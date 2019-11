“La labor de gobernar es laboriosa y a menudo ingrata”: Mariano Rajoy se confiesa

El jueves 31 de mayo de 2018, cuando salí hacia el Congreso de los Diputados, sabía, con toda certeza, que aquel iba a ser mi último debate parlamentario. El PNV mantenía la ficción de una deliberación interna, pero las cosas estaban meridianamente claras para cualquier persona con una mínima experiencia política. Yo intuí que la moción de censura iba a prosperar casi desde el mismo momento en que se presentó, pero a pesar de ello preparé mis dos intervenciones con el mayor esmero. Una para defender a mi Gobierno de la censura que se planteaba y otra para enumerar los argumentos que desaconsejaban votar al candidato propuesto. Evidentemente, los discursos no sirven para ganar votaciones, pero yo lo hice por respeto a todas las personas que me habían apoyado dentro y fuera de la Cámara, por consideración hacia todos aquellos que habían confiado en mí. Y sirvieron al menos para dejar constancia en el Diario de Sesiones de todas las perversiones de una operación política que, según anuncié aquel día, “va a formar el Gobierno más inestable de la historia de España desde el año 1977, cosa que sabemos todos y cada uno de los presentes, incluidos los que van a apoyar al señor Sánchez”. Fin de la cita. A los hechos me remito.

Cuando terminé las dos intervenciones, mi papel en aquel debate había concluido; había defendido a mi Gobierno, a mi partido y a mi persona de la mejor manera que supe y nada más podía hacer allí. Ahora era el candidato quien se convertía en protagonista de la sesión al debatir con el resto de los grupos el apoyo para su candidatura. Como mi presencia era ociosa ya había anunciado que no me quedaría a la sesión de la tarde, lo mismo que había hecho durante la moción de censura presentada por Podemos unos meses atrás. Pude haberme ido a casa, pero algunos compañeros propusieron montar una comida, algo que hacíamos habitualmente después de un debate parlamentario importante. Aquel día yo lo agradecí. Ellos quisieron acompañarme y yo también prefería estar acompañado. Alguien escogió un restaurante cercano y allí nos plantamos María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna, Rafael Hernando y yo. Podían haber sido otros, pero la casualidad quiso que fueran ellos, no hay razones políticas. Pasamos una larga sobremesa que solo se interrumpió cuando María Dolores de Cospedal regresó al Congreso para desmentir una vez más los rumores sobre mi posible dimisión que algunos insistían en difundir. En aquella sobremesa me localizó Andoni Ortuzar para anunciarme lo que ya sabía y no me llegaron más mensajes porque la cobertura de teléfono era pésima.

A la mañana siguiente se iba a producir la votación. Tenía preparada una breve intervención de despedida, pero la deseché de camino al Congreso. Lo que tenía que decir era muy poco y lo improvisé durante el trayecto: “Ha sido un honor —no lo hay mayor— haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor que la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España. Creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Si alguien se ha sentido en esta Cámara, o fuera de ella, ofendido o perjudicado, le pido disculpas. Gracias a todos, y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España”.

Rajoy sale del restaurante donde pasó ocho horas mientras la moción de censura seguía su curso. Claudio Álvarez

Volví a La Moncloa por última vez como presidente del Gobierno. Entretanto en la residencia, Viri, mi mujer, daba los últimos toques a la mudanza. Ella siempre rechazó cualquier tipo de protagonismo público, pero realizó una labor callada y eficaz de mejora del complejo de La Moncloa, renovó la selección de cuadros expuestos, recuperó de los almacenes piezas fantásticas que estaban olvidadas, mejoró la gestión económica de la residencia y también ordenó la restauración de numerosos desperfectos en el palacio y en los jardines. Esa misma diligencia la acreditó al desmontar una casa y organizar una mudanza en apenas cuatro días. Su apoyo y su generosidad, tan indispensables para que yo me pudiera dedicar a la política con la intensidad que lo hice durante muchos años, también lo fueron en el momento de salir del Gobierno.

Le di instrucciones a mi secretaria Ketty para que convocara aquella misma tarde a una copa de despedida al personal del complejo que nos había acompañado durante todos aquellos años. Ese fue mi último acto en La Moncloa y resultó muy gratificante, el mejor colofón a unos días muy duros. Allí se dieron cita personas muy variopintas: bedeles y secretarios de Estado, personal de seguridad y fontaneros, médicos y camareros; estaban Soraya y su equipo, José Luis Ayllón y sus asesores, que en su mayor parte eran los que habían venido a La Moncloa con Jorge Moragas, Eva Valle con la gente de la Oficina Económica que dirigía y también los periodistas de la Secretaría de Estado de Comunicación, que se presentaron con unas camisetas especiales para la ocasión.

Memorias de Mariano Rajoy.

Había caras de mucho cansancio; ellos también habían tenido que desmontar en cuestión de horas sus despachos, después de haber trabajado sin descanso para preparar el debate parlamentario, y su expectativa para el día siguiente era la oficina del desempleo. Sin embargo, en contra de lo que pudiera sospecharse, aquella no fue una reunión triste ni melancólica. No diré que fue una fiesta, porque no lo fue, pero sí me pareció una celebración de lo mucho que habíamos hecho por nuestro país. Nuestro tiempo en el Gobierno había llegado a su fin, pero no nos fuimos con una sensación de derrota. En definitiva, no se va al Gobierno para ocupar despachos y quedarse allí de manera indefinida; se va por un periodo de tiempo limitado y para hacer cosas por el país. Y nosotros pudimos hacer mucho por España. Esa satisfacción, la de haber rendido —cada uno en su responsabilidad— un servicio a nuestro país y a nuestros compatriotas era el sentimiento dominante en la reunión.

Esa noche los Rajoy-Fernández, Viri, Mariano, Juan y yo, muy cansados, volvimos a dormir en nuestra casa de Aravaca. A la mañana siguiente mi hijo mayor, Mariano, emprendió con toda normalidad el viaje de estudios que tenía previsto para aquel verano. Juan parecía más afectado por el cambio: estaba muy preocupado pensando que no iba a poder celebrar su cumpleaños. Sus dudas fueron disipadas de inmediato y, unos días después, lo celebró en nuestra casa con todos sus amigos.

Mariano Rajoy es licenciado en Derecho y registrador de la propiedad. Fue presidente del Gobierno de España por el PP de 2011 hasta 2018. Estos extractos son un adelanto editorial de sus memorias políticas, ‘Una España mejor’, que Plaza & Janés publica el 3 de diciembre.