Cientos de trabajadores ferroviarios reclaman más seguridad ante el Ministerio de Transportes: “La inversión es insuficiente”

“La seguridad, lo primero”. Ese lema se podía leer en letras enormes en la pancarta que ha presidido la protesta de este martes por la mañana frente al Ministerio de Transportes. Cientos de trabajadores ferroviarios se han manifestado frente al departamento que dirige Óscar Puente para reclamar más inversión en seguridad y un mejor mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Los sindicatos convocantes han subrayado que el sistema es seguro, pero que hay fallas a corregir y que no se pueden obviar tras los accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

“No estamos ante un problema de seguridad ferroviaria, pero sí de inversión insuficiente, de planificación deficiente y de mantenimiento que no responde a las necesidades reales del sistema ferroviario”, ha protestado la secretaria general del sector ferroviario de CC OO, Pepa Páez, en su discurso antes los manifestantes. La representante sindical ha considerado que los accidentes mortales de las últimas semanas “tienen que ser un antes y un después, un punto de inflexión”. En Adamuz murieron 46 personas, entre ellas un maquinista, y en Gelida otro profesional ferroviario.

Páez ha agregado: “Nos obligan a reflexionar sobre lo que se está haciendo mal y qué debemos cambiar. No podemos normalizar lo que no es normal: las incidencias constantes, retrasos, averías, cancelaciones...”. “No podemos resignarnos a que el ferrocarril funcione a base de parches. Cuando bajamos el nivel de exigencia, nos acercamos peligrosamente a que vuelvan a ocurrir acontecimientos como los de los últimos días”, ha añadido la representante de CC OO. Su sindicato estima que unas 2.000 personas han participado en la protesta.

El jefe del sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ha incidido en el mismo mensaje. “El sistema ferroviario es seguro, pero ello no quiere decir que no pueda mejorar. Como trabajadores de primera línea exigimos esas mejoras”, ha comentado Diego Martín. Ha catalogado como un “hecho histórico” que todos los sindicatos se reúnan frente al ministerio y que la protesta no se dé para reclamar mejoras de las condiciones laborales, sino por el mantenimiento de la infraestructura.

“Queremos un cambio de orientación en toda la inversión del sector ferroviario. No puede ser que ahora sí nos escuchen y antes no. No tienen que pasar este tipo de accidentes para que la voz de los trabajadores sea escuchada”, ha agregado Martín.

Por su parte, la representante ferroviaria de UGT, Raquel González, ha dicho que accidentes como los de Adamuz y Gelida “no pueden volver a ocurrir”. “Partimos de que el ferrocarril es uno de los medios más seguros que existen, pero necesitamos medidas urgentes para volver a tener la confianza necesaria”, ha agregado la ugetista. “Exigimos a todas las partes que se pongan a trabajar para alcanzar acuerdos que mejoren protocolos a nivel estatal y las condiciones de seguridad de trabajadores y trabajadoras”, ha reclamado González. “Hay que aumentar la formación, reforzarla, y no es solo invertir con infraestructura nueva. Al mantenimiento hay que darle la importancia que requiere”, ha insistido la sindicalista.

También han participado en la manifestación el Sindicato Ferroviario, CGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario. Han acudido profesionales de toda España, con especial presencia de Cataluña.

Debate sobre el gasto

Óscar Puente se ha abierto a mantener un debate sobre la necesidad creciente de dedicar gasto a una red de alta velocidad que suma años en sus corredores con mayor tráfico (Madrid-Sur, Madrid-Barcelona y Madrid-Levante), informa Javier Fernández Magariño. Transportes sostiene que en 2011 se destinaron 759 millones (sin IVA) a mantenimiento, bajando a una cota mínima de 721 millones en 2017. A partir de ese punto, se da una fuerte progresión hasta los 1.120 millones de euros en 2025. El esfuerzo presupuestario ha aumentado, pero también lo han hecho la inflación, los kilómetros de vía y el uso de la misma.

En 2015 entró en funcionamiento la línea Valladolid-Palencia-León; la Madrid-Galicia se completó en 2021; la alta velocidad llegó a Murcia en 2022; un año después entró en operación la variante de Pajares en la alta velocidad a Asturias, y las ciudades extremeñas de Plasencia y Badajoz están conectadas por una línea electrificada desde diciembre de 2023. El ministro Puente señala a favor de Adif que el modelo español de mantenimiento ha ganado en eficiencia frente al de otros países comparables.