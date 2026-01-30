La muerte de una mujer ingresada en la UCI eleva a 46 los fallecidos del accidente de Adamuz
16 personas continúan ingresadas en los hospitales andaluces
La muerte de una mujer de 43 años ingresada en cuidados intensivos del hospital Reina Sofía de Córdoba ha elevado este viernes a 46 el número de víctimas mortales por el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, según fuentes del Ejecutivo. 28 de las víctimas de este siniestro, más de la mitad, eran de la provincia de Huelva.
Hasta la tarde de este viernes, 16 personas de las 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario continúan ingresadas en los hospitales andaluces, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha informado de una nueva alta hospitalaria y un paciente ha salido de la UCI. De esas 16 personas, 15 son adultos y una es un niño.
El Gobierno de España acordó con la Junta de Andalucía aplazar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente, previsto para el próximo sábado 31 de enero. La decisión se tomó después de que el Ejecutivo central hablara con las familias de los fallecidos y constatara que “a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir” al acto que iba a celebrarse en Huelva. “Hay familias que no pueden estar y otras prefieren dejar un poco más de tiempo porque está muy próximo el accidente”, señalaron fuentes próximas al Gobierno.
Este jueves, más de 4.000 personas acudieron al funeral católico celebrado en Huelva, una ceremonia presidida por los Reyes. Al acto acudieron familiares y víctimas del siniestro. “Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida”, dijo la hija de una de las víctimas.
