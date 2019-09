A la pregunta de por qué la aristocracia decide abrir al pueblo las puertas de palacio, el señor duque responderá: “Era una demanda social”.

A la pregunta de por qué —de verdad— la aristocracia decide abrir al pueblo las puertas de palacio, el señor duque responderá: “Porque cuando yo heredé la Casa y llegué al poder (sic), me encontré una deuda muy grande que hay que equilibrar. Yo tengo aquí 50 nóminas al mes que hay que pagar. Así que tuve que coger el toro por los cuernos”.

Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba, por Zuloaga. Pablo Zamora

A la pregunta de si el Estado ha ayudado a la Casa de Alba en esta operación de apertura al público, el señor duque responderá: “Esta Casa nunca ha tenido ayuda de nadie, jamás hemos tenido ayuda de ningún organismo público…, tampoco la hemos pedido…, pero tampoco nadie la ha ofrecido”.

A la pregunta de a qué dedica sobre todo su tiempo, el señor duque responderá: “En cuatro años y medio he limpiado 54 cuadros. Los cuadros están limpios, como quería mi madre. Y todo con el dinero de la Casa y con el mío particular”.

Lámpara de porcelana de Meissen. Pablo Zamora

A la pregunta de qué hay de verdad y de mentira en lo relativo a las desavenencias en el seno de la Casa de Alba tras la muerte de su madre, la duquesa Cayetana Fitz-James Stuart [desavenencias relatadas con todo lujo de detalle por su hermano Cayetano en el libro De Cayetana a Cayetano], el señor duque responderá: “La Casa de Alba es el duque de Alba y sus dos hijos; y los demás —todos los que han ido apareciendo durante la vida de mi madre— pues son hermanos del duque de Alba. Y esto es así y es importante que se sepa”.

Acercándose uno a las puertas de palacio, del palacio de Liria, en la calle de la Princesa, en pleno centro de Madrid, bajo un sol del averno, iba cobrando fuerza la idea de que a lo mejor la aristocracia española ya no era la misma. Que a lo mejor se había modernizado y era algo así como una aristocracia 2.0 afín al ritmo de los tiempos. Craso error. Cuando atraviesas las puertas que separan los jardines de Liria del vestíbulo del palacio y ves al señor duque esperando erguido en la puerta de su despacho, con su quijada de otra época entre luces macilentas, constatas que, como cantaba Julio Iglesias, la vida sigue igual… al menos en el inamovible mundo de los grandes de España. Y que —elevando un poco el listón intelectual de la cita y acudiendo a Lampedusa en vez de a Julio— “algo tiene que cambiar para que todo siga igual”.

Fachada y jardines del palacio de Liria, en el centro de Madrid. Pablo Zamora

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, XIX duque de Alba y nueve veces grande de España, ofrece la mano y procede a una imperceptible presión sobre la de su interlocutor, en lo que supone un anacrónico y delicioso gesto de distancia aristocrática que —se convendrá— no es lo mismo que estrechar la mano. El duque se gira y entra en el estudio. Él vive aquí, rodeado de seis siglos de historia y de una legión de goyas, velázquez, tizianos, rubens y zurbaranes; de impresionantes tapices de la Manufactura de los Gobelinos, porcelanas de Sèvres, maderas nobles, mármoles masivos y centenares de recuerdos.

Salón Español, con el retrato de la infanta Margarita (de Velázquez) en el centro. Pablo Zamora

El mundo está hecho así: hay quien vive en un dos piezas con souvenirs de plástico en las paredes y el fin de mes como horizonte de utopía, y hay quien mora en un palacio de 3.500 metros cuadrados y 200 habitaciones en el centro de Madrid y controla un patrimonio que la revista Forbes calculó en 3.000 millones. Es su ambiente, el ambiente del señor duque, que vive en la planta tercera, exenta del régimen de visitas al igual que sucede en el sevillano palacio de Dueñas, la otra joya de la corona, o el de Monterrey en Salamanca, abierto al público el año pasado. “Es muy importante transmitir a los hijos el sentido de la Casa, el amor por ella. Hay una frase de Cicerón en latín que está ahí, en el friso de la escalera, que a mi abuelo le gustó mucho y la adoptó, y que dice: ‘A los dioses inmortales que me han concedido esta mansión no solamente para mí sino para mis descendientes’. Es importante tener clara esa filosofía de que la Casa continúa”. Palabra del duque de Alba.

En su caso no fueron los dioses, sino más bien su madre, María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba de Tormes, XI duquesa de Berwick y jefa de la Casa de Alba, nacida en este palacio de Liria en 1926 y fallecida en noviembre de 2014, quien se ocupó de que Liria fuera para su hijo mayor. No exactamente. En realidad es la propia tradición de la sangre azul la que dicta, en el caso de la Casa, que el palacio erigido en 1770 por el arquitecto Ventura Rodríguez y reconstruido de arriba abajo tras quedar destrozado por los bombardeos de la Legión Cóndor sobre Madrid durante la Guerra Civil fuera a parar a sus manos. “El palacio fue destruido y quedaron en pie solamente las cuatro fachadas; hubo un incendio, pero felizmente se pudieron sacar todas las obras de arte. Fue idea de mi abuelo [Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba] reconstruir el edificio. Y como él murió en el año 1953, fueron mis padres [Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo] quienes lo hicieron. Y la reconstrucción se hizo íntegramente a costa de la Casa de Alba. Jamás hemos tenido ayuda de ningún organismo público, y eso que el palacio de Liria es el único de Madrid que desapareció durante la guerra”.

“Cuando llegué al poder encontré una deuda muy grande y había que equilibrarla” (Carlos Fitz-James Stuart)

Hasta ahora y desde 1976, el palacio neoclásico de Liria era visitable con cuentagotas. Pequeños grupos de afortunados accedían los viernes, de 10.00 a 12.00, a los salones que un día visitaron Oscar Wilde y Stravinski, Churchill y Roosevelt, Charlie Chaplin y Audrey Hepburn, Unamuno y Ortega y Gasset, Victoria Eugenia de Battenberg y Bruce Springsteen.

“Aquí había dos años y medio de lista de espera y eso ya no puede ser; en conciencia, no me gustaba nada esa situación”, comenta con gesto grave el cabeza de la Casa de Alba. A partir del 19 de septiembre, y previo pago de 14 euros (audioguía incluida), grupos de 20 personas recorrerán durante una hora las estancias de la planta baja y de la primera planta, así como los jardines delanteros, donde están enterrados los perros de Cayetana Fitz-James Stuart. Los jardines traseros, un verdadero capricho paisajista, quedan para uso privativo de la familia. El visitante podrá adquirir la entrada en las propias taquillas, aunque desde el pasado 10 de junio pueden comprarse por Internet en la web fundacioncasadealba.com. La previsión, en un hipotético escenario de ocupación del 100%, es de 80.000 visitas al año. El palacio de Dueñas de Sevilla, donde falleció la última duquesa y cuya propiedad recae ahora en Fernando Fitz-James Stuart y Solís, actual duque de Huéscar e hijo de Carlos Fitz-James Stuart, acoge al año a unas 140.000 personas.

Escalera central del palacio, con la estatua romana de Afrodita Genetrix. Pablo Zamora

Lo que el turista cultural, el amante del arte o el curioso impenitente ante el tirón conceptual y estético de la aristocracia se encontrará en la residencia privada más grande de Madrid es una auténtica cueva de las maravillas. Desde los retratos del gran duque de Alba a cargo de Tiziano y Rubens hasta los de la duquesa Cayetana y la marquesa de Lazán, ambos de Goya, pasando por el Felipe IV de Rubens, La infanta Margarita de Velázquez, el Cristo de El Greco, el Fray Juan de Miranda de Murillo, el San Onofre de Ribera, los paisajes de Van Ruysdael o las escenas campesinas de Teniers, Liria viene a ser un minúscu­lo Prado con aspecto de residencia familiar (lo que en realidad es).

La biblioteca de Liria, con cerca de 20.000 volúmenes. Pablo Zamora

La colección, que se abre en el remate de escalera con la estatua romana de la Afrodita Genetrix del siglo I a. C., alberga retratos que resumen la relación de los Fitz-James Stuart con los Alba y está distribuida por escuelas nacionales y por estilos, vertebrados en salones: el Salón Español, el Salón Flamenco, el Salón Italiano (Palma el Viejo, Bronzino, Perugino, Luca Giordano y, sobre todo, la conmovedora Última cena de Tiziano)… Aunque del Salón Italiano salió en 2016 una de sus estrellas indiscutibles, La Virgen de la granada, obra maestra de Fra Angelico que la Casa de Alba decidió vender al Museo del Prado por 18 millones de euros para paliar su falta de liquidez. “La venta del fra angelico me dolió mucho, pero no tuve más remedio”, admite Carlos Fitz-James Stuart; “cuando llegué al poder [el duque ríe ante lo insólito de la fórmula empleada], yo me encontré una deuda muy grande y había que equilibrarla, así que cogí ese cuadro y tuve la satisfacción de venderlo al Prado, que en definitiva es el museo nacional y me hace mucha ilusión que esté allí para disfrute de todos los españoles”.

En lo relativo a la deuda de la Casa y a la mala administración de las finanzas durante años —el verdadero motivo por el que la Fundación Casa de Alba tomó la decisión de abrir al público los palacios de Dueñas, Monterrey y ahora Liria—, los testimonios parecen coincidir en el seno de la familia. El editor Jacobo Siruela, conde de Siruela y sin lugar a dudas el perfil más intelectual de la familia, corrobora las palabras de su hermano mayor: “No hay nadie hoy día que pueda mantener los gastos de un palacio de estas características. Esto de la apertura al público es algo que tenía que pasar algún día, como ha sucedido en todo el mundo; es una manera de financiar y mantener un legado de estas características y, además, de compartirlo”. En ese sentido, el tercero de los hijos de Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo considera que la venta del fra angelico y de otras obras ha sido inevitable: “Mi hermano no ha tenido más remedio que hacerlo, dado el tren de gastos de mi madre de los últimos años y de su laxa administración”.

Salón Amores de los Dioses. Pablo Zamora

Jacobo Siruela editó en 2012 en su sello Atalanta lo que bien puede considerarse como el catálogo razonado del palacio de Liria y de sus colecciones. Preguntado por sus hijos predilectos dentro de los tesoros del palacio, el fundador de la editorial Siruela contesta: “Aparte de los tópicos, que siempre son ciertos, como los dos soberbios retratos de Goya, La infanta Margarita de Velázquez, el tapiz flamenco de la guerra de Troya del siglo XV, La última cena de Tiziano o el retrato del III duque obra de Antonio Moro, yo destacaría los diferentes cuadros de Rubens, el Retrato de un desconocido de Palma el Viejo, el paisaje de Ruysdael, el San Onofre de Ribera o los cuatro tapices de las Indias de Gobelinos del siglo XVIII, además del legado de la emperatriz Eugenia, que murió en Liria en 1920”.

Las relaciones entre los hijos de la fallecida Cayetana de Alba no son especialmente fluidas, tal y como quedó de manifiesto en el programa Lazos de sangre, recientemente emitido por RTVE y que Jacobo Siruela califica de “espantoso”. En él participaron —algo insólito hasta la fecha— Carlos, Alfonso, Eugenia y Cayetano. Este último recordaba ante la cámara, entre sollozos, el vacío y los problemas psicológicos que le provocaron la muerte de su padre, Luis Martínez de Irujo. También confesó la dureza que, a su juicio, implicaba pasar una infancia en el seno de la familia Alba, “donde no te dejaban opinar y, si te rebelabas, te inflaban, te pegaban”.

Un juez impidió en 2015 a la Casa de Alba subastar una carta de cristóbal Colón a su hijo por valor de 21 millones de euros

Por último, criticaba abiertamente la gestión que su hermano Carlos lleva a cabo de la Casa de Alba y declaraba: “No puedo ver cómo unos palacios que se han defendido y reconstruido se vayan a convertir en museos”. Ya en 2011, Cayetano Fitz-James Stuart declaraba: “La gente piensa que hemos vivido muy bien, que somos una máquina de hacer dinero. Están equivocados porque es todo lo contrario: esta Casa es un monstruo de gastar dinero. Estamos intentando cambiar todo para que no se resquebraje el patrimonio”. ¿Era un aviso a navegantes?

Preguntado por El País Semanal acerca de las hipotéticas desavenencias familiares de las que tanto se ha dicho y escrito, Jacobo Siruela, que rechazó participar en aquel programa, niega la mayor y comenta: “Mi hermano Carlos ha sido hasta el momento muy generoso con todos nosotros, sobre todo con mi hermano Fernando, que vive en el palacio de Liria, y con nosotros, que también vivimos allí todas las temporadas que pasamos en Madrid”.

El paseo por los salones del palacio de Liria resulta impactante para cualquier aficionado al arte y a la historia. Hay obras que proceden de la propia Casa de Alba y de otras casas agregadas como Monterrey o Carpio. Otras proceden del duque de Alba Carlos Miguel, el padre de esta colección y al que se le deben las obras italianas y flamencas. Otro corpus pictórico está integrado por las obras de Eugenia de Montijo, que murió en este palacio y dejó una colección importantísima a su sobrino el duque Jacobo. Otras las aportó el propio duque, ya en el siglo XX, y otras, la propia duquesa Cayetana y su marido el duque Luis. A ellos, fundamentalmente, se debe la configuración y el aspecto actual del palacio de Liria tras una larga labor de reconstrucción y compra de pinturas, tapices, porcelanas, mobiliario y lámparas. “Moisés, por favor, enciende esto”, ruega el inquilino del palacio a un empleado. Viene raudo Moisés al noble arte del encendido. Los interruptores estaban a unos tres metros del dedo ducal, pero el caso es que desde dos salones más allá viene raudo Moisés a la llamada del señor.

Salón Eugenia de Montijo. Pablo Zamora

El responsable científico de la colección desde hace seis años es Álvaro Romero Sánchez-Arjona. No solo de la pictórica, también de la bibliográfica. Porque la biblioteca del palacio de Liria, creada e impulsada por el duque Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó y con cerca de 20.000 volúmenes, alberga verdaderos tesoros de papel, algunos de ellos tasados en muchos millones de euros. Este valiosísimo conjunto documental constituye una de las grandes novedades en lo que será el “Liria visitable”, ya que hasta ahora era el templo íntimo de investigadores y estudiosos, pero no figuraba en el recorrido de las visitas. “La Fundación continuará con esa labor científica de divulgación de sus colecciones documentales, pero nos parece importante que además puedan ser conocidas por el público que visite el palacio”, explica Álvaro Romero.

Una de las estrellas indiscutibles es la Biblia de la Casa de Alba, de 1430, considerada como la primera en castellano. Se trata de una biblia manuscrita y ordenada por el maestre de la Orden de Calatrava que estuvo en manos de la Inquisición algún tiempo y que, finalmente, llegó a manos del conde-duque de Olivares, que es uno de los títulos de la Casa de Alba. Pero este incunable de incalcu­lable valor no es el único tesoro de la gran biblioteca de Liria. La Biblia Complutense, la Políglota, el doble acuerdo matrimonial de los hijos de los Reyes Católicos don Juan y doña Juana —Juana la Loca— respectivamente con Margarita de Austria y Felipe el Hermoso; y el último testamento del rey Fernando el Católico, firmado por él en la localidad cacereña de Madrigalejo el día antes de fallecer, en 1516 (dicen las malas lenguas que por los efectos secundarios de un afrodisiaco), son documentos únicos.

Pero ninguno de ellos puede competir con el conjunto de documentos, dibujos y cartas escritas de su puño y letra por Cristóbal Colón. Liria conserva el mayor conjunto de misivas del almirante, 21 de las 43 existentes (otras 16 descansan en el Archivo de Indias de Sevilla). Todas ellas llegaron hasta las colecciones de la Casa de Alba a través de la Casa de Veragua, fruto del matrimonio entre el II duque de Berwick Jacobo Fitz-James Stuart y la VIII condesa de Gesves y duquesa de Veragua. Ambas casas nobiliarias se separaron a finales del siglo XVIII y la de Alba ganó el litigio. Entre los valiosos papeles que descansan en las vitrinas colombinas del palacio destaca, por un lado, el primer mapa de la isla de La Española dibujado por el propio Colón, que es el único documento de a bordo que se conserva del almirante; por otro, el listado de los marinos que le acompañaron en su primer viaje. Y sobre todo, una de las cartas del navegante a su hijo Diego. Colón acaba de encontrar oro en el Nuevo Mundo y se dirige a su hijo, que está en Castilla, pidiéndole que concierte una cita con la reina para hablar del tema.

Otra de las 12 cartas de Colón enviadas a su vástago y presentes en la colección fue una de 1498 que los responsables de la Casa de Alba quisieron subastar en 2015 en Christie’s por 21 millones de euros. La operación fue bloqueada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentando que se trataba de un documento de “evidente importancia histórica y cultural” que no debía salir de España. Fue otro intento de hacer caja por parte de la Casa para hacer frente a los gastos de la Fundación y de la conservación y manutención del palacio, pero todo quedó en eso, en intento. “Se proyectó una operación acaso no suficientemente reflexionada que se ha resuelto de acuerdo con lo que establece la ley”, explicó entonces Carlos Fitz-James Stuart en una entrevista con este diario en la que no descartaba la venta de otros bienes. Justo al año siguiente se produciría la de La Virgen de la granada, de Fra Angelico, al Museo del Prado…

Final de la visita. Dejando atrás mil y un tesoros; volviendo a recibir la mano tendida del atento, correcto y frío como un témpano señor duque; cruzando las puertas del palacio de Liria, atravesando sus jardines, bajo un calor del averno, iba cobrando fuerza la idea de que —a lo peor— el mundo se había estancado. Que todo era antiguo e inamovible. Pero atraviesas la verja y ahí está la calle de la Princesa, el centro de Madrid, las bocinas de los coches, el aire sucio y los socavones, la gente corriendo, el mundo que gira, imperfecto… y real.