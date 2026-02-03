¿Qué medidas incluyen los decretos aprobados por el Gobierno? De las pensiones a las ayudas al coche eléctrico
El Ejecutivo distribuye cerca de 30 políticas en dos decretos que deberán recibir la luz verde del Congreso
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos decretos, uno dedicado a las pensiones y a otras medidas de la seguridad social y otro más amplio en el que han incluido los asuntos del escudo social que decayeron la semana pasada tras el no del Congreso al decreto ómnibus. Estas son las medidas que incluyen los decretos, que deberán pasar por la Cámara baja en los próximos días:
El Real Decreto Ley sobre pensiones y seguridad social incluye medidas sobre pensiones, otras prestaciones públicas y medidas en materia de empleo:
- Revalorización de las pensiones contributivas un 2,7%.
- Revalorización de las pensiones no contributivas un 11,35%.
- Modificación de las cuantías mínimas de las pensiones y la actualización de las bases de cotización.
- Ampliación en 10 años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social.
- Tipo de cotización adicional de bomberos y agentes forestales.
- Tarifa de primas para la cotización por contingencias profesionales.
- Prórroga de la compatibilidad de la pensión con el trabajo de los médicos.
- Suspensión de la obligación de presentar la declaración de la Renta para beneficiarios de la prestación por desempleo.
El Real Decreto Ley del llamado escudo social incluye medidas en materia de vivienda, energía, empleo, impuestos y financiación territorial:
- Prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por falta de pago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador.
- Prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional en otros supuestos cuando el arrendador es un gran tenedor.
- Extensión del plazo de la Ley por el derecho a la vivienda para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor.
- Prórroga del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.
- Prórroga de la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
- Modificación del anexo de la ley del IVA en materia de hidrocarburos.
- Modificaciones en el método de estimación objetiva del IRPF y los regímenes simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA.
- Incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.
- Exención del IRPF a las indemnizaciones por daños personales en incendios forestales.
- Modificación de la ley del IRPF para la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.
- Actualización del régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
- Extensión de ayudas directas por la dana de octubre de 2024.
- Exención del IRPF y el impuesto de sociedades a las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana por la dana.
- Renuncia extraordinaria a la llevanza de los libros de registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y baja extraordinaria en el registro de devolución mensual para el 2026.
- Actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas.
- Actualización de las entregas a cuenta de las entidades locales.
- Régimen de endeudamiento autonómico.
- No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
- Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales: no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.
