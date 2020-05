Fábricas de coraje frente a la crisis sanitaria

David Cano

Inmersos en una nueva recesión económica, es lógico que queramos hacer comparaciones con las anteriores. Por la previsible magnitud y el impacto global de esta que acaba de empezar, las dos referencias históricas son la gran crisis financiera global (2008-2012) y la Gran Depresión (1929-1934). En estas dos, su característica común es que se tardó demasiado tiempo en reconocer que estábamos sumidos o a punto de entrar en una recesión. Esto se tradujo en que no se tomaron las medidas necesarias a tiempo y, cuando se hizo, fueron incorrectas o contrarias a lo recomendable.

En descarga de las autoridades de hace casi un siglo, debemos reconocer que entonces la capacidad de análisis de la situación era mucho más limitada. El conocimiento de cómo funcionaba la economía era notablemente inferior (el primer Premio Nobel de Economía se concedió en 1969). Además, no se habían desarrollado lo suficiente herramientas como la política fiscal (impuestos y gasto público) o la política monetaria (los bancos centrales). Se sufrió una Gran Depresión porque no se supo diagnosticar de forma correcta, porque las decisiones iniciales fueron equivocadas y porque no se contaba con herramientas suficientes para mitigar los daños.

La última gran crisis se caracterizó por su extrema complejidad. Sé que caemos en el denominado sesgo retrospectivo y que ahora las razones de aquella recesión nos parecen obvias y conocidas, pero no es así. Todo empezó en 2006 con la ralentización del mercado inmobiliario estadounidense. Luego, en verano de 2007, se trasladó a lo que parecía solo un problema de liquidez en las entidades financieras. No fue hasta un año después cuando empezaron a revelarse las debilidades de solvencia en uno de los pilares centrales de la economía mundial: el sistema crediticio. Mucho se ha publicado sobre aquellos instantes, que tuvieron como momento culminante la quiebra de Lehman Brothers, por lo que no voy a insistir. Sí recomiendo la lectura de ­Firefighting, el libro escrito por tres de los principales protagonistas de aquella crisis: Bernanke, Paulson y Geithner —­los “bomberos”, tal y como se autodenominaron (puede leerse mi reseña aquí)—. En dicha obra reconocen que nunca supieron con exactitud qué era lo que tenían que hacer ni cuál iba a ser el resultado de las medidas. Se fueron encontrando con los problemas y debían resolverlos lo antes posible, con la sensación de ir detrás, de que el “manual tradicional” no valía y de que había muchas limitaciones que superar, empezando por entender cuál era el problema. Fue una estrategia de prueba y error en una crisis en la que la ausencia de experiencia histórica hacía que afloraran críticas desde todos los lados. Por una parte, los economistas apocalípticos tenían un marco ideal para sus catastróficas profecías. Por otra estaba la opinión pública, a la que había que explicar a quién se estaba rescatando de verdad: no a los accionistas de los bancos, sino a los ciudadanos. Tenían un doble reto: hacer las cosas bien y conseguir que se entendieran y aceptaran.

Pero el área euro y, en especial, los denominados “países de la periferia” tuvimos que soportar, entre dos y tres años después, una réplica de la crisis inicial, esta vez en forma de riesgo de ruptura de la moneda común. La crisis financiera había provocado una recesión económica que derivó en una crisis de deuda pública, lo que añadía dosis de complejidad. Recuerdo con angustia aquellos momentos. Ahora nos damos cuenta de que la gravedad de aquella situación sirvió para crear las herramientas que ya utilizamos en esta (no hay mal que por bien no venga).

Durante la recesión actual se esperan caídas del PIB de hasta el 10%. Es decir, lo mismo que corrigió el PIB de España entre 2009 y 2012. Entonces la contracción se produjo en cuatro años (en Grecia fue de un 30%), mientras que ahora será en apenas seis meses. Por eso insisto en que esta recesión será más dura (por supuesto, sin contar con el drama humano de los miles de víctimas), pero no será tan compleja como la última, y este es un dato muy relevante. Desde una perspectiva económica, la actual crisis se parece mucho a la de hace casi un siglo, si bien en esta ocasión el diagnóstico se ha hecho en tiempo real y existe consenso sobre las causas y potencial desarrollo. Se trata de una crisis económica provocada por un factor que debe ser coyuntural y, por tanto, si se controla, también lo va a ser la caída del PIB. El reto es evitar daños estructurales en la economía para que el día que acabe el virus la recuperación sea lo más rápida posible. Ese reto es evitar impagos en empresas y familias. Y si el consenso en el diagnóstico ha sido un factor clave, más lo ha sido que se hayan tomado medidas contundentes y de forma rápida, sobre todo en el frente monetario. Así, los bancos centrales han reaccionado creando una enorme cantidad de dinero (del orden de cinco billones de euros) que llegará a las empresas y a las familias vía bancos, Estados y mercados financieros.

Esta es la gran diferencia respecto a la situación de 2008-2012. Entonces no había flujo de crédito ni de dinero. Los bancos eran el problema, y varios Estados y grandes empresas no tenían capacidad de financiarse. Éramos muchos los que demandábamos a los bancos centrales que tomaran medidas, pero o bien carecían de amparo legal, o bien no habían desarrollado las herramientas, o incluso existían opiniones en contra (alegando un “riesgo moral”). Ahora no es el caso. La gran crisis financiera global sirvió para que los bancos centrales desarrollaran a lo largo de un lustro la denominada política monetaria no convencional. En menos de una quincena la han vuelto a desplegar, con una intensidad y alcance muy superior a entonces. Ahora los bancos no solo no son el problema, sino que son parte de la solución para canalizar el dinero que están creando los bancos centrales. Su “potencia de fuego” (gracias a su elevada capilaridad comercial) debe centrarse en pymes y familias, muy necesitadas por cierto. Las medianas y, sobre todo, las grandes empresas deben seguir acudiendo al mercado de capitales, que no solo no debe menguar, sino crecer en estas circunstancias. Ahora no se han disparado las entonces famosas “primas por riesgo”. Los Tesoros nacionales no tienen dificultades para emitir deuda pública ya que el BCE puede comprar todos los bonos que emitan. Estas diferencias con respecto a 2008-2012 pueden parecer muy técnicas, pero, créanme, son muy importantes. —EPS

