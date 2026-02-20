Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer en la localidad navarra de Sarriguren

Un hombre ha sido detenido en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, acusado de asesinar a su mujer con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre —suegra de la víctima—, han informado fuentes cercanas a la investigación la agencia Efe.

El crimen ha tenido lugar esta tarde, en torno a las 19.30, en una vivienda de la calle Reino de Navarra. La detención ha sido llevada a cabo por la Policía Local del Valle de Egüés, aunque la investigación corre a cargo de la Policía Judicial de la Policía Foral. El juez encargado del caso ha decretado el secreto del sumario, por lo que de momento no se conocen más datos del suceso.

El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha convocado una reunión de su Junta de Portavoces este sábado a las 10.00, en la que se espera que se apruebe una declaración institucional para condenar el asesinato.

De confirmarse, sería el décimo crimen machista en lo que va de 2026. Las tres últimas, sin contar este caso, y junto a una niña de 12 años, en menos de 72 horas.

Los crímenes de Pilar, Czarina, María Isabel, Carmen, Victoria, María Belén, Ana, María José, el de la niña Noemi o el de la mujer asesinada el miércoles en Madrid ejemplifican el peor final de la violencia machista. Cinco de ellas, y sus agresores, estaban en el sistema de vigilancia VioGén. “Nos encontramos con que a las mujeres se les está diciendo constantemente que tienen que denunciar, pero luego, en realidad, los servicios públicos no están a la altura de la exigencia que se les pone a ellas”, explicaba la abogada especialista en violencia de género Amparo Díaz Ramos, ayer en EL PAÍS.

El primer asesinato machista del año ocurrió en Quesada (Jaén); la expareja y asesino de Pilar tenía una orden de alejamiento en vigor. El caso más reciente, de este mismo miércoles, es el de un hombre de 34 años que estranguló a su expareja en Madrid y tenía denuncias previas. La asesinada era madre de dos menores, hijos de otra pareja.

El crimen anterior fue el cometido por el exmarido de María José y padre de Noemi. Las asesinó en Xilxes (Castellón) y el hombre avisó a la policía para intentar convencerlos de que el autor había sido otra persona. Tenía una orden de alejamiento de ambas, con las que compartía una discapacidad auditiva, una vulnerabilidad añadida a estas dos víctimas que constaban en VioGén. Apenas unos días antes del asesinato se había reevaluado su situación, que quedó en “riesgo medio”, el tercero de los cinco posibles entre “extremo” y “no apreciado”. El último seguimiento de su caso se había hecho horas antes de ser asesinadas.

Seis niños han quedado huérfanos por violencia de género este año; son 510 desde 2013, cuando comenzó la estadística oficial. Ya son 1.352 las mujeres asesinadas desde que se creó el registro oficial, en 2003; y 66 menores asesinados por violencia vicaria machista desde 2013, cuando empezó a contabilizarse oficialmente.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.