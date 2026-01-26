Lo que queda en el aire si decae el decreto de pensiones: moratoria de desahucios, prohibición del corte de suministros y ayudas al coche eléctrico

El Gobierno no aclara si presentará un nuevo texto con la subida de las prestaciones por separado, como reclaman PP y Junts, para salvar la medida

El PP ha anunciado que no apoyará este martes en el Congreso la convalidación del decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2025. Es lo que el Ejecutivo cataloga como “escudo social”, un paquete de medidas mezcladas en un solo real decreto ley. La más llamativa es la revalorización de las pensiones, que el PP estaba dispuesto a apoyar si no iba de la mano de otras políticas, como finalmente decidió el Gobierno. Junts no aclara su posición, pero parece inclinarse por el rechazo, lo que pone en riesgo este conjunto de políticas, a la espera de que el Gobierno aclare si las recuperará una a una si decae el ómnibus. Estas son algunas de ellas, empezando por la principal:

Pensiones

La revalorización de los pensiones, del 2,7% por norma general, decaería. La Seguridad Social ya ha abonado las nóminas de enero, ya incrementadas, pero si no hay una solución antes del último tercio de febrero, estas prestaciones volverían a la cuantía de 2025. Las pensiones de los más vulnerables crecieron más: las mínimas con cargas familiares se incrementan un 11,4%, al igual que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las mínimas sin cargas familiares, un 7%.

Coches eléctricos

También dejarían de aplicarse los incentivos fiscales para la adquisición de coches eléctricos. Según establece el decreto ómnibus, que se debatirá y votará este martes, los contribuyentes podían deducir el 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo, hasta un máximo de 20.000 euros. Según detallaba el texto, esta medida se toma “en línea con el Plan España Auto 2030 y para contribuir a la lucha contra el cambio climático”. Los incentivos fiscales también fomentan “las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables”.

Corte de suministros

El Gobierno también pretende prorrogar la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Según indica el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado, “la pobreza energética no constituye un fenómeno coyuntural plenamente superado, sino una realidad persistente para determinados colectivos que, aun en un contexto de moderación de precios, mantienen una elevada sensibilidad ante cualquier alteración en las condiciones de acceso a los suministros básicos”. Dada esta reflexión, el Ejecutivo prorroga la prohibición de este tipo de cortes de suministros, así como el bono social eléctrico.

Desahucios

En la misma línea, el decreto ómnibus prorrogó la moratoria de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. “La grave situación en el ámbito económico y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la extensión de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad”, indica el decreto que, posiblemente, fracase el martes.

Ayudas a afectados por incendios y la dana

El decreto ómnibus también establece, según explicó en diciembre el Ejecutivo, “una exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales de este verano”. “Al tiempo”, agregaba un comunicado del Ejecutivo, “se prolongan las ayudas para los afectados por la dana y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas”.

Jubilación de bomberos forestales

El texto satisface una reclamación histórica de los agentes medioambientales y los bomberos forestales, la concesión de coeficientes reductores de jubilación. Las profesiones con este instrumento acceden antes al retiro porque sus periodos laborales cuentan como etapas más largas. Es una herramienta que ya beneficia a otras actividades de gran penosidad, como los mineros o los marineros. Si decae el texto, los coeficientes dejarían de aplicarse.

Trabajo y pensión de los médicos

El decreto plantea ampliar ampliar durante un año la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario, puedan compatibilizar la pensión contributiva de jubilación con el trabajo. Desde el miércoles, si el decreto decae, esta posibilidad descarrila.