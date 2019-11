Setas: un manjar otoñal dentro de la cocina

Ya ha llegado el otoño, y lo hace acompañado de sus temperaturas aún templadas y, como no, con sus habituales lluvias. A partir de estas precipitaciones y la humedad, la naturaleza nos brinda una delicatessen de temporada: las setas silvestres. Es la época en la que los más aventureros se adentran en los montes y bosques a la caza de los mejores ejemplares (¡cuidado con ello! Si no sabéis reconocerlas, mejor no arriesgarse).

Pero también los hay más precavidos. Y para ellos siempre queda la opción de buscar en el Supermercado de El Corte Inglés y cartas de los restaurantes las recetas y variedades más sabrosas: los níscalos, los rebozuelos, las trompetas… Aunque si hay uno que puede considerarse el rey del bosque, ese es el boletus edulis. En risottos, como guarnición, en revueltos o a la plancha, los boletus aportan mucho sabor a cualquier plato además de complementarse con todos – o casi todos – los alimentos que te puedas imaginar.

Arroz meloso de conejo, boletus, foie y láminas de trufa valenciana

En una cacerola, poner el aceite a calentar. Cuando esté caliente, freír el conejo lentamente hasta que esté dorado.

Agregar la chalota picadita y las verduras troceadas.

Incorporar el sofrito y poner el caldo a hervir durante ocho minutos.

Cocer enteros los tirabeques junto con la mitad de los ajos tiernos durante cuatro minutos y apartar para que puedan conservar su color verde.

Incorporar el arroz en el caldo anterior quince minutos y probar de sal, darle color con el azafrán y punto de cocción, y queda listo para degustar.

En un plato hondo, poner el timbal de arroz, colocando un muslito y una paletilla de conejo.

Añadir dos tirabeques, dos ajos tiernos, dos láminas de micuit y dos láminas de trufa, decorando el plato con los mismos ingredientes.