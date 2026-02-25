Tres menores de 14 y 15 años detenidos por violar a otra menor en Valencia y difundir la grabación

Junto a los acusados de agresión sexual hay otro de 13 años también implicado

Agentes de Policía en una imagen de archivo. POLICÍA NACIONAL

Tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos como supuestos autores de la violación de otra menor de 16 años el pasado 10 de febrero en Valencia, según ha informado Policía Nacional.

Los menores también están acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que grabaron y difundieron las imágenes de la agresión sexual.

Agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, que es quien lleva la investigación tras la denuncia de los familiares de la víctima, detuvieron a los menores el pasado lunes, 23 de febrero.

En la presunta agresión, que se produjo en un centro comercial de la capital, hay un cuarto implicado, de 13 años, que no fue detenido porque por su edad no es imputable.

Al día siguiente, el martes 24, por orden de la Fiscalía de Menores, los tres detenidos pasaron a disposición judicial, según las mismas fuentes.

Los tres menores fueron puestos en libertad con medidas cautelares; en concreto, en libertad vigilada y prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de la denunciante, según el ministerio público.

