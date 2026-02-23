Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez anuncia la desclasificación el martes de los documentos del 23-F “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”

“La memoria no puede estar bajo llave”, asegura el presidente del Gobierno, 45 años después del golpe | La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOE | El PP afirma que es una “cortina de humo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno desclasificará mañana martes los documentos del 23-F “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, ha compartido en un tuit, 45 años después del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez desclasificados, los documentos estarán a disposición del público en la web de La Moncloa. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “cortina de humo” el anuncio de Sánchez. En un mensaje publicado en su perfil de X, ha escrito: “Vamos a cortina de humo al día”.

