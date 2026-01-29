Trabajo y los sindicatos acuerdan subir el salario mínimo a 1.221 euros con rechazo patronal

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación del IV Informe de la Comisión Asesora para actualizar el SMI en 2026, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO han acordado este jueves subir el salario mínimo a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Es un alza de 37 euros mensuales, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Así, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento del suelo salarial, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado la subida, como ya anticipaba el comunicado distribuido esta mañana en el que catalogaban como “trilera” e “intervencionista” la deducción fiscal con la que Hacienda intentaba atraerles al pacto. Justo en sintonía con este departamento, Trabajo y las centrales acuerdan que este nivel salarial siga exento de IRPF.

Con esta subida, el salario mínimo interprofesional (SMI) continúa su escalada de los últimos años. Desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Ejecutivo mediante la moción de censura a Mariano Rajoy, el SMI ha crecido un 66% contando este nuevo incremento. De 736 a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos.

Este incremento eleva el SMI ligeramente por encima del 60% del salario medio neto del país, el nivel que el Ejecutivo aspira que alcance el suelo retributivo. Según los cálculos del grupos de expertos (académicos, del Gobierno y de los sindicatos) que recomendaron cuánto elevarlo, para alcanzar ese 60% habría bastado una subida del 1,8%. Sin embargo, como ese aumento quedaba por debajo de la inflación y que mantenga el poder adquisitivo era otra exigencia de Trabajo, optaron por el 3,1%, similar a la inflación interanual de octubre, último dato del que dispusieron.

El acuerdo para subir el salario mínimo también fortalece un compromiso del Gobierno con los sindicatos, que va con retraso: el de evitar por decreto que las empresas puedan absorber la subida del salario mínimo con la eliminación de pluses salariales. Las centrales ya firmaron el anterior incremento condicionándolo a ello, pero el Gobierno insiste en que esta vez sí emprenderán este cambio y que lo harán por decreto, sin necesidad de que lo avale el Parlamento.

La patronal, que rechaza rotundamente esta posibilidad, cree que esa modificación invadiría el rango legislativo y que exige un proyecto de ley. De ahí que hayan anunciado su intención ir a los tribunales si el Gobierno cumple esta promesa a los sindicatos. En los propios sindicatos hay algunas dudas de que este cambio sea posible sin pasar por el Congreso.

La patronal también rechaza esta subida, como dejó claro en un comunicado remitido a los medios este jueves por la mañana. En él, CEOE y Cepyme han denunciado que han conocido la propuesta con la que el Gobierno intentaba convencerles a través de la prensa, y que el planteamiento en sí no les gusta.

El Ministerio de Hacienda planteaba una deducción creciente en el impuesto de sociedades para las empresas que contraten trabajadores con sueldos por encima del suelo salarial. Este incentivo podrá llegar a cubrir hasta el 100% del coste salarial vinculado al incremento del SMI, según la propuesta a la que tuvo acceso este diario, y va dirigido a las actividades con elevado gasto en personal. Según ha podido saber este periódico, Trabajo ni siquiera ha planteado este instrumento en la mesa de negociación.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación en breve]