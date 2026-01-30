El Gobierno se compromete a “seguir acompañando” a las víctimas en la “búsqueda de la verdad” del accidente de Adamuz

El Ejecutivo se declara comprometido a cumplir con la exigencia de transparencia y veracidad de los familiares de las víctimas de Adamuz, mientras el PP escala en sus críticas por la ausencia de Pedro Sánchez del funeral que se celebró en Huelva. “El Gobierno seguirá en la búsqueda incesante de la verdad, esperemos que los resultados de las investigaciones podamos tenerlo a la mayor brevedad posible, pero seguiremos, como está haciendo el Gobierno con el ministro [Óscar Puente] a la cabeza, trasladando cada avance que se produzca en la investigación”, ha afirmado este viernes María Jesús Montero en un acto en la Diputación de Sevilla. Su promesa responde a la petición de Liliana Sáenz de la Torre, hija de una de las víctimas, que en el acto religioso habló como portavoz de los afectados por el siniestro: “Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida”.

La vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía ha garantizado que el Gobierno “no va a esperar a que esté todo concluido” y que, “para intentar mitigar esa angustia” de quienes demandan responsabilidades y exigen conocer las causas del accidente, se irá trasladando la información conforme la va conociendo el Gobierno, como viene haciendo con Puente concentrando los focos “desde el minuto cero”.

“El Gobierno desde el primer momento está investigando en la búsqueda de la verdad. Ayer todos fuimos solidarios con las víctimas, pero más allá de mostrar nuestro cariño y empatía, el Gobierno se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad. Y hasta que esto no ocurra, la ciudadanía, y concretamente las personas que más directamente han sufrido esta situación, no van a quedar reconfortadas si es que se puede hablar de esta expresión. Así que el Gobierno seguirá en la búsqueda incesante de la verdad y esperemos que los resultados de las investigaciones podamos tenerlo a la mayor brevedad posible”, ha aseverado la número dos del Ejecutivo.

Montero ha puesto como modelo la comparecencia de Puente este jueves en el Senado donde defendió, ante las críticas de falta de información, que el Gobierno trasladó “todos los datos” que obran en su poder “siendo muy riguroso”, y ha justificado que Sánchez no asistiera al funeral en la provincia onubense: “El Gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas y, por tanto, estuvimos donde tuvimos que estar. Lo que llama la atención es que por parte del PP se advierta al presidente del Gobierno de que no vaya al funeral de Estado por boca del portavoz Juan Bravo, y que se le critica a su vez que no vaya”, ha reprochado. “Algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica, y que además profundizan el sufrimiento de las víctimas. El Gobierno está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad, y eso es lo importante: transmitir la unidad de acción, la solidaridad de todo el pueblo español a todas las víctimas. Eso es lo que toca”, ha apostillado la dirigente socialista.

Sumar, el socio minoritario de la coalición de Gobierno, ha cerrado filas con el PSOE ante las críticas de la oposición. “Decidimos que asistiera la vicepresidenta primera, como ya hizo en otras ocasiones”, ha señalado Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo ha remarcado que el Gobierno “no solamente está rindiendo cuentas, que faltaría más”, sino que está gestionando la crisis “con dignidad y sin ofender a las víctimas” a diferencia de lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el siniestro de Angrois de 2013, cuando un tren Alvia descarriló en una curva cerca de Santiago de Compostela por un exceso de velocidad. El siniestro provocó 80 muertes y 144 heridos. “Si ustedes vieran aquella gestión, aquel desastre, aquella ocultación...”, ha subrayado.

“Es de agradecer el tono de las de las víctimas y de los afectados, lo que quieren es llegar al fondo del asunto, y en eso estamos y eso es lo relevante. Muchas veces los políticos nos asentamos en lo que llamamos las cámaras de eco, que acabamos hablando para nosotros mismos y alejándonos de la ciudadanía, y yo creo que se vio claramente ayer en el Senado por parte del Partido Popular”, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en TVE. El PP sigue exprimiendo la Cámara Alta contra el Gobierno y creará la quinta comisión de investigación para el accidente de Adamuz.