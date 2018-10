El Gobierno de Sánchez usa el mismo truco que el PP para inflar la inversión en ciencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha usado el mismo truco para inflar las cifras de inversión en ciencia que criticaba el PSOE cuando estaba en la oposición. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos recoge un aumento de la inversión en investigación civil (I+D+i) del 6,7% para 2019 respecto al año anterior. Se trata de un total de 273 millones de euros más que, según el documento, servirán en parte para financiar nuevos proyectos de investigación y más contratos para investigadores jóvenes.

El 45% de toda esa cantidad (123 millones de euros) son préstamos, mientras que el resto, 150 millones, serán subvenciones, según han confirmado a este diario fuentes del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. La diferencia es importante, pues solo esos 150 millones de euros computan para el techo de gasto, según explicó la ministra el pasado viernes. Los otros 123 millones de euros en préstamos que hay que devolver. Aparecen en el papel, pero probablemente apenas se gaste una pequeña fracción.

Las cifras suponen una dificultad para Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades "Las cantidades finales aún se están negociando y es posible que finalmente haya más de 150 millones de euros en subvenciones", explica un portavoz del ministerio. "El ministro [Pedro Duque] no quiere que el aumento final incluya fondos de capítulo 8 [préstamos reembolsables]", añaden. Esta negociación puede extenderse hasta principios o mediados de noviembre.

Los préstamos (capítulo 8 de los Presupuestos) no son muy útiles para financiar investigación pública, como demuestra cada año la baja tasa de ejecución de estas partidas. En 2017 el Gobierno solo gastó tres de cada 10 euros presupuestados para I+D+i. La práctica totalidad de los 3.259 millones de euros que no se gastaron eran créditos que no se concedieron y no llegaron a salir de las arcas del Estado, un mínimo histórico desde el comienzo de la serie en el año 2000, según la Fundación Cotec.

“No es serio anunciar un incremento presupuestario en ciencia del 6,7% cuando casi la mitad de esa subida iría destinada a créditos”, opina Jorge Barrero, director general de este organismo dedicado a la promoción de la I+D+i. “Se trata de una subida fantasma que perpetúa el trampantojo presupuestario de los últimos años. Antes de añadir un solo euro a la partida de créditos deberían explicar cómo se van a ejecutar los cerca de 3.000 millones de euros con los que el Gobierno anterior trató de maquillar sus recortes y que nunca llegaron a invertirse en ciencia. Es una pena, porque una subida de 150 millones en el capítulo de subvenciones es una noticia lo bastante buena como para no estropearla con ese retoque estético, inútil y engañoso”, espeta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó ayer el incremento del 6,7% en ciencia e I+D+i en los presupuestos para 2019 durante un acto en la factoría del Grupo Renault en Valladolid. En 2017, cuando estaba en la oposición, su partido criticó el "maquillaje" llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre los presupuestos de I+D+i al aumentar la partida relativa a los créditos que "suele quedarse sin ejecutar".

El Plan presupuestario para 2019 que el Gobierno enviará a la Unión Europea no detalla la subida de 273 millones de euros acordadas con Podemos. En el capítulo que vincula el presupuesto al cumplimiento de las recomendaciones específicas de la unión se ofrecen solo datos del presupuesto de 2018. Estos recogen un gasto total en I+D civil de 6.366 millones, un 5,4% más que en 2017. El presupuesto no financiero total (subvenciones) asciende en 2018 a 2.629 millones, un 7,1% más que en 2017. El presupuestos financiero total (préstamos reembolsables) supone 3.738 millones (+4,2% respecto a 2017).