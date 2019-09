El bienestar y los huevos de dos yemas

Á. L. / ROMA

"No tiene porque ser la ciudad la mejor opción siendo jóvenes. Podemos cumplir todas nuestras necesidades en el campo", dice Yorman Alba Moreno, de 22 años y participante del proyecto Amazonía joven que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrolla en las cuencas de los ríos Guaviare y Guayabero, en el Amazonas de Colombia, donde "más de 1.700 jóvenes y 1.000 familias, residentes en territorios que fueron afectados por la violencia, desarrollan actividades económicas sostenibles e inclusivas que buscan conservar el bioma amazónico, frenar la agricultura ilícita y promover la adaptación al cambio climático", informa la FAO, cuyos datos revelan que los pueblos indígenas atesoran el 80% de la biodiversidad del planeta.

"Me ha beneficiado porque antes uno no se visualizaba en el futuro, no tenía claro qué iba a hacer, y el proyecto me ha dado nuevas expectativas. Podemos tener todo lo que queramos. Los jóvenes no tenían clara la idea de qué poseían en el campo, ni qué era ser un campesino o cultivar la tierra. Y es positivo que se apoderen de su territorio, que sean promotores de él y del medio ambiente", indica Alba, que su trabajo beneficia a la comunidad y que son ellos los que pueden devolver la paz a la zona. "Aunque siempre se haya enfocado a la guerra, los jóvenes han sido forjadores de la nueva esperanza", señala.

El programa, que destaca la revitalización de las culturas indígenas en relación con sus sistemas de producción y alimentación", pivota su actividad en la gobernanza de las comunidades y la cosmovisión de sus pueblos. "Participamos en procesos y nos hemos unido más. Esto nos ha proporcionado un espacio para conocernos, aprender en conjunto y crear lazos de fraternidad", señala la joven Amanda Salcedo, implicada en un proyecto de seguridad alimentaria. "Es una experiencia muy gratificante aprender de agricultura, de economía solidaria", señala Salcedo, que destaca la importancia de su huerta orgánica y la conservación de su agua y su suelo. "Estamos también con la idea de reforestar las tierras que han sido destruidas en la naturaleza, que es nuestra fuente de vida", añade Alba.