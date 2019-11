El científico israelí Ron Milo tiene 44 años y un ambiciosísimo proyecto en la cabeza: producir alimentos de manera sostenible, generar combustibles renovables y eliminar el CO 2 de la atmósfera para frenar el cambio climático. Lo quiere conseguir todo a la vez. Y su equipo acaba de dar un salto hacia ese triple objetivo. Los investigadores, del Instituto Weizmann de Ciencias, en Rejovot (Israel), han manipulado una bacteria para que, en lugar de consumir azúcar, absorba CO 2 , el principal gas responsable del calentamiento global. Es la primera vez que se transforma el modo de crecimiento de un microbio.

Bacteria E. coli en condiciones normales La bacteria Escherichia coli (E. coli) es un organismo heterótrofo, incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Azúcar Bacteria E. coli CO 2 Energía y materia orgánica A partir de azúcar, la bacteria genera energía y materia orgánica y expulsa CO 2 . Modificaciones Ingeniería genética Evolución dirigida en el laboratorio, en un ambiente de elevado CO 2 y pocos azúcares Bacteria E. coli modificada La E. coli modificada es un organismo autótrofo, capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como hacen las plantas. Moléculas de formiatos (energía química) CO 2 CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Se consiguió que a partir de energía y CO 2 , sin necesidad de azúcar, la bacteria generase materia orgánica, pero sigue expulsando CO 2 . Trabajo futuro Futura bacteria E. coli a escala industrial A partir de energía renovable y CO 2 la bacteria generará materia orgánica (proteínas destinadas a alimentar ganado) y otros subproductos como el etanol y el butanol, útiles para fabricar combustibles. Energía renovable CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Alimentos y combustibles ecológicos Fuente: Gleizer et al. EL PAÍS Bacteria E. coli en condiciones normales La bacteria Escherichia coli (E. coli) es un organismo heterótrofo, incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Azúcar Bacteria E. coli CO 2 Energía y materia orgánica A partir de azúcar, la bacteria genera energía y materia orgánica y expulsa CO 2 . Modificaciones Ingeniería genética Evolución dirigida en el laboratorio, en un ambiente de elevado CO 2 y pocos azúcares Bacteria E. coli modificada La E. coli modificada es un organismo autótrofo, capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como hacen las plantas. Moléculas de formiatos (energía química) CO 2 CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Se consiguió que a partir de energía y CO 2 , sin necesidad de azúcar, la bacteria generase materia orgánica, pero sigue expulsando CO 2 . Trabajo futuro Futura bacteria E. coli a escala industrial A partir de energía renovable y CO 2 la bacteria generará materia orgánica (proteínas destinadas a alimentar ganado) y otros subproductos como el etanol y el butanol, útiles para fabricar combustibles. Energía renovable CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Alimentos y combustibles ecológicos Fuente: Gleizer et al. EL PAÍS Bacteria E. coli en condiciones normales La bacteria Escherichia coli (E. coli) es un organismo heterótrofo, incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Azúcar Bacteria E. coli CO 2 Energía y materia orgánica A partir de azúcar, la bacteria genera energía y materia orgánica y expulsa CO 2 . Modificaciones Ingeniería genética Evolución dirigida en el laboratorio, en un ambiente de elevado CO 2 y pocos azúcares Bacteria E. coli modificada La E. coli modificada es un organismo autótrofo, capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como hacen las plantas. Moléculas de formiatos (energía química) CO 2 CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Se consiguió que a partir de energía y CO 2 , sin necesidad de azúcar, la bacteria generase materia orgánica, pero sigue expulsando CO 2 . Trabajo futuro Futura bacteria E. coli a escala industrial A partir de energía renovable y CO 2 la bacteria generará materia orgánica (proteínas destinadas a alimentar ganado) y otros subproductos como el etanol y el butanol, útiles para fabricar combustibles. Moléculas de formiatos (energía química) CO 2 Ciclo de fijación del carbono Materia orgánica Alimentos y combustibles ecológicos Fuente: Gleizer et al. EL PAÍS

“Creemos que este avance podría allanar el camino hacia la producción industrial de alimentos y combustibles renovables”, explica Milo. Su grupo ha empleado una bacteria habitual en el intestino humano, la Escherichia coli. En condiciones normales, el microbio se alimenta de azúcares y los convierte en energía y proteínas, emitiendo CO 2 en el proceso. El equipo de Milo ha utilizado una sofisticada ingeniería genética para lograr que la bacteria no emplee azúcares, sino el propio CO 2 y energía química (unas moléculas llamadas formiatos).

“En el futuro, quizá podremos utilizar energías renovables para impulsar la fijación de CO 2 y la producción de proteínas en estas bacterias”, afirma Milo. Su plan es seguir modificando los microbios para que, además de absorber el CO 2 , produzcan proteínas que puedan servir para alimentar al ganado y combustibles como el etanol y el butanol.

“No es el final del camino, pero este es un paso muy importante”, aplaude el microbiólogo Víctor de Lorenzo

“Al producir combustibles con cero emisiones netas en entornos industriales, podríamos reducir el consumo de combustibles fósiles y, por lo tanto, disminuir las emisiones globales de CO 2 ”, reflexiona Milo. “Las bacterias no podrían sobrevivir en la naturaleza, ya que no tendrían las fuentes de energía necesarias y serían desplazadas por bacterias naturales más aptas. No queremos interferir de ninguna manera en la ecología natural”, asegura el científico israelí, que ha liderado el trabajo con su colega Shmuel Gleizer.

El equipo de Milo reconoce un importante talón de Aquiles. Los investigadores han logrado que la bacteria fije CO 2 , pero ese proceso requiere energía y las fuentes energéticas utilizadas —los formiatos— se convierten a su vez en CO 2 . La bacteria, de hecho, “produce más CO 2 del que consume”, según admite Milo. Sin embargo, en el futuro, los formiatos utilizados industrialmente podrían producirse a partir de electricidad de origen renovable y CO 2 atmosférico. “En ese escenario, las bacterias serían fijadoras netas de CO 2 de la atmósfera en lugar de emisoras”, razona el científico, cuyos resultados se publican hoy en la prestigiosa revista Cell.

Milo recuerda que los seres vivos se pueden dividir en autótrofos y heterótrofos. Los primeros, como las plantas verdes, pueden convertir el CO 2 en materiales biológicos. Los segundos, como los animales y la bacteria Escherichia coli, necesitan compuestos orgánicos. Los científicos del Instituto Weizmann han transformado por primera vez un heterótrofo en un autótrofo.