Última hora de la actualidad política | El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo decreto del escudo social
Puente comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre los accidentes de Adamuz y Gelida | Sánchez presenta en Dubái el fondo soberano España Crece
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes de nuevo el decreto del escudo social con la subida de las pensiones que los votos de PP, Vox y Junts tumbaron hace una semana en el Congreso. Se prevé que el Ejecutivo trocee el decreto para salvar las pensiones, mientras negocia a varias bandas para mantener las medidas antidesahucios. Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá esta tarde en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) tras hacerlo el jueves durante siete horas en la Cámara alta, donde defendió el mantenimiento de la alta velocidad y afirmó que puede “mirar a la cara a las víctimas”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el fondo soberano español España Crece, un instrumento financiero que tiene el propósito de mantener la inversión pública cuando este año expiren los fondos europeos de recuperación.
Si no hay un cambio de última hora después de una noche negociadora que se prevé muy ajetreada, el Consejo de Ministros, con Félix Bolaños al frente de la conversación a varias bandas, tiene previsto aprobar este martes de nuevo el decreto del escudo social con la subida de las pensiones que los votos de PP, Vox y Junts tumbaron hace una semana en el Congreso. Pero esta vez, según distintas fuentes gubernamentales y parlamentarias, lo troceará aún más de lo que lo hizo el año pasado, cuando ya sufrió para aprobarlo.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, día de reunión del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar los decretos del escudo social y la revalorización de las pensiones, después de que el Congreso tumbase la semana pasada la convalidación del decreto ómnibus en el que se habían incluido todas las medidas. Salvo cambio de última hora, o un retraso in extremis el decreto se partirá en dos para que sea más fácil aprobarlo. Además, a las 16.00 está prevista una nueva comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, para dar detalles sobre los accidentes de Adamuz y Gelida y la situación del servicio ferroviario, esta vez en el Congreso.
