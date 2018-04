Cómo la imaginación puede salvar el mundo

¿Cómo es la calle perfecta? La calle perfecta tiene que tener esquinas para que los peatones se crucen. Manzanas pequeñas y edificios con ventanas al exterior. Cuanto más movimiento, más oportunidad para que los vecinos se encuentren y construyan comunidad. Porque la calle perfecta tiene que tener vida. Hace más de medio siglo, la urbanista norteamericana Jane Jacobs expuso los principios para que las ciudades no murieran fagocitadas por su propio éxito. Sus ideas son ahora más necesarias que nunca. Y lo serán para responder a los retos del futuro.

El mundo será una sucesión urbana casi interminable. Un planeta superpoblado con más de 10.000 millones de habitantes. Solo un tercio vivirá en el medio rural. Se multiplicarán las ciudades y sus problemas: el tráfico, la contaminación, el abastecimiento, la inseguridad, la soledad. No es una distopía. Es el aviso para navegantes de Naciones Unidas. Lo que nos espera en el año 2050.

Conseguir que esas ciudades sean vivibles es uno de los desafíos del planeta y el reto diario de un grupo de jóvenes urbanistas que trabajan en un inusual estudio en el centro de Madrid. Un espacio donde conviven arquitectos, biólogos o ingenieros. Su nombre, Paisaje Transversal, les delata; como les delatan las bicis apoyadas contra la pared del patio. Llevan desde los años de la facultad intentando introducir en España un concepto de urbanismo más creativo que se practica hace décadas en otras partes del mundo. “El de la tita Jane”, bromea Jon Aguirre Such, uno de los socios.

Hace ya casi una década de su primer proyecto: un plan para el barrio de Begoña, en Madrid. “Éramos unos chavales y fuimos a la asociación de vecinos a ofrecerles gratuitamente nuestra asesoría”. Sus ideas eran tan buenas que el ayuntamiento de les pidió que siguieran adelante. Y los urbanistas de Paisaje Transversal tiraron de planos, de maquetas y de metodología, pero también se calzaron las zapatillas para patear las calles con los vecinos. “Nosotros no hacemos participación ciudadana”, puntualiza Jon, “hacemos urbanismo con la gente y también hacemos un trabajo técnico: analizamos el barrio y sus problemas”.

Jorge Arévalo recuerda cómo paseaban con los vecinos para comprobar las necesidades en el terreno. El barrio estaba lleno de escaleras y los residentes, muchos jubilados, tomaban recorridos alternativos para evitarlas. Caminando con ellos eligieron el lugar para trazar un eje de accesibilidad. Y colocaron árboles para que dieran sombra. Y bancos para que los abuelos se pudieran sentar. Salió todo tan bien que les empezaron a llamar de otros lugares. Desde entonces han firmado más de cien proyectos para distintas ciudades de España. “Se trata de construir más que de edificar”, puntualiza Laura L. Ruiz, otra de las socias.

Construir significa, por ejemplo, no poner una pradera de césped en un lugar de clima seco como Madrid. Apostar por la flora local. “Hay que incorporar elementos verdes y no solo por cuestiones de CO2, también por psicología”, explica Jon Aguirre Such, “hay estudios sobre cómo se percibe una ciudad con vegetación en cuestiones de salud mental. Y en eso trabajamos”.

César Perez Herranz, creador del aceite Los Madriles hecho con olivos urbanos de Madrid. Carlos Rosillo

En las zonas verdes de una ciudad como Madrid, pone también su atención y su creatividad César Pérez Herranz. Filósofo de formación, especialista en cultura ciudadana, inquieto por naturaleza, una de sus obsesiones es recuperar las ciudades para sus habitantes. De ahí surgió una idea que parecía descabellada pero no lo era: hacer aceite con los olivos del perímetro interior de la M30. “No hemos hecho nada que no hagan los abuelillos que viven cerca de las rotondas. Entre noviembre y enero, siempre ves a alguno con una bolsa recogiendo las aceitunas”. César ya va por la segunda cosecha de su aceite puramente urbano, Los Madriles. “Se puede hacer, aunque no sale una cantidad para ponerla en los supermercados”, bromea. Lo que sale es una forma original de reclamar zonas verdes y una ciudad donde los vecinos sean los protagonistas. “Hay que estar atentos para recuperar las ciudades, porque son nuestras. No un lugar árido donde ser ciudadano signifique solo ser consumidor”. Explica que la peatonalización, muchas veces, solo sirve para crear centros comerciales al aire libre: “por eso no hay bancos en la calle Fuencarral, hay calles diseñadas para pautarlas comercialmente”.

Las ciudades consumen ferozmente, pero también desperdician sin freno. Es otro de los desafíos que plantea la FAO: acabar con el despilfarro de comida. Joseba Iza, un consultor que vive en Madrid, lo hace a base de tecnología. “Hay un montón de empresas que tiran comida y un montón de comedores sociales que la necesitan. Y decidimos buscar una solución entre amigos. Vimos qué se hacía en Estados Unidos y le dimos una vuelta para traerlo a España”.

Así nació The Hope Food, una empresa que recoge comida sobrante de grandes establecimientos y la lleva a centros sociales de Madrid con la ayuda de una aplicación digital. Joseba Iza y sus tres socios insisten en que no son una fundación, ni una ONG. Quieren hacer rentable un modelo de negocio que se sostiene gracias a las desgravaciones fiscales por donaciones. No ganan dinero, pero dan trabajo y, sobre todo, consiguen que esos sándwiches que se van a ir a la basura cuando todavía se pueden consumir acaben en el plato de quien realmente lo necesita.

Ha costado. En principio, los comedores no entendían que alguien les llevara todos los días provisiones en una furgoneta isotérmica sin pedir nada a cambio. “Hoy nos hemos convertido en sus mejores amigos”, dice Joseba. Sirven de forma fija a cinco centros asistenciales, pero en momento puntuales llegan a trabajar con diez. Su idea es expandirse. Confían en que, en el futuro, las empresas asuman el despilfarro cero como algo natural.

Desperdicio de comida, ciudades superpobladas, 10.000 millones de personas a las que alimentar. Son algunos de los desafíos que están a la vuelta de la esquina. Pero hay quien ya tira de imaginación para conjurar en el presente esos retos que el futuro nos va a plantear.