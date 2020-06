Se buscan 2.000 millones de dólares para garantizar que a los más pobres les llegue la vacuna de la covid-19

La humanidad no había estado nunca tan pendiente de las vacunas como en este 2020. En concreto de una: la de la covid-19. Este jueves, GAVI, la mayor alianza global de vacunas, ha celebrado en Londres su conferencia de donantes. Esta organización internacional inmuniza a más de la mitad de los niños del planeta, en concreto a los que viven en países con ingresos bajos. Este jueves, ha anunciado la creación de un mecanismo financiero para garantizar que, cuando exista vacuna contra la covid-19, las dosis también lleguen a los pobres. Además de eso, también ha reunido la cifra récord de 8.800 millones de dólares (unos 6.500 millones de euros) para realizar durante los próximos cinco años las campañas habituales contra el sarampión, la polio o la fiebre tifoidea.

Este nuevo fondo se llama Covax AMC. La alianza estima que 2.000 millones de dólares serían suficientes para una primera oleada de inmunización de trabajadores sanitarios y personas con más riesgo en los países más vulnerables. Gavi cuenta ya con el compromiso de 567 millones por parte de sus donantes. Con el nuevo mecanismo financiero, la entidad trata de aportar algo de luz en un momento en el que existen tantas dudas sobre quién será dueño de la patente o a quiénes se le administrara primero. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha defendido que la profilaxis deberá ser considerada un "bien público mundial". El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reclamado "una nueva era de cooperación sanitaria". Para derrotar al coronavirus, puntualizó, se debe combinar el "ingenio colectivo" y asegurar que los Estados, las compañías farmacéuticas y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) cooperan "a una escala no vista antes".

Esta es la tercera vez que la alianza celebra una recaudación de fondos y, en esta ocasión, lo hace en medio de una crisis sanitaria mundial. Más de 50 países han anunciado sus aportaciones en esta tercera conferencia de sus donantes, un evento que ha reunido a más de 35 mandatarios internacionales y líderes del sector privado y la sociedad civil. Todos ellos han intervenido de forma telemática.

"Nadie estará a salvo mientras no todo el mundo esté a salvo", ha defendido el presidente de GAVI, Seth Berkley. La Fundación Gates ha sido la que más ha aportado, con 1.600 millones de dólares (1.410 millones de euros). Estados Unidos se ha comprometido a dar 1.160 millones de dólares (1.020 millones de euros). Los líderes mundiales han intervenido en directo o mediante grabaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido la segunda opción y ha apuntado que el coronavirus "es malo, es asqueroso, pero nos vamos a ocupar de él todos juntos", en un particular alegato por una unidad global por la que no suele abogar.

Los expertos de la salud temen un auge de enfermedades prevenibles debido a las restricciones de movimiento y a los problemas de seguridad que está generando la pandemia. Las crisis sanitarias provocan que las dosis no lleguen a sus destinatarios, las organizaciones humanitarias manden a sus trabajadores de vuelta a sus países y la población vulnerable que no pueda salir de casa para llevar a sus bebés a centros de salud. Unicef estima que diez millones de niños menores de cinco años corren el riesgo de no recibir protección contra la polio, y que 25 de los países más afectados por el sarampión han pospuesto sus campañas.

La Comisión Europea ha anunciado que compromete 300 millones de euros. "Las vacunas solo pueden salvar vidas si todo el que las necesita tiene acceso a ellas, especialmente en las comunidades y regiones más vulnerables del mundo", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. España aportará 50 millones. En su intervención, el presidente español, Pedro Sánchez, ha aprovechado para recordar el apoyo a los países latinoamericanos: "Existen allí grandes bolsas de pobreza, pobreza extrema, y regiones especialmente vulnerables en las que GAVI puede desempeñar una labor crucial". El Gobierno británico, anfitrión de la ceremonia, destinará 377 millones de euros.

Hay voces críticas con este nuevo mecanismo financiero, como la de Médicos Sin Fronteras (MSF). En un comunicado enviado la víspera de la conferencia, la ONG ha reclamado "planes concretos para comprar futuras dosis para la covid-19". MSF argumenta que las corporaciones deben comprometerse a vender a precio de coste; algo que, a su juicio, este mecanismo anunciado por Gavi no garantiza.

