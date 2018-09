El láser desvela toda la grandeza de la civilización maya

M.Á.C.

La potencia de la tecnología lídar es tal que está siendo utilizada en actividades tan dispares como la prospección minera o el mapeo de los fondos marinos. Es también un elemento esencial en la conducción y la seguridad de los coches autónomos, que usan lídar para hacerse una composición de lugar instantánea.

"En 18 años logré cubrir 47 km2. El lidar cubrió 308 km2 en unos dos días", dice el arqueólogo Francisco Estrada-Belli. "No me alcanzarían otros 118 años y no lograría el mismo nivel de detalle. Siempre me pasaría de registrar cosas que no vi estos últimos 18 años aún pasando encima de ellas", añade.

Para el especialista en tecnología Lidar del NCALM, el hondureño Juan C. Fernández, "el lidar es la tecnología más efectiva y precisa para mapear la topografía". Entre los usos que tiene están la ingeniería para el diseño de carreteras, el monitoreo del estado y tamaño de los bosques, en geología para el estudio de la deformación de la tierra debido a erupciones volcánicas y terremotos... "En el caso del mundo maya y en específico en las tierras bajas, lo que permite es poder mapear con un nivel increíble de detalle y precisión lo que está oculto por la selva", añade este investigador de la Universidad de Houston.