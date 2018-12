16

Unos 30.000 ciclistas participaron en la fiesta de la bicicleta de Madrid el 8 de noviembre de 1978, lo que la convirtió en la mayor manifestación deportiva habida en España hasta la fecha. Una fiesta-protesta contra la contaminación, la ausencia de carriles bici y la deshumanización de las ciudades. Los ciclistas cubrieron un recorrido de 20 kilómetros en tres horas bajo una lluvia que no paró. El atasco fue de aúpa. Los conductores atrapados no dejaron de tocar las bocinas con insistencia, lo que provocó la protesta de los participantes. En retaguardia un autobús y un camiión iban recogiendo a los que no podían terminar. El 90% de los inscritos logró llegar a meta.