Maixaixa Taulé, egiptóloga: “Abrí la puerta y grité, ‘¡hay una serpiente en el baño!”

El Museo Egipcio de Barcelona es un verdadero hogar para los que sueñan con el viejo país del Nilo. Exhibe una bonita colección de antigüedades faraónicas, ofrece exposiciones y cursos y organiza actividades tan simpáticas como Momificación en familia, siempre en sábado. Dirige el centro, dependiente de la Fundación Arqueológica Clos, la egiptóloga Maixaixa Taulé (Barcelona, 57 años), que es también miembro de la misión que excava el yacimiento de Sharuna (el-Kom el-Ahmar Sawaris), antigua Hut-nesut, en el Egipto Medio, en la orilla oriental del Nilo. Taulé, que recibe en su despacho ante una imagen de un beduino besando a un camello, cree que ella es poco fotogénica pero su rostro no desentonaría entre los retratos de El Fayum.

Pregunta. ¿Ya ha visitado el Gran Museo Egipcio?

Respuesta. Tres veces. La última la dediqué íntegramente a las salas de Tutankamón. Aprovecho cuando voy de excavaciones.

P. ¿Mucha envidia?

R. Me estremece la responsabilidad de tener tantos y tan importantes objetos. Cuanto más grande el museo más presión tienes. Y hay que saber usar el material.

P. Pero ¿le gusta el museo?

R. Algunas cosas más y otras menos. Mucho el montaje de Tutankamón, con las piezas tan bien iluminadas, sus posesiones íntimas, los calzoncillos, el resto de la ropa, los zapatos, todo presentado como el ajuar que conservas de cuando tus niños eran pequeños. El despliegue de poder del museo es impresionante, la escalera, el vestíbulo. La zona de la barca solar es la que menos me gusta. Creo que estaba mejor antes, junto a la Gran Pirámide. Tampoco me convence la exhibición del obelisco.

P. ¿Va a afectar al turismo la inestabilidad de la región?

R. Veremos, Egipto hace muchos esfuerzos para transmitir seguridad. De momento parece que para Semana Santa las expectativas son buenas.

P. La semana que viene llega la nueva revisión del mito de la momia, la película de Lee Cronin sobre una niña secuestrada en El Cairo que reaparece años después más o menos viva en un sarcófago. ¿Le gustan las momias?

R. Convivo bien, me entiendo con ellas, nunca las he visto desde el punto de vista del terror. Las excavas, las mueves, les preguntas; tengo buena relación. Me dan más miedo los vivos que los muertos.

P. ¿Hay noticias de la investigación en Sharuna?

R. Sí, excelentes, hemos hecho muchos avances en la delimitación del área de los edificios, el principal, la iglesia copta, cuyos fundamentos son los bloques del gran templo de Ptolomeo I.

P. Mari Carme Pérez Die, Miriam Seco, Maite Mascort, usted…, ¿estamos en una edad de oro de las egiptólogas?

R. Creo que sí, Somos muy resilientes, nos adaptamos muy bien, estamos acostumbradas a resistir, y me parece que investigamos cosas importantes que habían sido descuidadas o ignoradas por la egiptología tradicional, muy masculina. En ciencia es importante hacer las preguntas adecuadas.

P. ¿Cómo se construyeron las pirámides?

R. Con un dominio de técnicas artesanales que se han perdido. Es una necedad atribuir los grandes monumentos egipcios a otras civilizaciones o a extraterrestres. Recientemente se ha identificado un taladro manual para perforar la piedra de 5.300 años. Los antiguos egipcios tenían I+D, ¿sabes qué les hubiera chiflado?: Nueva York.

P. ¿Cuándo empezó usted?

R. Con 19 años, excavado un yacimiento prehistórico en el Penedès, en Cataluña. La primera vez en Egipto fue en Oxirrinco, a los 24 años, con Jordi Clos.

P. ¿Tiene un sitio favorito en Egipto?

R. El Egipto Medio: es un paraíso, de un verde intenso. Un lugar todavía muy auténtico, bastante ignorado y secreto. Es donde está Sharuna. No es un sitio fácil, la gente tiene una visión muy local y hay muchas serpientes.

P. ¡Serpientes! ¿Le parecen peores que los escorpiones?

R. Sin duda. En la última campaña, el primer día entré en la casa que usamos allí, fui directamente al lavabo y encontré enrollada en la taza del váter una cobra enorme. La cabeza era como mi mano. Salí corriendo y gritando: “There’s a snake in the toilette!”. Un árabe trató de sacarla con un palo, tapamos las otras tazas con piedras, echamos gasolina, explotó un váter, saltó por los aires la fosa séptica. Hay muchas serpientes allí, y de las malas. Solemos contratar un especialista para que las saque. Normalizamos una situación que en realidad es muy peligrosa. Los egipcios dicen: “Hazte la casa donde viva una serpiente”, porque se supone que eso significa que el sitio es acogedor, pero bueno…

P. ¿Qué le gustaría hallar del Antiguo Egipto?

R. La tumba de Imhotep, el arquitecto. Era un crack y debió dejarla muy escondida. O cualquier tumba intacta, de una mujer a ser posible.

P. Zahi Hawass sigue en la brecha. ¿Nos dará más sorpresas?

R. Científicas no creo. Tenía mucho poder y eso le daba mucho impacto mediático. Ahora hay otras generaciones de egiptólogos egipcios que están en primera línea.

P. ¿Quién aparecerá antes, Cleopatra o Nefertiti?

R. Creo que hay más posibilidades de encontrar a Nefertiti.

P. ¿Qué opina del erotismo del Antiguo Egipto, Nefernefernefer, Kama, Nélifer (Joan Collins), la Cleopatra de Claudette Colbert, Anck-Su-Namun?

R. Me parece que tiene mucho que ver con una mirada masculina. Os han enseñado a mirar así.