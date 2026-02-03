Los jubilados no perderán la subida de sus pensiones: así quedan en febrero tras el nuevo decreto del Gobierno

El decreto de revalorización de las pensiones para 2026 ha llegado a tiempo para que 10 millones de jubilados cobren a finales de mes exactamente lo mismo que lo que recibieron en enero. El Gobierno aprobó en diciembre un real decreto para revalorizar las pensiones contributivas, como mínimo, lo que subió el IPC de media en 2025, un 2,7%. Además, las mínimas sin cargas familiares subirían un 7% y con cargas y no contributivas, un 11,4%. Tras la aprobación de esta norma por el Consejo de Ministros en la víspera de Nochebuena, las pensiones quedaron revalorizadas y los pensionistas ya cobraron en su nómina de enero pasado (la mayoría a final de mes) su prestación incrementada en una media de unos 40 euros mensuales.

Hasta ahí todo estaba claro. Sin embargo, ese real decreto es una figura normativa que exige que el Congreso de los Diputados la convalide con la mayoría de los votos necesarios. Para ello, hace una semana se produjo la votación en la Cámara baja y el Gobierno no logró los apoyos suficientes para sacarlo adelante. El PP, Vox y Junts tumbaron la norma que actualizaba las pensiones porque incluía otras medidas con las que no estaban de acuerdo, fundamentalmente la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables. Esto abrió la puerta a la incertidumbre: ¿se suspendía la revalorización de las prestaciones? ; los pensionistas ¿dejarían de cobrar esos 40 euros de media en su nómina de febrero y volverían a recibir la cuantía que se les abonaba en diciembre de 2025? Todo dependía de si el Ejecutivo, en una nueva votación, lograba el respaldo parlamentario necesario.

Efectivamente, si no lo lograba, la revalorización de las pensiones no podría llevarse a cabo y, los pensionistas volverían a cobrar las cuantías, más reducidas, de 2025. Corrieron ríos de tinta y piezas explicativas alertando a los pensionistas de su situación. Al tiempo, Gobierno y oposición se acusaron mutuamente de ir en contra de los pensionistas, por sus respectivas estrategias legislativas.

Sin embargo, la historia se repite, y como ya ocurrió el pasado año, el Gobierno ha optado por trocear el real decreto e incluir la revalorización de las pensiones en una norma que ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros, y que, por haber sido despojada de otras medidas más polémicas, sí reunirá previsiblemente el apoyo parlamentario para sacarla adelante en próximas fechas.

Si, como se espera ahora, el nuevo real decreto que actualiza las pensiones recibe luz verde en el Congreso, la revalorización de las pensiones quedará blindada y las nóminas correspondientes a febrero, que los pensionistas recibirán a final del presente mes (la norma permite cobrarlas a mes vencido hasta el día cuatro de cada mes, pero la inmensa mayoría de las entidades financieras adelantan estos pagos a los últimos días de cada mes) tendrán la misma cuantía que las de enero.

Además, el nuevo decreto, ya troceado, incluye otras medidas sociolaborales que también decayeron con la votación del decreto ómnibus. La principal es la no obligación de los parados de hacer la declaración de la renta. También figura la modificación de la cotización de bomberos y agentes forestales (para que cada periodo cotizado les sume más en el cómputo para la jubilación) y la prórroga del derecho para los médicos de compatibilizar trabajo y pensión.

Lo que no incluirá este nuevo real decreto, que sí recogía el que fue tumbado la pasada semana, será la prórroga automática del salario mínimo inteprofesional (SMI), a la espera de la aprobación definitiva del suelo salarial mínimo, que subirá un 3,1% este año, tal y como han acordado el Gobierno y los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha decidido no incorporar esta prórroga porque la tramitación de la aprobación del nuevo salario mínimo está muy avanzada, y estará lista para su aprobación a mediados de febrero (y se aplicará en las empresas de forma retroactiva desde enero). Así lo ha explicado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien también ha informado de que, mientras llega la aprobación definitiva del SMI, “la Dirección General de Trabajo ha emitido ha emitido una circular interpretativa para dar tranquilidad, recordando (a las empresas) que la función de suelo salarial del salario mínimo no puede desaparecer en ningún caso como consecuencia de la no convalidación del Real decreto ley”, ha dicho el número dos de Trabajo, informa Emilio Sánchez Hidalgo.