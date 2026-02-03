Última hora de la actualidad política | El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo decreto del escudo social

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes de nuevo el decreto del escudo social con la subida de las pensiones que los votos de PP, Vox y Junts tumbaron hace una semana en el Congreso. Se prevé que el Ejecutivo trocee el decreto para salvar las pensiones, mientras negocia a varias bandas para mantener las medidas antidesahucios. Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá esta tarde en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) tras hacerlo el jueves durante siete horas en la Cámara alta, donde defendió el mantenimiento de la alta velocidad y afirmó que puede “mirar a la cara a las víctimas”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el fondo soberano español España Crece, un instrumento financiero que tiene el propósito de mantener la inversión pública cuando este año expiren los fondos europeos de recuperación.

