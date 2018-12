11

Ambiente en la cárcel de Carabanchel, Madrid. De sus 900 presos, 300 de ellos extranjeros, votaron 10. Los internos podían votar porque la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio no se extendía al voto en un referéndum. Muchos no lo consiguieron, como Eleuterio Sánchez, ‘El Lute’, no estaban en el censo electoral (que se había confeccionado con el padrón).