¿Qué medidas incluyen los decretos aprobados por el Gobierno? De las pensiones a las ayudas al coche eléctrico

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo distribuye cerca de 30 políticas en dos decretos que deberán recibir la luz verde del Congreso

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos decretos, uno dedicado a las pensiones y a otras medidas de la seguridad social y otro más amplio en el que han incluido los asuntos del escudo social que decayeron la semana pasada tras el no del Congreso al decreto ómnibus. Estas son las medidas que incluyen los decretos, que deberán pasar por la Cámara baja en los próximos días:

El Real Decreto Ley sobre pensiones y seguridad social incluye medidas sobre pensiones, otras prestaciones públicas y medidas en materia de empleo:

Revalorización de las pensiones contributivas un 2,7%.

Revalorización de las pensiones no contributivas un 11,35%.

Modificación de las cuantías mínimas de las pensiones y la actualización de las bases de cotización.

Ampliación en 10 años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social.

Tipo de cotización adicional de bomberos y agentes forestales.

Tarifa de primas para la cotización por contingencias profesionales.

Prórroga de la compatibilidad de la pensión con el trabajo de los médicos.

Suspensión de la obligación de presentar la declaración de la Renta para beneficiarios de la prestación por desempleo.

El Real Decreto Ley del llamado escudo social incluye medidas en materia de vivienda, energía, empleo, impuestos y financiación territorial: