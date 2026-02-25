Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia y difundir la grabación
Junto a los acusados de agresión sexual hay otro de 13 años también implicado
Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años el pasado 10 de febrero en Valencia, según ha informado Policía Nacional.
Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que grabaron y difundieron las imágenes de la agresión sexual.
Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, que es quien lleva la investigación tras la denuncia de los familiares de la víctima, detuvieron a los menores el pasado lunes, 23 de febrero.
En la presunta agresión, que se produjo en un centro comercial de la capital, hay un cuarto implicado, de 13 años, que no fue detenido porque por su edad no es imputable.
Al día siguiente, el martes 24, por orden de la Fiscalía de Menores, los tres detenidos pasaron a disposición judicial, según las mismas fuentes.
Los tres menores fueron puestos en libertad con medidas cautelares; en concreto, en libertad vigilada y prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de la denunciante, según el ministerio público.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
