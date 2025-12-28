Las 15 recetas más vistas de El Comidista en 2025

Hacemos un repaso por lo que más habéis visitado (y cocinado) a lo largo del último año: platos fáciles, muchas hortalizas, pasta y más

Nosotros también hacemos nuestro propio wrapped: hemos echado la vista atrás para ver cuáles son las recetas en las que más habéis hecho clic a lo largo de los últimos doce meses. Han triunfado las recetas fáciles, las hortalizas, la pasta, la freidora de aire, los platos veraniegos y las soluciones navideñas. Seguimos con más y mejor cocina en 2026, ¡gracias por estar ahí!

Te solucionamos el aperitivo con unas galletas de anchoas y queso, rollitos de salmón con queso y aguacate, muffins salados, volovanes y caracolas.

El “cuscús de fiesta” es un plato veraniego completo, fácil de preparar y muy adecuado para llevar a cualquier parte. Su combinación de elementos jugosos, crujientes, dulces y salados engancha.

Si crees que la fritura es imprescindible para cocinar empanados deliciosos, te equivocas: esta fórmula con clara de huevo y parmesano cruje sin necesidad de pasar por la sartén.

Ni maíz, ni atún, ni aliño cremoso: esquivamos los tópicos del plato con dos recetas frescas, coloridas y sabrosas, que además sirven de plato único.

Los tomates son una de las alegrías gastronómicas del verano: asados en la sartén a la manera italiana, se preparan en cinco minutos y realzan casi cualquier plato.

Unos fettuccine, mantequilla y parmesano es todo lo que necesitas para cocinar uno de los platos minimalistas más logrados de la cocina italiana.

Añadirle al huevo algo que lleva grasa y más huevo aporta cremosidad, y siguiendo algunas indicaciones básicas el resultado es muy interesante.

Cambiamos el marisco por pollo en una receta que solo requiere picar ingredientes, cocer patatas y huevos, y mezclar. Si lo dejas reposar toda la noche en la nevera, disfrutarás el doble.

El nuevo libro de Pamela Rodríguez ofrece 75 entrantes, principales y hasta postres para comer rico y sano en la que, para mucha gente, es la comida más complicada del día.

Con esta hortaliza, huevo y harina puedes preparar un aperitivo perfecto para compartir. Si añades hierbas o especias al rebozado, tendrás tu versión personal

Un poco de aceite, sal y un rallador: es todo lo que necesitas para conseguir una tortita de patata tan crujiente como arrebatadora en la ‘air fryer’. Con huevo frito te manda al cielo.

Con tiempo, una buena mezcla de especias y una salsa barbacoa casera puedes preparar esta pieza de carne jugosa, tierna y con mucho sabor.

Quien ha probado una buena bica sabe que este dulce es una de las maravillas de la repostería popular española. Aquí tienes una receta fácil para prepararlo en casa.

En bocadillos, ensaladas, patés, o como remate de cremas y otros platos, con estos pescados en conserva puedes apañar una comida o una cena.

Patatas aliñadas con aceite, vinagre y sal, más un poco de cebolla y perejil: la tapa andaluza es sencilla, pero unos pocos trucos ayudan a que salga mucho mejor.

