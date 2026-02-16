Los nuevos restaurantes con tres soles de la Guía Repsol: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Tres nuevos restaurantes con tres soles lucen desde esta noche en España. La Guía Repsol —en una gala que se puede seguir en directo— ha decidido que sus máximos galardones para 2026 sean para Ramón Freixa Atelier, abierto el pasado verano por el cocinero Ramón Freixa en Madrid; A Tafona, de la cocinera Lucía Freitas, en Santiago de Compostela; y Voro, el proyecto gastronómico de Álvaro Salazar en Capdepera (Mallorca). Tres cocinas muy diferentes, según valora Guía Repsol, que defienden los fundamentos del lugar en el que están enclavadas y comparten una cultura común como nexo de unión. La propuesta de Freitas destila sabor atlántico y reivindica el alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio en el que productoras y artesanas ocupan un papel esencial. En tierras mallorquinas, el jienense Álvaro Salazar despliega un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad. Por su parte, Ramón Freixa, tras un paréntesis motivado por el cierre del restaurante que tenía en el hotel Único de Madrid para trasladarse a un espacio propio en el barrio de Salamanca, revalida la máxima distinción de la guía española en Atelier, donde dispone de una barra para solo diez comensales a los que busca ofrecer una experiencia exclusiva. Freixa fue uno de los grandes triunfadores de la noche: además de los tres soles de Atelier, recibió otro galardón por Tradición, que comparte espacio con el anterior y donde despliega una oferta clásica con horario ininterrumpido desde el mediodía hasta pasada la medianoche.

Once restaurantes se estrenan este año con dos soles. Entre ellos, Barahonda, ubicado en la bodega centenaria del mismo nombre en Yecla (Murcia), reconocido por su diálogo entre vino y cocina; Bascoat (Madrid), el proyecto de cocina vasca actualizada de Nagore Irazuegi y Rodrigo García; Callizo, donde Josetxu Souto y Ramón Aso apuestan por la cocina de monte del Alto Aragón en Aínsa (Huesca); Dos Palillos (Barcelona), donde el Mediterráneo y Asia se hermanan con acierto bajo la dirección de Albert Raurich; Dromo (Badajoz), donde Juan Manuel Salgado ensalza sabores populares mezclando memoria familiar y vanguardia; Fierro (Valencia), dirigido por Carito Lourenço y Germán Carrizo, que transita entre la costa, la huerta y Argentina; La Bicicleta, en Hoznayo (Cantabria), conducido por el exciclista Eduardo Quintana, que combina lo actual y lo atemporal para reinterpretar las raíces culinarias de la zona; Mesón Sabor Andaluz, donde Pedro Aguilera eleva el producto humilde con una cocina emocional y familiar en Alcalá del Valle (Sierra de Cádiz); San Hô (Tenerife), donde Eduardo Domínguez y Adrián Bosch proponen un viaje culinario mestizo con parada en las siete islas canarias; Smoked Room (Madrid), perteneciente al grupo Dani García y con Massimiliano Delle Vedove al frente de una pequeña barra gastronómica centrada en las brasas; y Vandelvira (Jaén), dirigido por Juan Carlos García, donde los vegetales son los grandes protagonistas.

Este año se incorporan también 69 restaurantes con un sol (consultar la tabla adjunta). Muchos de ellos están liderados por jóvenes cocineros partidarios de menús más cortos y asequibles, propuestas que responden a un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle. Entre ellos destacan Bancal, en Madrid, donde el gallego Miguel Vidal apuesta por una cocina viajera inspirada en su tierra y cuenta con la labor del jefe de sala Luis Pintor; Cocina Cabal, en Oviedo, con una propuesta limpia y honesta de Vicente Cabal; o Baudilio (Valderrobres, Teruel), de la argentina Fabiana Arévalo, que defiende una cocina de huerta y proximidad. La Guía subraya que en cerca de una veintena de estos restaurantes es posible comer muy bien por unos 50 euros, como en Trèsde (Madrid), Moral (Santa Cruz de Tenerife) o Farigola & Menta (Valencia).

La fusión internacional pierde peso mientras crece la que se da entre territorios de España. De ello presumen restaurantes como Cervus (Tarragona), que combina influencias de Catalunya y Andalucía; Troqué (Adeje), que enlaza Canarias con el País Vasco y Asturias; o Besta (Barcelona), que mira tanto al Mediterráneo como al Atlántico gallego. Sentarse en una barra permite disfrutar en primera fila del espectáculo de la cocina en directo, como ocurre en EMi (Madrid); 539 Plats Forts, en Puigcerdá (Girona); El Bar Old School Food (Mérida); o Siseo (Lleida). Las cartas muestran un regreso a procesos artesanales tradicionales, como la elaboración de embutidos propios, una práctica que continúa extendiéndose, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, convertidas ya en auténticas protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas siguen imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanas. Andorra entra en la guía este año con un sol para Ibaya, abriendo la puerta a futuras distinciones.

Jordi Simón y Laura Vicente, propietarios del restaurante Dvisi, en Palamós (Girona). IVAN KLEM

“Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias y reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas”, destaca el presidente de Repsol, Antonio Brufau, presente en la ceremonia de entrega de los soles, celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, una gala presentada por Lorena Castell, que repite por segundo año consecutivo como presentadora, y Jorge Ponce, colaborador del programa La Revuelta, que curiosamente fue camarero en un restaurante de Dani García.

“Tenemos todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los buscamos proactivamente por el territorio para seguir probando cosas nuevas. Las tendencias gastronómicas evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras, y la conciliación se extiende en el sector”, asegura María Ritter, directora de Guía Repsol.