de trabajo junto a ministros y asesores.