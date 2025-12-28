Ir al contenido
Las 15 recetas más vistas de El Comidista en 2025

Hacemos un repaso por lo que más habéis visitado (y cocinado) a lo largo del último año: platos fáciles, muchas hortalizas, pasta y más

Salpicón de pollo receta
El Comidista
Ir a los comentarios

Nosotros también hacemos nuestro propio wrapped: hemos echado la vista atrás para ver cuáles son las recetas en las que más habéis hecho clic a lo largo de los últimos doce meses. Han triunfado las recetas fáciles, las hortalizas, la pasta, la freidora de aire, los platos veraniegos y las soluciones navideñas. Seguimos con más y mejor cocina en 2026, ¡gracias por estar ahí!

Cinco canapés festivos que pueden prepararse con antelación

Te solucionamos el aperitivo con unas galletas de anchoas y queso, rollitos de salmón con queso y aguacate, muffins salados, volovanes y caracolas.

Canapes Navidad

La ensalada perfecta para el campo, la playa y la piscina (o el táper del trabajo)

El “cuscús de fiesta” es un plato veraniego completo, fácil de preparar y muy adecuado para llevar a cualquier parte. Su combinación de elementos jugosos, crujientes, dulces y salados engancha.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Calabacín crujiente sin freír: el rebozado definitivo para horno o freidora de aire

Si crees que la fritura es imprescindible para cocinar empanados deliciosos, te equivocas: esta fórmula con clara de huevo y parmesano cruje sin necesidad de pasar por la sartén.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Dos ensaladas de pasta para el verano que sirven de plato único

Ni maíz, ni atún, ni aliño cremoso: esquivamos los tópicos del plato con dos recetas frescas, coloridas y sabrosas, que además sirven de plato único.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Pomodori in padella: el truco italiano para que el tomate sepa aún mejor

Los tomates son una de las alegrías gastronómicas del verano: asados en la sartén a la manera italiana, se preparan en cinco minutos y realzan casi cualquier plato.

Pomodori in padella

Pasta Alfredo: como hacer un milagro con tres ingredientes

Unos fettuccine, mantequilla y parmesano es todo lo que necesitas para cocinar uno de los platos minimalistas más logrados de la cocina italiana.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

La tortilla al microondas con mayonesa de José Andrés: ¿herejía o genialidad?

Añadirle al huevo algo que lleva grasa y más huevo aporta cremosidad, y siguiendo algunas indicaciones básicas el resultado es muy interesante.

Salpicón de pollo: la variante de un clásico perfecta para el calor

Cambiamos el marisco por pollo en una receta que solo requiere picar ingredientes, cocer patatas y huevos, y mezclar. Si lo dejas reposar toda la noche en la nevera, disfrutarás el doble.

Cinco recetas rápidas con freidora de aire perfectas para la cena

El nuevo libro de Pamela Rodríguez ofrece 75 entrantes, principales y hasta postres para comer rico y sano en la que, para mucha gente, es la comida más complicada del día.

Berenjenas rebozadas: la receta básica que no falla

Con esta hortaliza, huevo y harina puedes preparar un aperitivo perfecto para compartir. Si añades hierbas o especias al rebozado, tendrás tu versión personal

Receta berenjenas rebozadas

Patatas crujientes en freidora de aire: la técnica definitiva

Un poco de aceite, sal y un rallador: es todo lo que necesitas para conseguir una tortita de patata tan crujiente como arrebatadora en la ‘air fryer’. Con huevo frito te manda al cielo.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Costillas con salsa barbacoa: una receta fácil para hacerlas al horno

Con tiempo, una buena mezcla de especias y una salsa barbacoa casera puedes preparar esta pieza de carne jugosa, tierna y con mucho sabor.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Bica gallega: ¿el mejor bizcocho del mundo?

Quien ha probado una buena bica sabe que este dulce es una de las maravillas de la repostería popular española. Aquí tienes una receta fácil para prepararlo en casa.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Recetas que puedes hacer con una lata de bonito o atún

En bocadillos, ensaladas, patés, o como remate de cremas y otros platos, con estos pescados en conserva puedes apañar una comida o una cena.

Lata de atún recetas

Papas aliñás: cómo prepararlas como si fueras de Cádiz

Patatas aliñadas con aceite, vinagre y sal, más un poco de cebolla y perejil: la tapa andaluza es sencilla, pero unos pocos trucos ayudan a que salga mucho mejor.

Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO

Sigue a El Comidista en Youtube.

Los grandes éxitos de El Comidista: las recetas más vistas

Mikel López Iturriaga / El Comidista

Las recetas más vistas de El Comidista

El Comidista

