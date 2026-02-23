Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez anuncia la desclasificación el martes de los documentos del 23-F “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”
“La memoria no puede estar bajo llave”, asegura el presidente del Gobierno, 45 años después del golpe | La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOE | El PP afirma que es una “cortina de humo”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno desclasificará mañana martes los documentos del 23-F “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, ha compartido en un tuit, 45 años después del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez desclasificados, los documentos estarán a disposición del público en la web de La Moncloa. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “cortina de humo” el anuncio de Sánchez. En un mensaje publicado en su perfil de X, ha escrito: “Vamos a cortina de humo al día”.
El PP afirma que la desclasificación de los documentos del 23-F es una “cortina de humo”
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “cortina de humo” el anuncio de Pedro Sánchez de que este martes el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos del 23-F. En un mensaje publicado en su perfil de X, Muñoz ha compartido el anuncio del presidente del Gobierno y ha escrito: “Vamos a cortina de humo al día”. “Se cumplen los pasos del colapso total”, ha añadido la portavoz de los populares en la Cámara baja.
Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el martes, en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo desclasificará los documentos del 23-F. En un mensaje en X, Sánchez ha afirmado que “la memoria no puede estar bajo llave” y que la desclasificación se realiza “para saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Este lunes se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero.
En un mensaje enviado a los medios en paralelo al tuit del presidente, el Gobierno precisa que la desclasificación de los documentos “se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Una vez desclasificados, estarán a disposición del público en la web de La Moncloa.
